TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Primera dama de Türkiye se reúne con el secretario general de ONU en COP29
La primera dama Emine Erdogan conversó con el secretario general de la ONU, António Guterres, acerca del cambio climático y el Proyecto Residuo Cero de Türkiye durante la cumbre de medio ambiente.
Primera dama de Türkiye se reúne con el secretario general de ONU en COP29
En su calidad de presidenta de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, la primera dama Emine Erdogan conversó con el secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: AA / AA
Por Redacción
12 de noviembre de 2024

Emine Erdogan, primera dama de Türkiye y esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la cumbre sobre cambio climático COP29.

En su calidad de presidenta de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, Emine Erdogan conversó con Guterres acerca de los esfuerzos de Türkiye para llevar a cabo este proyecto medioambiental, bandera del país.

También dialogaron sobre asuntos más amplios relacionados con la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

RECOMENDADOS

Emine Erdogan además informó a Guterres sobre el trabajo de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, bajo su liderazgo.

En la reunión, la primera dama estuvo acompañada por el ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Türkiye, Murat Kurum, y el presidente de la Fundación Cero Residuos, Samed Agirbas.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato