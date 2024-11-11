El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó la falta de respuesta de los países musulmanes ante el genocidio en Gaza y acusó a las naciones occidentales de brindar su apoyo pleno a Israel.

"Un puñado de países occidentales ha dado todo tipo de apoyo a Israel, mientras que la falta de respuesta adecuada de los países musulmanes ha permitido que la situación llegue hasta este punto", aseguró Erdogan este lunes durante la Cumbre Extraordinaria Conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, que se llevó a cabo en Riad, capital de Arabia Saudí.

El mandatario afirmó que Türkiye ha enviado más de 84.000 toneladas de ayuda a Gaza y agregó que el país está listo para proporcionar aún más asistencia humanitaria en cuanto se levanten las restricciones.

Israel no permite la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y desde hace meses mantiene retenidas provisiones en Egipto, añadió Erdogan.