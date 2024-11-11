La mirada de los sectores económicos y políticos se enfoca esta semana en Perú, donde se celebra el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC, que reúne a una veintena de líderes globales. Este encuentro resulta clave para América Latina, ya que los países miembros del foro buscarán fortalecer sus vínculos. Entre ellos, se encuentran China y Estados Unidos, cuyos presidentes asistirán al evento. La meta es alcanzar una mayor liberalización del comercio e inversión económica.

Justamente, la atención se centrará en la participación del presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de EE.UU., Joe Biden, quien pronto le entregará el cargo a Donald Trump, ganador de las recientes elecciones, en un cambio que podría redefinir las relaciones de ambas naciones.

El foro empezó este domingo en Lima con reuniones privadas y tendrá sus días cumbre con la llegada de 16 jefes de Estado y de Gobierno. A continuación, las claves del encuentro.

¿Qué es APEC y cuáles son sus objetivos?

El foro económico, establecido en noviembre de 1989, se compone de 21 economías de países y territorios ubicados a orillas del océano Pacífico. Estas representan más de un tercio de la población mundial, es decir, casi el 54% del PIB global y el 44% del comercio del planeta.

Actualmente forman parte de APEC Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Los socios se denominan economías, no países, para que los delegados de China, Hong Kong y Taiwán, puedan coincidir.

El encuentro tiene tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo.

Relacionado ¿Qué son los BRICS y cuál es su impacto en el poder global?

Prioridades del foro Perú 2024

Entre las prioridades de la cumbre de este año, que ha tenido reuniones preliminares de ministros y altos funcionarios desde diciembre pasado, estará la discusión sobre comercio e inversión para alcanzar un crecimiento inclusivo e interconectado.

Cuando se inició el APEC, el arancel promedio entre las economías miembro era del 16,9% y en 2017 se redujo al 5,3%, mientras que los tratados de libre comercio pasaron de 20 a 175 en 2017, según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Lima propuso los temas centrales de "empoderar, incluir, crecer" para la cumbre de 2024. Entre las metas figuran lograr acuerdos para una transición energética justa y para las finanzas sostenibles.

Entre este lunes y martes se desarrollará la reunión de altos funcionarios, mientras que el miércoles habrá un diálogo sobre los pueblos indígenas y el jueves se producirá la reunión ministerial, previa a la de los líderes.

¿Por qué es tan relevante para Latinoamérica?

El foro busca impulsar la integración económica entre los países de América Latina, pero también tener mayor presencia económica en el mundo y, principalmente, lograr un acercamiento de esta región con Asia-Pacífico. En especial, expandir y diversificar los vínculos comerciales con esos países y territorios.

En este marco, los miembros latinoamericanos buscarán una mayor liberalización del comercio e inversión, facilitar los negocios y cooperar en busca de un aumento de flujos comerciales.

China es uno de los actores más significativos para Latinoamérica, pues es uno de los principales territorios desde donde importa energía y alimentos, recursos indispensables para sostener su crecimiento económico. Se espera que en el marco del foro se firmen acuerdos con Beijing, por ejemplo, un protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, la próxima semana en Lima.

Decisiones por consenso de todos los miembros