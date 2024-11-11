El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que autorizó los devastadores ataques en Líbano con localizadores electrónicos y dispositivos de comunicación, que en septiembre pasado mataron a cerca de 40 personas y dejaron aproximadamente 3.000 heridos. Esta es la primera vez que Tel Aviv reconoce su participación en las explosiones.

Previamente, el grupo libanés Hezbollah había culpado a Israel, su archienemigo, por las explosiones que representaron un duro golpe y por el que prometió vengarse.

“Netanyahu confirmó el domingo que le dio luz verde a los ataques con localizadores electrónicos (buscapersonas) en Líbano”, declaró a la agencia de noticias AFP su portavoz, Omer Dostri, sobre los ataques.