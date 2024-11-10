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Donald Trump aseguró el triunfo en los siete estados clave de la elección
Tras ganar en Arizona, Trump se convirtió en el primer presidente en 40 años que logró captar el voto de todos los estados “péndulo”. Ahora cuenta con 312 votos electorales frente a los 226 de Harris.
Donald Trump aseguró el triunfo en los siete estados clave de la elección
Donald Trump obtuvo los 11 votos electorales en Arizona. / Foto: Getty Images. / Getty Images
Por Redacción

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ganó en Arizona, el último de los llamados “estados péndulo”, según medios estadounidenses. Se convirtió así en el primer mandatario en 40 años en captar el voto de los siete estados considerados clave para definir la elección.

Después de cuatro días de conteo en este estado del suroeste de EE.UU., que tiene una gran población latina, Trump obtuvo sus 11 votos electorales.

Arizona es tradicionalmente republicano, aunque se inclinó en 2020 a favor de Joe Biden, en una ajustada pero crucial victoria para el presidente saliente, quien había ganado por 10.457 votos.

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El rápido crecimiento de la población latina y las divisiones internas en el partido republicano en ese estado complicaban el desafío de recuperarlo para Trump.

De hecho, aunque en 2016 el empresario ganó allí, el Partido Demócrata había conseguido elegir a la gobernadora del Estado, Katie Hobbs; a dos senadores y a otros funcionarios de alto nivel estatal.

Tanto la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, como Trump –que contaba con una ligera ventaja en las encuestas para Arizona, pero dentro del margen de error– visitaron la frontera entre este estado y México durante la campaña para cautivar a los votantes.

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Con su victoria en este estado clave, Trump amplía su margen sobre Harris. El republicano, quien aseguró los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca el miércoles 6 de noviembre en la madrugada, ahora cuenta con un total final de 312 votos frente a los 226 de la actual vicepresidenta.

La importancia de los 7 estados “péndulo”

En la mayoría de los estados de EE.UU., los resultados son bastante predecibles, ya que su resultado no suele variar entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Por eso, el resultado de la elección generalmente depende de un grupo de estados donde está la verdadera competencia. Conocidos como “pendulares” o “bisagras”, estos se caracterizan por tener una población electoral dividida casi equitativamente entre las diferentes tendencias políticas.

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Cada cuatro años, los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia se convierten en protagonistas, ya que son los que oscilan de forma impredecible entre diferentes candidatos o partidos.

En estas elecciones presidenciales, Trump ganó en todos ellos. Así, se convirtió en el primer presidente en 40 años que logró captar el voto de los siete estados clave. En 2016, estuvo cerca de lograrlo, pero finalmente perdió Nevada frente a Hillary Clinton.

FUENTE:TRT Español y agencias
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