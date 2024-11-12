Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, empezó a celebrar su victoria en las votaciones del pasado 5 de noviembre con paso fuerte. Y no tardó ni 24 horas en empezar a escoger a las personas con las que formará equipo para gobernar desde la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025.

El primer nombramiento fue histórico: la estratega Susie Wiles, elegida como jefa de gabinete de la Casa Blanca, se convirtió en la primera mujer del país en llegar a ese cargo. Y desde este lunes reportes empezaron a señalar que el conocido senador Marco Rubio, de ascendencia cubana, sería el próximo secretario de Estado de EE.UU., la mayor posición diplomática del país. Sin embargo, no ha sido elegido formalmente por Trump.

A apenas días de haber ganado las elecciones y con dos meses por delante antes de tomar posesión, estas son las personas que Trump ha elegido para su nuevo gobierno y los nombres que, como el de Rubio, suenan para los puestos clave dentro de la administración. ¿Una pista? Se ha enfocado hasta el momento en algunos de sus principales colaboradores y aliados durante la campaña de 2024.

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca

Wiles, de 67 años, fue una de las asesoras principales y directora de facto de la campaña presidencial de Trump en 2024.

Tiene una amplia experiencia en campañas políticas, con las que ha cosechado varios éxitos. En el complejo contexto político de Florida, ayudó al hoy gobernador Ron DeSantis a ganar su primera campaña para ese cargo. Seis años después, fue clave para que Trump se impusiera sobre DeSantis en las primarias republicanas de 2024.

La contratación de Wiles fue la primera decisión importante que Trump tomó después de ganar las elecciones. También podría marcar una prueba decisiva de su gobierno entrante, teniendo en cuenta la estrecha relación entre los dos. Se dice que Wiles se ganó la confianza de Trump en parte por estar al frente de la más disciplinada de sus tres campañas presidenciales.

Wiles logró mantener a Trump a raya como pocos lo han hecho. Evitó criticar sus impulsos y pudo ganarse su respeto al demostrarle el éxito que ha logrado al seguir sus consejos e instrucciones.

Tom Homan, “zar de frontera”

A Homan, de 62 años, se le ha encargado la que es, probablemente, la mayor prioridad de Trump: llevar a cabo el plan de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.

Ya se esperaba que a Homan, quien lideró el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en el primer gobierno de Trump, se le ofreciera un cargo relacionado con la frontera con México, un tema clave en la campaña del hoy presidente electo.

Aunque Homan ha insistido en que esta operación de deportación masiva se realizaría de forma humana, lo cierto es que ha sido un fiel partidario de las estrictas propuestas de Trump. En julio pasado sugirió durante una conferencia en Washington que estaría dispuesto a “dirigir la operación de deportación más grande que este país haya visto”.

Marco Rubio, posible secretario de Estado de EE.UU.

Se anticipa que Trump nombrará a Marco Rubio, conocido senador de Florida, como su secretario de Estado, según un reporte de prensa publicado este lunes.

Trump podría cambiar de parecer a último momento, pero parece haberse decidido por Rubio, informó el diario estadounidense The New York Times, citando a tres personas familiarizadas con sus planes.

Ni el equipo de Rubio ni el de Trump han confirmado el informe.

Rubio, elegido por primera vez para el Senado en 2010, es conocido por su postura de línea dura sobre Cuba, Irán y China. Sin embargo, recientemente se ha alineado más estrechamente con la política exterior de Trump, haciendo eco de los llamados del presidente electo a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, que según él ha llegado a un “punto muerto” y “debe concluirse”

Rubio, firme partidario de Israel, ha adoptado sistemáticamente posiciones de línea dura. A principios de este año, acusó al presidente Joe Biden de apelar a los “antisemitas” en el Partido Demócrata al cuestionar las acciones de Israel contra Gaza e instó a la administración a revocar las visas a los estudiantes extranjeros involucrados en protestas pro palestinas, etiquetándolos como “simpatizantes del terrorismo”.

En noviembre del año pasado, cuando se enfrentó a un grupo de activistas en el Congreso, Rubio se opuso a los llamados a un alto el fuego entre Israel y Hamás, describiendo al grupo palestino como “animales feroces”. “Quiero que (Israel) destruya todos los elementos de Hamás que pueda atrapar”, llegó a decir.