El sector aeroespacial de Türkiye acaba de anotarse un logro histórico, pues dos de sus empresas nacionales, las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) y Baykar, entraron en el top 50 de las mejores compañías de aviación del mundo, según la clasificación sobre los ingresos de 2023 que realizó Counterpoint Market Intelligence para FlightGlobal.

TAI se ubicó en el puesto 38, con un reporte de de 2.670 millones de dólares en ingresos durante 2023, mientras que Baykar debutó en el puesto 49 registrando 1.800 millones de dólares.

La clasificación de TAI en el lugar 38 demuestra un crecimiento constante, impulsado por plataformas como el dron ANKA III, el avión de entrenamiento a reacción HURJET y el avión de combate nacional KAAN.

Conocida por su investigación y desarrollo de punta, así como por su compromiso con las soluciones de alta tecnología, TAI se ha enfocado en las exportaciones y la entrega de productos estructurales a gigantes de la aviación civil.

Las colaboraciones internacionales de la compañía con actores destacados de la aviación militar y civil han fortalecido su reputación mundial. Al punto de contribuir a su ventaja competitiva en ambos sectores.

Además de sus productos de defensa de alto perfil, las asociaciones de aviación civil de TAI han consolidado su papel como proveedor e innovador clave.

El debut de Baykar en la lista

Baykar, una empresa importante en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (también conocidos como drones), ingresó a la clasificación en el puesto 49. Sus ingresos significativos ascendieron a 1.800 millones de dólares.

Conocida por su dron de combate Bayraktar TB2, la compañía se forjó el título de ser el principal exportador mundial de vehículos aéreos no tripulados armados. De hecho, su tecnología tiene una gran demanda en todo el planeta. Baykar ha firmado acuerdos de exportación con 35 países para sus UAV Bayraktar TB2 y Bayraktar AKINCI.

Al lograr que las exportaciones representen más del 90% de sus ingresos, Baykar no sólo ha redefinido el sector de defensa de Türkiye, sino que también ha mantenido su posición como el principal exportador de defensa del país durante tres años consecutivos.

Tanto TAI como Baykar están invirtiendo más recursos en nuevas tecnologías.

TAI continúa desarrollando su avión de combate KAAN, mientras que Baykar se centra en plataformas pioneras como el Bayraktar TB3, un vehículo aéreo no tripulado, y el muy esperado Bayraktar Kizilelma, el primer avión de combate no tripulado de Türkiye.

Dinámica del mercado global

En la clasificación, TAI y Baykar se encuentran entre gigantes de la industria como Boeing y Airbus, que lideraron la lista con 77.800 millones de dólares y 70.800 millones de dólares en ingresos, respectivamente.

Los líderes de la lista, cuyas sedes se encuentran principalmente en EE.UU. y Europa, destacan el dominio de las empresas estadounidenses y europeas en el sector aeroespacial, en especial las centradas en tecnologías civiles y de defensa. Este año, actores destacados como RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman también han reforzado el papel significativo de la industria de defensa estadounidense a nivel mundial.

Sin embargo, la aparición de empresas como Baykar y TAI indica un cambio, ya que las empresas no occidentales están escalando posiciones en lo que tradicionalmente ha sido un campo dominado por Occidente.

El crecimiento de la defensa aérea de Türkiye

La defensa aérea ha sido una preocupación importante para Türkiye durante mucho tiempo, especialmente desde la Guerra del Golfo a principios de la década de 1990, cuando la amenaza de ataques con misiles Scud se hizo cada vez más evidente.

En respuesta, Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos desplegaron sistemas de misiles Patriot en Türkiye bajo la OTAN. Esta práctica continuó, y la alianza proporcionó sistemas de defensa antimisiles al país según fuera necesario.