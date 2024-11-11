TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Erdogan: Respuesta de países musulmanes a masacre en Gaza es insuficiente
El presidente turco Erdogan dijo que "los países occidentales brindaron apoyo pleno a Israel” y que “la respuesta inadecuada de los países musulmanes permitió que la situación llegara a este punto".
Erdogan: Respuesta de países musulmanes a masacre en Gaza es insuficiente
Erdogan dijo que Türkiye ha enviado hasta ahora más de 84.000 toneladas de ayuda a Gaza y está dispuesta a enviar mucho más cuando se levanten las restricciones. / Foto: AA. / Others
Por Redacción

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó la falta de respuesta de los países musulmanes ante el genocidio en Gaza y acusó a las naciones occidentales de brindar su apoyo pleno a Israel.

"Un puñado de países occidentales ha dado todo tipo de apoyo a Israel, mientras que la falta de respuesta adecuada de los países musulmanes ha permitido que la situación llegue hasta este punto", aseguró Erdogan este lunes durante la Cumbre Extraordinaria Conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, que se llevó a cabo en Riad, capital de Arabia Saudí.

El mandatario afirmó que Türkiye ha enviado más de 84.000 toneladas de ayuda a Gaza y agregó que el país está listo para proporcionar aún más asistencia humanitaria en cuanto se levanten las restricciones.

Israel no permite la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y desde hace meses mantiene retenidas provisiones en Egipto, añadió Erdogan.

RECOMENDADOS

Luego, dijo que Türkiye “está listo” para implementar acciones concretas que demuestren el alto costo de la ocupación del territorio palestino por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu, añadió el presidente turco.

“Debemos alentar a tantos países como sea posible para que intervengan en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia,” subrayó.

Las tensiones en la región han aumentado debido a la brutal ofensiva de Israel en Gaza, la cual ha cobrado la vida de más de 43.600 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

A pesar de las advertencias internacionales sobre el riesgo de una guerra regional, Tel Aviv amplió el conflicto lanzando el 1 de octubre una invasión terrestre en el sur del Líbano. Allí 3.200 personas han fallecido y más de 13.800 han resultado heridas desde el año pasado, según autoridades de salud libanesas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El secretario general de la OTAN agradece a Erdogan la organización de la cumbre en Ankara
Gaza inicia la transición hacia un gobierno de tecnócratas mientras persisten los ataques israelíes
La vida del médico palestino Abu Safiya corre peligro en prisión israelí, alertan organizaciones
Líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en una cumbre decisiva para el futuro de la alianza
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco