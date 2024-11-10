El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ganó en Arizona, el último de los llamados “estados péndulo”, según medios estadounidenses. Se convirtió así en el primer mandatario en 40 años en captar el voto de los siete estados considerados clave para definir la elección.

Después de cuatro días de conteo en este estado del suroeste de EE.UU., que tiene una gran población latina, Trump obtuvo sus 11 votos electorales.

Arizona es tradicionalmente republicano, aunque se inclinó en 2020 a favor de Joe Biden, en una ajustada pero crucial victoria para el presidente saliente, quien había ganado por 10.457 votos.

Relacionado El condado en la frontera de Texas que cambió su voto histórico por Trump

El rápido crecimiento de la población latina y las divisiones internas en el partido republicano en ese estado complicaban el desafío de recuperarlo para Trump.

De hecho, aunque en 2016 el empresario ganó allí, el Partido Demócrata había conseguido elegir a la gobernadora del Estado, Katie Hobbs; a dos senadores y a otros funcionarios de alto nivel estatal.

Tanto la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, como Trump –que contaba con una ligera ventaja en las encuestas para Arizona, pero dentro del margen de error– visitaron la frontera entre este estado y México durante la campaña para cautivar a los votantes.