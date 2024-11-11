TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Türkiye desmiente acusaciones sobre envíos de petróleo a Israel
Las empresas que transportan petróleo a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan han respetado la decisión de Türkiye de cortar lazos comerciales con Israel, aclara el Ministerio de Energía del país.
Türkiye desmiente acusaciones sobre envíos de petróleo a Israel
El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC) es una piedra angular de la infraestructura energética de Türkiye, que transporta petróleo desde el mar Caspio hasta mercados globales. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción
11 de noviembre de 2024

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Türkiye refutó las afirmaciones "infundadas" sobre envíos de petróleo a Israel desde su terminal energética de Ceyhan, en el sureste del país.

En un comunicado, el ministerio aclaró este domingo que "no se han realizado entregas a Israel como destinatario".

BOTAS International maneja las operaciones del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC) en Türkiye, bajo un acuerdo internacional con Azerbaiyán y Georgia.

La empresa "no tiene autoridad ni participación en la compra o venta de petróleo", destacó el ministerio.

"Las empresas que transportan petróleo a través del oleoducto BTC, para exportarlo a los mercados globales desde la terminal Haydar Aliyev, han respetado la reciente decisión de Türkiye de no participar en el comercio con Israel", explicó el comunicado.

RECOMENDADOS

No hay vacíos legales

Desde mayo pasado, Ankara suspendió todo su comercio con Israel, el cual ascendía a unos 9.500 millones de dólares anuales, en respuesta a la brutal ofensiva de Israel contra Gaza.

RelacionadoPiden declarar hambruna en el norte de Gaza por incesante asedio israelí

El gobierno turco incluso ha tomado medidas para impedir que las empresas se aprovechen de los acuerdos comerciales con Palestina. Las compañías podrían mostrar como destino final de los bienes a territorios palestinos ocupados, pero desviarlos a Israel. Para detener esta práctica, Ankara implementó un proceso de verificación de tres etapas.

El Ministerio de Economía palestino debe autorizar primero las facturas presentadas por las empresas que buscan importar productos de Türkiye. Posteriormente, ese ministerio envía la factura autorizada al Ministerio de Comercio turco. Finalmente, la transacción la validan las asociaciones de exportadores en Türkiye.

FUENTE:TRTWorld and agencies
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato