ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Irán y Arabia Saudita dan señales de estar fortaleciendo su relación
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán recibió a su homólogo de Arabia Saudita para discutir sus relaciones bilaterales, según la agencia estatal de noticias iraní.
Irán y Arabia Saudita dan señales de estar fortaleciendo su relación
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Fotos Getty Images, Reuters. / Others
Por Redacción

Irán y Arabia Saudita parecen estar estrechando sus relaciones bilaterales con una serie de acercamientos recientes, de acuerdo a los reportes de medios estatales. IRNA, la agencia de noticias de Irán, reportó que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, el general Mohammad Bagheri, se reunió con su homólogo de Arabia Saudita, Fayaz bin Hamed al-Ravili, en Teherán para hablar sobre las relaciones bilaterales, especialmente en áreas de defensa.

Esta reunión ocurre más de dos semanas después de que Irán y Arabia Saudita realizaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán, según le confirmó a la agencia de noticias AFP el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, el brigadier general Turki Al-Malki.

“Las Fuerzas Navales Reales Sauditas concluyeron recientemente un ejercicio naval conjunto con las Fuerzas Navales Iraníes, junto con otros países en el mar de Omán”, dijo Al-Malki a la AFP.

Los medios estatales iraníes también reportaron previo a ese esfuerzo conjunto que Irán participó en el ejercicio militar “IMEX 2024” en el norte del océano Índico con Rusia, Omán y otros seis estados observadores, incluida Arabia Saudita.

Estos ejercicios militares ocurren meses después de un acuerdo de reconciliación entre los dos países, el cual fue facilitado por China. Con este pacto se reanudaron las relaciones diplomáticas que se suspendieron en 2016.

RelacionadoIrán y Bahréin buscan retomar lazos: ¿por qué es importante para la región?

Cumbre en Arabia Saudita sobre Gaza

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman hablaron por teléfono la noche de este domingo sobre sus relacines bilaterales y la futura colaboración entre Teherán y Riad.

Pezeshkian informó que, por "asuntos ejecutivos", no podrá asistir a la cumbre conjunta de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) con respecto a la ofensiva israelí en Gaza, pero dijo que el vicepresidente Mohammad Reza Aref representaría a Irán en la ocasión.

RECOMENDADOS

En esa línea, expresó optimismo de que la cumbre, encabezada por Mohammed bin Salman, "tendrá resultados efectivos y tangibles para poner fin a los crímenes del régimen sionista y el derramamiento de sangre en Gaza y Líbano".

El presidente iraní también enfatizó que ambas naciones estaban decididas a fortalecer sus vínculos, y esperaba un progreso continuo en su relación.

Por su parte, Pezeshkian calificó este momento como un "punto de inflexión histórico" para las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, y expresó su optimismo por llevar sus vínculos bilaterales al más alto nivel.

RelacionadoMinistros árabes y europeos proponen solución de dos Estados

Teherán acusa a Israel de intentar dañar las relaciones entre Irán y EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó este sábado las acusaciones de Estados Unidos de que Teherán estaba vinculado a un supuesto complot para matar al ahora presidente electo Donald Trump. También afirmó que se trata de un complot "repulsivo" de Israel para complicar las cosas entre Washington y Teherán.

"Ahora se fabrica un nuevo escenario, ya que en la realidad no existe un asesino, se traen guionistas para fabricar una comedia de tercera categoría", dijo Araqchi el sábado en una publicación en X. Se refería al supuesto complot que, según Washington, fue ordenado por la Guardia Revolucionaria de Irán para asesinar a Trump, quien ganó las elecciones presidenciales del martes y asumirá el cargo en enero.

"El pueblo estadounidense ha tomado su decisión. E Irán respeta su derecho a elegir al presidente de su elección. El camino a seguir también es una elección. Comienza con el respeto", dijo Araqchi. "Irán no busca armas nucleares, punto. Se necesita generar confianza de ambas partes. No es una calle de un solo sentido", añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco