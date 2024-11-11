Las alertas sobre la precaria situación en el norte de Gaza por el bloqueo de Israel siguen encendiéndose, mientras las vidas de miles de palestinos están bajo riesgo inminente. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos pidió a las organizaciones internacionales y a las agencias de la ONU que declaren oficialmente la hambruna en esta asolada región del enclave, donde durante más de 50 días se ha bloqueado la llegada de ayuda, alimentos y elementos de primera necesidad.

"Dado que Israel ha bloqueado la entrada de bienes y ayuda a los cientos de miles de residentes asediados en el norte de Gaza durante más de 50 días, las organizaciones internacionales y de la ONU pertinentes deben declarar formalmente la hambruna en la región", alertó en un comunicado el observatorio, una organización independiente.

"El uso de la hambruna como arma por parte de Israel es un componente de su actual genocidio en Gaza, que también incluye asesinatos en masa y desplazamientos forzados", añadió la declaración. Y subrayó que decenas de miles de palestinos, incluidos muchos pacientes de tres hospitales del norte del norte del enclave, están en "peligro inmediato de inanición o de sufrir consecuencia de salud a largo plazo" debido al "bloqueo ilegal israelí".

"Al bloquear la entrada de todos los bienes desde el 1 de octubre y lanzar un ataque militar masivo contra todos los ciudadanos de Yabalia y Beit Lahia cuatro días después, Israel ha dividido con éxito la Gobernación del Norte de Gaza del resto de Gaza", señaló. Desde el 5 de octubre, las fuerzas de Tel Aviv han destruido cientos de casas y refugios en esta área, matando a unos 1.900 palestinos e hiriendo a más de 4.000, al tiempo que han obligado a decenas de miles a huir.

También, otras personas permanecen en casas y refugios en condiciones terribles, dijo el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos. Destacó que los residentes que aún se encuentran en el norte de Gaza están bajo un bloqueo asfixiante y son víctimas de bombardeos continuos y deliberados sin acceso a alimentos, agua o suministros médicos. Y detalló que son blanco de drones si intentan salir en busca de alimentos o agua.

"Los palestinos que actualmente enfrentan una hambruna severa, bombardeos y desplazamientos no se han recuperado completamente de las olas de hambruna anteriores que ocurrieron en varias ocasiones a fines del año pasado y varias veces en los últimos meses", completó el observatorio.

El informe añadió que los miles de desplazados que han llegado del norte a la Ciudad de Gaza luchan por adquirir productos básicos debido a los altos precios y a la escasez de suministros. También que carecen de asistencia adecuada debido al bloqueo ilegal israelí.

Las condiciones en Wadi Gaza, en el sur, son igualmente terribles, pues Israel sigue imponiendo restricciones a la entrada de bienes, limitando el número de camiones de ayuda permitidos.

"Todos los residentes de Gaza dependen ahora de la ayuda humanitaria extranjera debido a la falta de oportunidades de empleo, problemas de liquidez en efectivo y el colapso de la capacidad de producción local", añadió. "En consecuencia, detener esa ayuda significaría negarles el acceso a los alimentos y otras necesidades que son esenciales para su supervivencia".