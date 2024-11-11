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Piden declarar hambruna en el norte de Gaza por incesante asedio israelí
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos advirtió que más de 50 días de bloqueo israelí tienen a miles de personas ante una hambruna severa y un deterioro de las condiciones de vida.
Piden declarar hambruna en el norte de Gaza por incesante asedio israelí
Palestinos intentan calentarse alrededor de un fuego frente a tiendas de campaña improvisadas en el campo de refugiados de Bureij. / Foto: AA / AA
Por Redacción

Las alertas sobre la precaria situación en el norte de Gaza por el bloqueo de Israel siguen encendiéndose, mientras las vidas de miles de palestinos están bajo riesgo inminente. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos pidió a las organizaciones internacionales y a las agencias de la ONU que declaren oficialmente la hambruna en esta asolada región del enclave, donde durante más de 50 días se ha bloqueado la llegada de ayuda, alimentos y elementos de primera necesidad.

"Dado que Israel ha bloqueado la entrada de bienes y ayuda a los cientos de miles de residentes asediados en el norte de Gaza durante más de 50 días, las organizaciones internacionales y de la ONU pertinentes deben declarar formalmente la hambruna en la región", alertó en un comunicado el observatorio, una organización independiente.

"El uso de la hambruna como arma por parte de Israel es un componente de su actual genocidio en Gaza, que también incluye asesinatos en masa y desplazamientos forzados", añadió la declaración. Y subrayó que decenas de miles de palestinos, incluidos muchos pacientes de tres hospitales del norte del norte del enclave, están en "peligro inmediato de inanición o de sufrir consecuencia de salud a largo plazo" debido al "bloqueo ilegal israelí".

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"Al bloquear la entrada de todos los bienes desde el 1 de octubre y lanzar un ataque militar masivo contra todos los ciudadanos de Yabalia y Beit Lahia cuatro días después, Israel ha dividido con éxito la Gobernación del Norte de Gaza del resto de Gaza", señaló. Desde el 5 de octubre, las fuerzas de Tel Aviv han destruido cientos de casas y refugios en esta área, matando a unos 1.900 palestinos e hiriendo a más de 4.000, al tiempo que han obligado a decenas de miles a huir.

También, otras personas permanecen en casas y refugios en condiciones terribles, dijo el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos. Destacó que los residentes que aún se encuentran en el norte de Gaza están bajo un bloqueo asfixiante y son víctimas de bombardeos continuos y deliberados sin acceso a alimentos, agua o suministros médicos. Y detalló que son blanco de drones si intentan salir en busca de alimentos o agua.

"Los palestinos que actualmente enfrentan una hambruna severa, bombardeos y desplazamientos no se han recuperado completamente de las olas de hambruna anteriores que ocurrieron en varias ocasiones a fines del año pasado y varias veces en los últimos meses", completó el observatorio.

El informe añadió que los miles de desplazados que han llegado del norte a la Ciudad de Gaza luchan por adquirir productos básicos debido a los altos precios y a la escasez de suministros. También que carecen de asistencia adecuada debido al bloqueo ilegal israelí.

Las condiciones en Wadi Gaza, en el sur, son igualmente terribles, pues Israel sigue imponiendo restricciones a la entrada de bienes, limitando el número de camiones de ayuda permitidos.

"Todos los residentes de Gaza dependen ahora de la ayuda humanitaria extranjera debido a la falta de oportunidades de empleo, problemas de liquidez en efectivo y el colapso de la capacidad de producción local", añadió. "En consecuencia, detener esa ayuda significaría negarles el acceso a los alimentos y otras necesidades que son esenciales para su supervivencia".

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Decenas de muertos, incluidos niños, en nueva masacre israelí en Yabalia

La Defensa Civil Palestina informó este domingo que 13 niños murieron en el ataque de Israel contra una casa que dejó "al menos" 25 fallecidos en Yabalia, norte del enclave. El edificio quedó completamente destruido y convertido en un montón de escombros, constató un corresponsal de la agencia de noticias AFP.

El bombardeo ocurrió en la mañana, "un momento en que los habitantes aquí se despiertan y toman su desayuno", dijo Abdalá al Najar, miembro de la familia Alush, que residía en el edificio bombardeado. "Hubo una gran explosión al punto de que, cuando llegamos, todos los cuerpos estaban destrozados", agregó.

"La casa servía de refugio para la gente durante bombardeos intensos”, detalló en el sitio del ataque del domingo. "No queda nadie, solo mi madre y yo", lamenta.

A su alrededor, voluntarios despejaban los escombros con las manos. Un peluche de ratón yacía entre las piedras. Envueltos en sudarios blancos manchados de sangre, los cuerpos de las víctimas fueron transportados en una camioneta para ser enterrados en un cementerio de Yabalia.

"Niños, mujeres e inocentes son un blanco constante para el enemigo israelí", comentó un vecino de la familia Alush, Mohamed al Barch.

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El grupo de resistencia palestino Hamás condenó la "masacre" de Yabalia en un comunicado, afirmando que en la casa "había más de 50 civiles inocentes". La mayoría eran niños y mujeres, incluidas personas "desplazadas a la fuerza por la ocupación desde el campo de refugiados de Yabalia", según el grupo.

La Defensa Civil palestina también informó el domingo de otro ataque israelí sobre una casa en el barrio de Al Sabra en la Ciudad de Gaza, que dejó cinco muertos y personas desaparecidas.

Desde el 7 de octubre más de 43.600 palestinos han muerto en la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, luego de una incursión de Hamás. Hay más de 102.929 heridos y se cree que al menos 10.000 personas están atrapadas entre los escombros.

Por sus incesantes acciones contra el enclave, Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE:TRT Español y agencias
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