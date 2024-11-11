El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que autorizó los devastadores ataques en Líbano con localizadores electrónicos y dispositivos de comunicación, que en septiembre pasado mataron a cerca de 40 personas y dejaron aproximadamente 3.000 heridos. Esta es la primera vez que Tel Aviv reconoce su participación en las explosiones.
Previamente, el grupo libanés Hezbollah había culpado a Israel, su archienemigo, por las explosiones que representaron un duro golpe y por el que prometió vengarse.
“Netanyahu confirmó el domingo que le dio luz verde a los ataques con localizadores electrónicos (buscapersonas) en Líbano”, declaró a la agencia de noticias AFP su portavoz, Omer Dostri, sobre los ataques.
Los dispositivos portátiles, que al parecer utilizaban miembros de Hezbollah, estallaron durante dos días consecutivos en supermercados, calles y funerales en Líbano, a mediados de septiembre.
Estos ataques mataron a casi 40 personas e hirieron a cerca de 3.000. Además, precedieron la ofensiva militar que Israel lanzó contra este país y que ha dejado cientos de víctimas.
De hecho, el ataque con dispositivos portátiles fue solo el comienzo. Desde finales de septiembre, Tel Avivintensificó su ofensiva aérea contra Líbano y posteriormente envió tropas terrestres para invadir el sur del país.