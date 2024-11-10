Israel sigue lanzando bombas sobre Gaza y el Líbano cada día. Solo este domingo, su ejército ha matado a decenas de palestinos y libaneses, sumiendo aún más en el sufrimiento y la hambruna al enclave, y manteniendo a la región al borde de una posible guerra total.

En Gaza, los ataques de Tel Aviv mataron al menos 51 palestinos e hirieron a más de 160 entre el sábado y el domingo, informó el Ministerio de Salud del enclave.

Cazas israelíes bombardearon una vivienda residencial en la que se refugiaban personas desplazadas en Yabalia, en el norte del enclave, matando al menos a 36 personas, entre ellas 13 niños, e hiriendo a más de 30, informó la Defensa Civil palestina, según citó la agencia de noticias AFP.

El área, bajo asedio israelí, está completamente devastada. Más de 1.800 palestinos han muerto a causa de los bombardeos en las últimas seis semanas, aunque la cifra podría ser mayor, ya que muchas personas aún permanecen bajo los escombros.

Relacionado Tras 400 días de bombas y asedio, palestinos viven en condiciones extremas

La hambruna también amenaza con empeorar la situación de la población de la región, en su mayoría mujeres y niños, según alertó la ONU.

Naciones Unidas ha pedido en varias ocasiones a Tel Aviv que permita la entrada de asistencia humanitaria para evitar que la situación se agrave. Sin embargo, el Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue impidiendo el paso de los camiones con ayuda. Por su parte, Washington ha instado al primer ministro israelí a autorizar el ingreso de más suministros, fijando esta semana como plazo para evitar posibles recortes en la asistencia militar de Estados Unidos.

Mientras tanto, en el barrio al Sabra, en la Ciudad de Gaza, un bombardeo dejó cinco muertos y varios desaparecidos, indicó la Defensa Civil.