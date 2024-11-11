Múltiples manifestantes arrestados: ese fue el saldo de una protesta propalestina en Ámsterdam este domingo, tras los disturbios que incitaron hinchas israelíes en la ciudad.
Decenas de personas protestaron en Ámsterdam para cuestionar la cobertura mediática de los incidentes de violencia israelí como "antisemitismo" y para rechazar la atribución de los hechos violentos a los simpatizantes propalestinos tras el partido entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv.
Fue entonces cuando la policía intervino para dispersar a la multitud, utilizando bastones, lo que llevó a que algunos manifestantes resultaran heridos. Las autoridades de Ámsterdam impusieron una prohibición de tres días para manifestaciones, que empezó a regir este viernes.
Entre los detenidos se encontraba Jazie Veldhuyzen, concejal de Ámsterdam, quien declaró a la agencia de noticias Anadolu que los manifestantes propalestinos decidieron protestar contra la prohibición, así como contra la presunta permisividad de las autoridades hacia los ataques de los hinchas del Maccabi a residentes locales, además de la "complicidad" de los Países Bajos en lo que calificó como la agresión de Israel contra Gaza.
“Ironía”: corte de Países Bajos prohíbe manifestaciones
El domingo, jueces de Países Bajos rechazaron una solicitud urgente para realizar una protesta propalestina en Ámsterdam, apenas tres días después de que se desataran los disturbios.
La violencia estalló en la ciudad el jueves por la noche, cuando hinchas del Maccabi Tel Aviv recorrieron Ámsterdam arrancando banderas palestinas en propiedades privadas y entonando consignas incendiarias, según reportes.
"La alcaldía ha decidido acertadamente que no habrá manifestaciones en la ciudad este fin de semana", anunció el tribunal en X.
Por lo tanto, "se rechaza la solicitud de protesta de activistas propalestinos", añadió el comunicado.
Los incidentes, que ocurrieron antes y después del partido entre el Maccabi y el Ajax, generaron una amplia indignación tras conocerse reportes de enfrentamientos entre los aficionados israelíes y transeúntes, así como daños a la propiedad y la quema de una bandera palestina.
"Fue ahí cuando comenzó la violencia"
Jazie Veldhuyzen, concejal de Ámsterdam, declaró el sábado que "los hinchas del Maccabi iniciaron ataques contra viviendas con banderas palestinas y residentes pro-palestinos en Ámsterdam. Fue ahí cuando comenzó la violencia".
Videos ampliamente compartidos en redes sociales muestran a aficionados del Maccabi no solo vandalizando propiedades privadas, sino también atacando a un taxista local e incluso enfrentándose a agentes de policía.
"Circulan muchos videos de hinchas israelíes vandalizando propiedades en Ámsterdam, atacando a policías y transeúntes, y arrancando banderas palestinas", afirmó Max Blumenthal, editor de The Grayzone News, el viernes. "Ahora, estos agresores se victimizan mientras esperan vuelos de regreso a las colonias".
Francia toma medidas antes de partido con Israel
Francia movilizará un total de 4.000 policías para este jueves 14 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad en el partido de fútbol que disputará su equipo nacional con el de Israel, anunciaron las autoridades.
Tal despliegue corresponde a "un dispositivo extremadamente reforzado", indicó el jefe de la Policía de París, Laurent Nuñez al canal BFMTV, admitiendo que esta movilización es "poco habitual" para un partido de fútbol.
Los agentes estarán desplegados no sólo en los exteriores del estadio, sino también en el interior del recinto, función que normalmente cumplen agentes de seguridad privada.
De la seguridad de la delegación israelí se encargará la unidad de élite de la policía francesa (RAID), precisó Nuñez.
"Será un partido de alto riesgo" en "un contexto político muy tensionado" y una semana después de la violencia ocurrida en Ámsterdam entre grupos de individuos propalestinos e hinchas del Maccabi de Tel-Aviv.
"No se tolerará ningún desorden o ataque al orden público", advirtió el jefe , quien también indicó que los controles de acceso al estadio serán "extremadamente reforzados".
Israel recomienda a sus ciudadanos no asistir a partido en Francia
Las autoridades de Tel Aviv recomendaron este domingo a los aficionados que no asistan al partido de fútbol que Israel disputará con Francia en París, tras los incidentes violentos ocurridos en Ámsterdam.
"El Consejo de Seguridad Nacional recomienda a los israelíes en el extranjero que actúen tomando precauciones, sobre todo la próxima semana", indicó en un comunicado el organismo, que depende de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El consejo instó a "evitar totalmente asistir a encuentros deportivos y actos culturales en los que participen israelíes, sobre todo el próximo partido del equipo de Israel en París", señaló.