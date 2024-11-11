La República de Haití no es solo el país más pobre del hemisferio occidental: es el más explotado, el más incomprendido y el más desigual.

Haití tiene la tasa de millonarios más alta de cualquier país de América. En una entrevista titulada “Las familias gobernantes haitianas crean y matan monstruos”, el veterano autor, analista y activista haitiano, Jafrik Ayiti, pone la lupa sobre una decena de oligarcas de piel clara que controlan las principales actividades económicas y políticas de la nación caribeña.

“Familias” que se mantienen fuera de la atención de los medios internacionales, a los cuales sólo les preocupa la “crisis que genera la violencia de las pandillas”. Los paramilitares representan al lumpenproletariado de Puerto Príncipe, que empuñan armas y abrazan la violencia en un intento por controlar franjas cada vez mayores de los crecientes guetos de la capital. Aunque, sin duda, no son los peces más gordos.

Este, sin embargo, es un error epistemológico intencional. La mayor parte del análisis debería centrarse en las tres fuerzas principales detrás de la crisis paramilitar de Haití: 1) una pequeña camarilla de magnates que detentan el poder económico y político; 2) la clase política corrupta, encabezada por los funcionarios antipopulares del Partido Haitiano de los Calvos (PHTK), y 3) lo más importante, el Estado imperial estadounidense que, durante más de un siglo, ha definido a Haití como una de sus colonias.

El Estado dentro del Estado: los señores de la guerra

Los Bigio, Apaid, Mev, Brandt, Boulos y un puñado de otras familias multimillonarias, junto con sus políticos contratados por el gobernante Partido Haitiano de los Calvos (PHTK), como Ariel Henry, Michel Martelly y el asesinado Jovenel Moïse, forman un Estado dentro de un Estado. Gran parte de lo que ocurre en la política haitiana, desde golpes políticos, llamados a intervención militar, hasta asesinatos selectivos, se remonta a la lucha de poder que ocurre entre los diferentes grupos rivales títeres del Core Group.

Es importante identificar y demarcar quiénes son los señores de la guerra, en su mayoria blancos, completamente aislados de las necesidades y la realidad del 99,9% de la población haitiana. Sólo esta pequeña camarilla bien conectada tiene los aeropuertos, puertos y contactos fronterizos privados necesarios para contrabandear armas y otros objetos de contrabando a Haití.

Echemos un vistazo a otras familias poderosas en Haití y su historiales en materia de “democracia”.

La familia Bigio: lo más ricos y dueños de un puerto señalado por tráfico de armas

El sitio web Ayibo Post informa sobre la amplia cartera económica de la familia del multimillonario haitiano Gilbert Bigio, incluido su propio puerto privado recientemente construido de Lafito, justo al norte de la capital.

Hay acusaciones de que los grupos paramilitares que destruyen al Estado haitiano han empleado el puerto para importar armas pesadas necesarias para superar a las del estado. Por ello, Canadá ha sancionado a Bigio, el ciudadano más rico de Haití, por su presunto papel en la financiación del tráfico de armas y de las pandillas. Lo que hace que estas acusaciones sean aún más interesantes es el señalamiento de que el presidente dominicano, Luis Abinader, tiene relacionescon Bigio. Pablo Daniel Portes Goris es el director general de la empresa GB Energy de Bigio y asesor financiero de Abinader. Walkiria Caamaño y Joan Fernández Osorio también son ejecutivos de Bigio y trabajan para el presidente dominicano.

Individuos como Bigio han sido históricamente intocables en ambos lados de la frontera. Las élites dominicanas no son antihaitianas cuando se trata de trabajar con sus oligarcas que representan un 0,01% de Haití, y quienes facilitan el drenaje de las riquezas del otro tercio de la isla. La clase política y económica dominante de República Dominicana históricamente se ha asociado con líderes haitianos corruptos contra el 99,9% de Haití y ambos poderes en la isla inciden en las situaciones políticas de ambos países.

La familia Apaid: contactos con Coca-Cola, “donaciones” de presidentes y talleres clandestinos