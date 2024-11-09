Se estima que la comunidad hispana envía desde Estados Unidos a sus países de origen unos 156.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial. Esto contribuye a reducir las tasas de pobreza de muchas familias de América Latina y el Caribe y, a la par, en algunas naciones son cifras significativas en su Producto Bruto Interno (PIB).

Sin embargo, los posibles cambios en las políticas migratorias tras las elecciones presidenciales que acaban de llevarse a cabo en EE.UU. pueden tener un efecto negativo en países como El Salvador o Nicaragua, donde estos ingresos suponen más del 30% de su PIB.

La cantidad de dinero enviada por los trabajadores hispanos a sus países de origen no ha parado de crecer desde hace décadas, incluida la época de pandemia, lo que hace que estas economías sean especialmente vulnerables a un cambio de las políticas que facilitan su envío.

Y es que parte de los 36 millones de latinos con derecho a voto que comparten parte de sus ingresos con sus familiares son personas que, después de llegar a Estados Unidos, consiguieron la ciudadanía y han acudido a las urnas con la esperanza de poder seguir enviando dinero a sus países. Pero con Trump en el poder, tal vez esa ayuda fuera de las fronteras podría dejar de ser posible.

Confianza en el voto republicano

Es el caso de Indira Serna, quien llegó hace diez años con su esposo a Homestead, cerca de Miami, en Florida, y desde entonces envía dinero a familiares y conocidos. Esta colombiana, de 39 años, cuenta a TRT Español que, en su caso, su voto se ha visto muy condicionado por la confianza que le transmite Trump “de cara a la bajada de la inflación y la delincuencia”.

“Las personas que vinimos de forma legal estamos preocupados por la cantidad de gente que, en los últimos años, han entrado al país sin cumplir las leyes requeridas”, añade. “Algunas de estas personas, especialmente en Miami, son la causa del aumento de los robos de coches y la inseguridad en general”.

Relacionado El condado en la frontera de Texas que cambió su voto histórico por Trump

Indira conoció a su marido, de nacionalidad estadounidense, en un trayecto aéreo entre Medellín y Miami mientras ella trabajaba como auxiliar de vuelo. Tuvieron una relación de dos años a distancia y finalmente ella decidió mudarse a Florida. Se casaron y, al mismo tiempo que cuidaba a los dos hijos que tuvieron en el matrimonio, ella se fue incorporando a la empresa de construcción y reparaciones de su marido, con tareas de contabilidad y trabajos de oficina.

Según Indira, su mejor momento económico y la mayor cuantía en el envío de remesas fue durante el anterior mandato de Trump, lo que la ha condicionado de forma definitiva a la hora de confiar en la política migratoria del republicano “con la esperanza de poder seguir enviando dinero a mi país”.

Apuesta por la política migratoria demócrata

La ecuatoriana Gaby Argoti-Fernández ha pasado casi toda su vida en el estado de Maryland, adonde llegó junto a sus padres, a los 9 años de edad. Todavía tiene numerosos familiares en su país de origen, a los que envía dinero mensualmente. Ella también tuvo “muy en cuenta” la política migratoria de cada uno de los candidatos presidenciales antes de votar.

“Me decidí a dar mi apoyo a Kamala Harris porque sirvo en la comunidad latina de mi estado, la cual contribuye significativamente al crecimiento de la economía de numerosos países de Latinoamérica”, dice a TRT Español.

“Los hispanos trabajamos muy duro en este país por nosotros y por los familiares que tenemos lejos. En mi caso, mis mayores aportaciones con las remesas se dieron tanto con Barack Obama como con Joe Biden, ya que fueron los períodos profesionales más fructíferos para mí”, añade.