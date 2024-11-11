TÜRKİYE
Erdogan: Respuesta de países musulmanes a masacre en Gaza es insuficiente
El presidente turco Erdogan dijo que "los países occidentales brindaron apoyo pleno a Israel” y que “la respuesta inadecuada de los países musulmanes permitió que la situación llegara a este punto".
Erdogan dijo que Türkiye ha enviado hasta ahora más de 84.000 toneladas de ayuda a Gaza y está dispuesta a enviar mucho más cuando se levanten las restricciones. / Foto: AA. / Others
Por Redacción
11 de noviembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó la falta de respuesta de los países musulmanes ante el genocidio en Gaza y acusó a las naciones occidentales de brindar su apoyo pleno a Israel.

"Un puñado de países occidentales ha dado todo tipo de apoyo a Israel, mientras que la falta de respuesta adecuada de los países musulmanes ha permitido que la situación llegue hasta este punto", aseguró Erdogan este lunes durante la Cumbre Extraordinaria Conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, que se llevó a cabo en Riad, capital de Arabia Saudí.

El mandatario afirmó que Türkiye ha enviado más de 84.000 toneladas de ayuda a Gaza y agregó que el país está listo para proporcionar aún más asistencia humanitaria en cuanto se levanten las restricciones.

Israel no permite la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y desde hace meses mantiene retenidas provisiones en Egipto, añadió Erdogan.

Luego, dijo que Türkiye “está listo” para implementar acciones concretas que demuestren el alto costo de la ocupación del territorio palestino por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu, añadió el presidente turco.

“Debemos alentar a tantos países como sea posible para que intervengan en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia,” subrayó.

Las tensiones en la región han aumentado debido a la brutal ofensiva de Israel en Gaza, la cual ha cobrado la vida de más de 43.600 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

A pesar de las advertencias internacionales sobre el riesgo de una guerra regional, Tel Aviv amplió el conflicto lanzando el 1 de octubre una invasión terrestre en el sur del Líbano. Allí 3.200 personas han fallecido y más de 13.800 han resultado heridas desde el año pasado, según autoridades de salud libanesas.

FUENTE:TRT Español y agencias
