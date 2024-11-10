ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Gaza y Líbano bajo ataque: decenas de muertos en bombardeos israelíes
Cazas israelíes arrasaron con viviendas donde se refugiaban palestinos desplazados, mientras bombardeos en el Líbano causaron víctimas civiles y de personal médico.
Gaza y Líbano bajo ataque: decenas de muertos en bombardeos israelíes
Palestinos cargan los cuerpos de sus familiares que murieron como resultado de los ataques israelíes en Jan Yunis. AA / AA
Por Redacción
10 de noviembre de 2024

Israel sigue lanzando bombas sobre Gaza y el Líbano cada día. Solo este domingo, su ejército ha matado a decenas de palestinos y libaneses, sumiendo aún más en el sufrimiento y la hambruna al enclave, y manteniendo a la región al borde de una posible guerra total.

En Gaza, los ataques de Tel Aviv mataron al menos 51 palestinos e hirieron a más de 160 entre el sábado y el domingo, informó el Ministerio de Salud del enclave.

Cazas israelíes bombardearon una vivienda residencial en la que se refugiaban personas desplazadas en Yabalia, en el norte del enclave, matando al menos a 36 personas, entre ellas 13 niños, e hiriendo a más de 30, informó la Defensa Civil palestina, según citó la agencia de noticias AFP.

El área, bajo asedio israelí, está completamente devastada. Más de 1.800 palestinos han muerto a causa de los bombardeos en las últimas seis semanas, aunque la cifra podría ser mayor, ya que muchas personas aún permanecen bajo los escombros.

RelacionadoTras 400 días de bombas y asedio, palestinos viven en condiciones extremas

La hambruna también amenaza con empeorar la situación de la población de la región, en su mayoría mujeres y niños, según alertó la ONU.

Naciones Unidas ha pedido en varias ocasiones a Tel Aviv que permita la entrada de asistencia humanitaria para evitar que la situación se agrave. Sin embargo, el Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue impidiendo el paso de los camiones con ayuda. Por su parte, Washington ha instado al primer ministro israelí a autorizar el ingreso de más suministros, fijando esta semana como plazo para evitar posibles recortes en la asistencia militar de Estados Unidos.

Mientras tanto, en el barrio al Sabra, en la Ciudad de Gaza, un bombardeo dejó cinco muertos y varios desaparecidos, indicó la Defensa Civil.

RECOMENDADOS

La ofensiva israelí en Gaza, que comenzó el 7 de octubre, ya ha cobrado la vida de más de 43.604 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del enclave. La ONU estima que el 70% de los fallecidos eran mujeres y niños.

Ofensiva en el Líbano

Por su parte, en el Líbano al menos 27 personas murieron en ataques aéreos israelíes en el este y sur del Líbano el domingo, dijo el Ministerio de Salud libanés.

Un comunicado del ministerio dijo que un ataque israelí en la ciudad oriental de Aalamat, en el distrito de Jbeil, mató a 20 personas, incluidos tres niños. Añadió que seis más resultaron heridos en el ataque, mientras que los esfuerzos de rescate continuaban buscando supervivientes.

Según el ministerio, tres personas también murieron y otras dos resultaron heridas cuando aviones de combate israelíes llevaron a cabo un ataque en la ciudad de Mashghara, en el este del Líbano.

Asimismo, tres paramédicos perdieron la vida en un bombardeo contra un centro de salud en la ciudad de Aadloun, en el sur del Líbano. Una persona más murió y cuatro resultaron heridas en otro ataque en Sohmor, en la región occidental de Bekaa, en el este del país, añadió.

Israel lanzó una ofensiva en el país vecino a finales de septiembre. Aunque argumenta que lleva a cabo “operaciones” específicas contra miembros del grupo libanés Hezbollah, desde entonces sus ataques aéreos han matado a más de 2.700 personas, en su mayoría civiles, según el ministerio de este país.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato