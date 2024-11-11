El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Türkiye refutó las afirmaciones "infundadas" sobre envíos de petróleo a Israel desde su terminal energética de Ceyhan, en el sureste del país.
En un comunicado, el ministerio aclaró este domingo que "no se han realizado entregas a Israel como destinatario".
BOTAS International maneja las operaciones del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC) en Türkiye, bajo un acuerdo internacional con Azerbaiyán y Georgia.
La empresa "no tiene autoridad ni participación en la compra o venta de petróleo", destacó el ministerio.
"Las empresas que transportan petróleo a través del oleoducto BTC, para exportarlo a los mercados globales desde la terminal Haydar Aliyev, han respetado la reciente decisión de Türkiye de no participar en el comercio con Israel", explicó el comunicado.
No hay vacíos legales
Desde mayo pasado, Ankara suspendió todo su comercio con Israel, el cual ascendía a unos 9.500 millones de dólares anuales, en respuesta a la brutal ofensiva de Israel contra Gaza.
El gobierno turco incluso ha tomado medidas para impedir que las empresas se aprovechen de los acuerdos comerciales con Palestina. Las compañías podrían mostrar como destino final de los bienes a territorios palestinos ocupados, pero desviarlos a Israel. Para detener esta práctica, Ankara implementó un proceso de verificación de tres etapas.
El Ministerio de Economía palestino debe autorizar primero las facturas presentadas por las empresas que buscan importar productos de Türkiye. Posteriormente, ese ministerio envía la factura autorizada al Ministerio de Comercio turco. Finalmente, la transacción la validan las asociaciones de exportadores en Türkiye.