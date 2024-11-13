A menos de una semana de haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump entró en una carrera a toda marcha para nombrar y escoger a los funcionarios clave de su gobierno. En apenas dos días, el presidente electo ya designó más de una decena de cargos, mientras la lista crece. Y este martes confirmó un nombre que, si bien había sonado en la campaña, no deja de ser noticia por su peso económico: el multimillonario Elon Musk, uno de los mayores donantes de Trump.
Con esta decisión, el presidente electo cumple su promesa de poner al hombre más rico del mundo a la cabeza de un nuevo departamento que buscará reducir los costos del gobierno federal. Bajo el nombre de “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, esta nueva división será dirigida por Musk y el empresario Vivek Ramaswamy, quien compitió con Trump por las primarias republicanas.
"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales", afirmó el presidente electo en un comunicado.
Tras el anuncio, Musk advirtió que el departamento “hará temblar al sistema y a todos los involucrados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”. También dijo que las acciones de la dependencia se publicarán en línea "para la máxima transparencia” y que habrá una "tabla de clasificación para el gasto más increíblemente tonto del dinero de impuestos". "Esto será extremadamente trágico y entretenido al mismo tiempo", escribió el multimillonario en su cuenta de X.
Trump se ha decantado por aliados políticos, amigos de larga data y perfiles de línea dura para nombrar los primeros cargos de su gobierno. Musk fue una figura clave en la campaña presidencial del mandatario electo, al entregar millones y millones de dólares para asegurar votos a su favor. Y además participó en múltiples mitines políticos de Trump, reiterando su apoyo públicamente.
De hecho, durante su campaña como candidato, Trump se comprometió a crear una agencia de eficiencia gubernamental y a nombrar a Musk como su líder, para eliminar "billones" de dólares en gastos innecesarios. En un discurso en Nueva York en septiembre, Trump dijo que Musk, a quien se le ocurrió la idea, supervisaría una "auditoría financiera y de desempeño completa de todo el gobierno federal".
"Como primera orden del día, esta comisión desarrollará un plan de acción para eliminar totalmente el fraude y los pagos indebidos en un plazo de seis meses", sostuvo el entonces mandatario. “Esto ahorrará billones de dólares", remató.
Musk hizo “temblar” la campaña presidencial con sus sorteos millonarios
Como parte de su esfuerzo por impulsar la campaña presidencial de Trump, Musk empezó a hacer sorteos diarios de un millón de dólares entre personas de estados muy reñidos que demostraran estar registradas para votar y que firmaran una petición en apoyo a la Primera y Segunda Enmienda de la Constitución.
Esta estrategia la coordinó el Comité de Acción Política América (PAC, por sus siglas en inglés), que recibió el respaldo del multimillonario. De hecho, se estima que este PAC gastó unos 200 millones de dólares para ayudar a que Donald Trump fuera elegido, según dijo a la agencia AP una persona al tanto de los gastos de ese comité de acción política. Musk proporcionó la gran mayoría del dinero al PAC América, que se centró en votantes que no suelen acudir a las urnas y electores primerizos, según la persona, que no estaba autorizada a divulgar la cifra públicamente y habló a condición de guardar el anonimato.
Desde que Musk comenzó a hacer estos sorteos millonarios, se encendieron algunas alarmas entre los expertos. Megan Green, una defensora de la financiación de campañas radicada en Missouri, dijo a TRT World previamente que había algo que no le encajaba de todo en el plan.
"La democracia no debería tener un precio", dijo. En esa línea, a Green le inquietaba que los sorteos de Musk cruzaran los límites éticos. "No estás diciendo directamente 'Aquí tienes dinero para votar', pero vamos, es lo suficientemente parecido como para encender algunas alarmas. La participación de los votantes debe ser sobre el deber cívico, no sobre los pagos", añadió.
Musk, aparentemente indiferente a la reacción negativa e incluso las acciones jurídicas que desataron sus sorteos, insistió desde un principio en que sus acciones eran completamente legales.
Mark Winston, un abogado electoral en Florida, dijo a TRT World que la estrategia de Musk es una zona gris legal, pero probablemente no ilegal. "No está cruzando ninguna línea clara", explicó Winston. "La ley se basa en la intención. Si Musk estuviera pagando por votos o por nuevos registros, eso sería ilegal. Pero como se trata de firmas de peticiones, la cosa se vuelve turbia".
Sin embargo, los expertos creen que, aunque Musk puede estar probando los límites, sabe exactamente lo que está haciendo. "Musk no es un ingenuo multimillonario tecnológico que se tambalea en la financiación de campañas", añade Winston.
"Él entiende las reglas y las ha calibrado cuidadosamente lo suficiente para crear revuelo, pero no lo suficiente para desencadenar una ofensiva legal". Para Green, la táctica de Musk, impulsada por el dinero en efectivo, es una señal preocupante de hacia dónde podría dirigirse la democracia.
"No se trata solo de leyes sobre el papel", dijo. "Si la participación de los votantes en Estados Unidos se vuelve transaccional, claramente hemos perdido el rumbo". Sin embargo, otros lo ven de manera muy diferente. Winston dijo que Musk simplemente se está adaptando a los tiempos."Estamos en 2024 y la política es un espectáculo. Musk simplemente está jugando el juego".
La influencia de Musk al ser el dueño de X
Una de las herramientas más poderosas de Elon Musk en la contienda electoral de 2024 fue su control de la plataforma de redes sociales X, antes Twitter. Según un informe del Instituto de Investigación Pew, casi la mitad de los adultos estadounidenses menores de 30 años obtienen sus noticias políticas de las redes sociales, y X juega un papel central en la configuración de las narrativas políticas.
El 59% de los usuarios de X dicen que la política es una de las principales razones de sus interacciones en la plataforma, lo que sugiere que el control de Musk sobre X pudo llegar a ser una herramienta clave para la difusión de la campaña de Trump, especialmente entre los votantes jóvenes, analiza Cagdar Yüksel, investigador de TRT World Research Centre.
En esa línea, destaca que el poder de Musk sobre esta importante plataforma de redes sociales le permitió promover la campaña de Trump, amplificar los mensajes a favor del entonces candidato e interactuar directamente con los votantes. “Su capacidad para dar forma al discurso en línea le proporcionó una influencia sin precedentes en la esfera política digital”, añadió Yüksel.