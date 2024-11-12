Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, empezó a celebrar su victoria en las votaciones del pasado 5 de noviembre con paso fuerte. Y no tardó ni 24 horas en empezar a escoger a las personas con las que formará equipo para gobernar desde la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025.
El primer nombramiento fue histórico: la estratega Susie Wiles, elegida como jefa de gabinete de la Casa Blanca, se convirtió en la primera mujer del país en llegar a ese cargo. Y desde este lunes reportes empezaron a señalar que el conocido senador Marco Rubio, de ascendencia cubana, sería el próximo secretario de Estado de EE.UU., la mayor posición diplomática del país. Sin embargo, no ha sido elegido formalmente por Trump.
A apenas días de haber ganado las elecciones y con dos meses por delante antes de tomar posesión, estas son las personas que Trump ha elegido para su nuevo gobierno y los nombres que, como el de Rubio, suenan para los puestos clave dentro de la administración. ¿Una pista? Se ha enfocado hasta el momento en algunos de sus principales colaboradores y aliados durante la campaña de 2024.
Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca
Wiles, de 67 años, fue una de las asesoras principales y directora de facto de la campaña presidencial de Trump en 2024.
Tiene una amplia experiencia en campañas políticas, con las que ha cosechado varios éxitos. En el complejo contexto político de Florida, ayudó al hoy gobernador Ron DeSantis a ganar su primera campaña para ese cargo. Seis años después, fue clave para que Trump se impusiera sobre DeSantis en las primarias republicanas de 2024.
La contratación de Wiles fue la primera decisión importante que Trump tomó después de ganar las elecciones. También podría marcar una prueba decisiva de su gobierno entrante, teniendo en cuenta la estrecha relación entre los dos. Se dice que Wiles se ganó la confianza de Trump en parte por estar al frente de la más disciplinada de sus tres campañas presidenciales.
Wiles logró mantener a Trump a raya como pocos lo han hecho. Evitó criticar sus impulsos y pudo ganarse su respeto al demostrarle el éxito que ha logrado al seguir sus consejos e instrucciones.
Tom Homan, “zar de frontera”
A Homan, de 62 años, se le ha encargado la que es, probablemente, la mayor prioridad de Trump: llevar a cabo el plan de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
Ya se esperaba que a Homan, quien lideró el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en el primer gobierno de Trump, se le ofreciera un cargo relacionado con la frontera con México, un tema clave en la campaña del hoy presidente electo.
Aunque Homan ha insistido en que esta operación de deportación masiva se realizaría de forma humana, lo cierto es que ha sido un fiel partidario de las estrictas propuestas de Trump. En julio pasado sugirió durante una conferencia en Washington que estaría dispuesto a “dirigir la operación de deportación más grande que este país haya visto”.
Marco Rubio, posible secretario de Estado de EE.UU.
Se anticipa que Trump nombrará a Marco Rubio, conocido senador de Florida, como su secretario de Estado, según un reporte de prensa publicado este lunes.
Trump podría cambiar de parecer a último momento, pero parece haberse decidido por Rubio, informó el diario estadounidense The New York Times, citando a tres personas familiarizadas con sus planes.
Ni el equipo de Rubio ni el de Trump han confirmado el informe.
Rubio, elegido por primera vez para el Senado en 2010, es conocido por su postura de línea dura sobre Cuba, Irán y China. Sin embargo, recientemente se ha alineado más estrechamente con la política exterior de Trump, haciendo eco de los llamados del presidente electo a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, que según él ha llegado a un “punto muerto” y “debe concluirse”
Rubio, firme partidario de Israel, ha adoptado sistemáticamente posiciones de línea dura. A principios de este año, acusó al presidente Joe Biden de apelar a los “antisemitas” en el Partido Demócrata al cuestionar las acciones de Israel contra Gaza e instó a la administración a revocar las visas a los estudiantes extranjeros involucrados en protestas pro palestinas, etiquetándolos como “simpatizantes del terrorismo”.
En noviembre del año pasado, cuando se enfrentó a un grupo de activistas en el Congreso, Rubio se opuso a los llamados a un alto el fuego entre Israel y Hamás, describiendo al grupo palestino como “animales feroces”. “Quiero que (Israel) destruya todos los elementos de Hamás que pueda atrapar”, llegó a decir.
Rubio también ha encabezado los esfuerzos para prohibir TikTok, argumentando que difunde “propaganda pro-Hamás y anti-Israel” y representa una “amenaza existencial para nuestra nación”. Tras un ataque con misiles iraníes contra Israel en octubre, alentó a una respuesta de Tel Aviv contundente, al señalar que “aquellos que exigen que Israel muestre ‘moderación’ deben recordar que tienen la capacidad de infligir daños que amenacen al régimen de Irán y ya han demostrado moderación al no hacerlo”.
Elise Stefanik, embajadora de EE.UU. ante la ONU
Stefanik es una representante por Nueva York y una de las más acérrimas defensoras de Trump desde su primer juicio político.
Tras ganar su escaño en la Cámara en 2014, Stefanik fue elegida por sus colegas republicanos para presidir la conferencia de ese partido en la Cámara de Representantes en 2021. Desde entonces, Stefanik, de 40 años, ha desempeñado ese rol como el tercer miembro de mayor rango dentro de la cúpula de la cámara baja.
Si el Senado de Estados Unidos la confirma en el cargo, ella pasaría a representar los intereses del país ante la ONU. Anteriormente, Stefanik pidió que se desfinancie la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y afirmó que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, tenía consigo un pasaporte que pertenecía a un maestro que trabajaba para la UNRWA cuando Israel lo asesinó.
Stefanik también criticó al gobierno de Biden por no imponer sanciones a Palestina.
Mike Waltz, asesor de seguridad nacional
El representante Mike Waltz fue la elección de Trump como su asesor de seguridad nacional, según informó una fuente.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, un reporte de prensa indicó que Trump le pidió al congresista de Florida, un oficial retirado de la Guardia Nacional del Ejército y veterano que sirvió en Afganistán, Oriente Medio y África, que asumiera el cargo.
Waltz, de 50 años, ha sido miembro de los Comités de Servicios Armados, Inteligencia y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
El nombramiento pondría a Waltz al frente de una larga serie de desafíos de seguridad nacional, que van desde las continuas labores para proporcionar armamento a Ucrania y las crecientes preocupaciones en torno a la alianza entre Rusia y Corea del Norte hasta las persistentes tensiones en Oriente Medio, Irán y la búsqueda de un cese el fuego en Gaza.
Stephen Miller, subdirector de gabinete para políticas públicas
Miller, defensor de las políticas inmigratorias de línea dura, fue durante la campaña de Trump un promotor público de la idea de realizar deportaciones masivas. Con 39 años, se consolidó como un asesor relevante en el primer mandato del expresidente.
Trump argumentó durante su campaña que las prioridades económicas, de seguridad nacional y sociales de la nación podrían cumplirse si se deporta a las personas que están en Estados Unidos sin autorización.
Desde que el exmandatario dejó el cargo en 2021, Miller ha fungido como presidente de America First Legal, una organización conformada por exasesores de Trump con el objetivo de desafiar al gobierno del presidente Joe Biden, a compañías de medios y universidades, entre otros, en cuestiones como la libertad de expresión y la seguridad nacional.
Lee Zeldin, Agencia de Protección Ambiental
Trump elegió al exrepresentante por Nueva York Lee Zeldin para liderar la Agencia de Protección Ambiental.
Zeldin no parece tener experiencia en cuestiones ambientales, pero es un viejo partidario de Trump. El exrepresentante de 44 años de edad escribió en la red social X: “Restauraremos el dominio energético de Estados Unidos, revitalizaremos nuestra industria automotriz para recuperar los empleos para los estadounidenses y convertiremos a Estados Unidos en el líder mundial en inteligencia artificial”. “Lo haremos mientras protegemos el acceso al aire y el agua limpios”, agregó.
En un comunicado, Trump dijo que Zeldin “garantizará decisiones desregulatorias justas y expeditas que se promulgarán de manera que desaten el poder de las empresas estadounidenses, al tiempo que se mantienen los estándares ambientales más altos, incluyendo el aire y el agua más limpios del planeta”.