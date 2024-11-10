Israel sigue lanzando bombas sobre Gaza y el Líbano cada día. Solo este domingo, su ejército ha matado a decenas de palestinos y libaneses, sumiendo aún más en el sufrimiento y la hambruna al enclave, y manteniendo a la región al borde de una posible guerra total.
En Gaza, los ataques de Tel Aviv mataron al menos 51 palestinos e hirieron a más de 160 entre el sábado y el domingo, informó el Ministerio de Salud del enclave.
Cazas israelíes bombardearon una vivienda residencial en la que se refugiaban personas desplazadas en Yabalia, en el norte del enclave, matando al menos a 36 personas, entre ellas 13 niños, e hiriendo a más de 30, informó la Defensa Civil palestina, según citó la agencia de noticias AFP.
El área, bajo asedio israelí, está completamente devastada. Más de 1.800 palestinos han muerto a causa de los bombardeos en las últimas seis semanas, aunque la cifra podría ser mayor, ya que muchas personas aún permanecen bajo los escombros.
La hambruna también amenaza con empeorar la situación de la población de la región, en su mayoría mujeres y niños, según alertó la ONU.
Naciones Unidas ha pedido en varias ocasiones a Tel Aviv que permita la entrada de asistencia humanitaria para evitar que la situación se agrave. Sin embargo, el Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue impidiendo el paso de los camiones con ayuda. Por su parte, Washington ha instado al primer ministro israelí a autorizar el ingreso de más suministros, fijando esta semana como plazo para evitar posibles recortes en la asistencia militar de Estados Unidos.
Mientras tanto, en el barrio al Sabra, en la Ciudad de Gaza, un bombardeo dejó cinco muertos y varios desaparecidos, indicó la Defensa Civil.
La ofensiva israelí en Gaza, que comenzó el 7 de octubre, ya ha cobrado la vida de más de 43.604 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del enclave. La ONU estima que el 70% de los fallecidos eran mujeres y niños.
Ofensiva en el Líbano
Por su parte, en el Líbano al menos 27 personas murieron en ataques aéreos israelíes en el este y sur del Líbano el domingo, dijo el Ministerio de Salud libanés.
Un comunicado del ministerio dijo que un ataque israelí en la ciudad oriental de Aalamat, en el distrito de Jbeil, mató a 20 personas, incluidos tres niños. Añadió que seis más resultaron heridos en el ataque, mientras que los esfuerzos de rescate continuaban buscando supervivientes.
Según el ministerio, tres personas también murieron y otras dos resultaron heridas cuando aviones de combate israelíes llevaron a cabo un ataque en la ciudad de Mashghara, en el este del Líbano.
Asimismo, tres paramédicos perdieron la vida en un bombardeo contra un centro de salud en la ciudad de Aadloun, en el sur del Líbano. Una persona más murió y cuatro resultaron heridas en otro ataque en Sohmor, en la región occidental de Bekaa, en el este del país, añadió.
Israel lanzó una ofensiva en el país vecino a finales de septiembre. Aunque argumenta que lleva a cabo “operaciones” específicas contra miembros del grupo libanés Hezbollah, desde entonces sus ataques aéreos han matado a más de 2.700 personas, en su mayoría civiles, según el ministerio de este país.