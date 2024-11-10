TÜRKİYE
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Türkiye conmemora a Ataturk en el 86.º aniversario de su fallecimiento
Con tributos en todo el país, el pueblo turco honra la vida y el legado del fundador de la República, Mustafa Kemal Ataturk.
Türkiye conmemora a Ataturk en el 86.º aniversario de su fallecimiento
Miles de personas acudieron a Anitkabir, el lugar de descanso final de Ataturk en Ankara. / Foto AA. / AA
Por Redacción

Türkiye conmemora este domingo el 86º aniversario de la muerte de Mustafá Kemal Ataturk, el fundador de la República, con tributos solemnes en todo el país.

Uno de los primeros homenajes tuvo lugar a las 9:05 de la mañana, la hora exacta en que Atatürk falleció el 10 de noviembre de 1938. En todo el país, se guardaron dos minutos de silencio mientras sonaban las sirenas. La gente se detuvo tanto en las calles como en sus lugares de trabajo para rendir homenaje al líder turco, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la nación.

El mes pasado, en el 101º Día de la República, Türkiye celebró el legado duradero de Ataturk en la identidad del país, sus principios democráticos y su compromiso continuo con el progreso.

Nacido en 1881 en Tesalónica, entonces parte del Imperio Otomano, Ataturk lideró la Guerra de Independencia de Türkiye y estableció la República en 1923.

Su liderazgo marcó un punto de inflexión para la nación, asegurando su independencia e introduciendo amplias reformas que transformaron el tejido social, económico y político del país.

Conocido por sus brillantes estrategias militares, la carrera de Ataturk comenzó con su servicio en el ejército otomano, donde luchó en campañas como la Guerra Ítalo-Turca en 1911 y la Batalla de Galípoli (o Canakkale) durante la Primera Guerra Mundial.

Su éxito en la Batalla de Galípoli, donde comandó a sus tropas con gran habilidad, cimentó su estatus como héroe nacional.

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A medida que el Imperio Otomano se desintegraba después de la Primera Guerra Mundial, Ataturk inició la lucha por la independencia de Türkiye en 1919, organizando congresos en Sivas y Erzurum para unir a los turcos contra las fuerzas de ocupación.

Bajo su liderazgo, las fuerzas turcas lograron victorias decisivas en batallas contra las fuerzas de ocupación, incluyendo las primeras y segundas Batallas de Inonu, Sakarya y la Gran Ofensiva, culminando en el Tratado de Lausana en 1923 y la fundación de la República de Türkiye.

Como primer presidente de Türkiye, Ataturk inició un ambicioso programa para establecer a Türkiye como una nación líder, transformando los sistemas legales, educativos y económicos.

Ataturk continuó sirviendo a su país como presidente hasta el 10 de noviembre de 1938, cuando murió en Estambul a los 57 años.

Incluso décadas después de su fallecimiento, su legado resuena en toda Türkiye, moldeando su identidad como una república fuerte, independiente y comprometida con el progreso.

Su liderazgo y visión se celebran anualmente, con el 10 de noviembre como un día de recuerdo y reflexión para el pueblo turco.

FUENTE:TRT Español y agencias
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