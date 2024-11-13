Un plazo exacto de 30 días: ese fue el tiempo que Estados Unidos le dio a Israel para que permitiera la entrada de más ayuda a Gaza. De lo contrario, le reduciría su apoyo militar. En medio de la profunda crisis humanitaria que asola al enclave, el tiempo se agotó este miércoles sin que Tel Aviv cumpliera esa condición. Y todo parece indicar que, también, sin consecuencias, porque Washington ya indicó que continuará sumunistrándole armas a Israel, bajo el argumento de que no ha violado ninguna ley estadounidense.
En la carta que el Gobierno del presidente Joe Biden envió a Tel Aviv se fijaban varias obligaciones que debían cumplirse en un plazo máximo de 30 días, hasta el 13 de noviembre. Entre ellas, estaba el ingreso diario a Gaza de al menos 350 camiones con alimentos y asistencia humanitaria. EE.UU., principal aliado de Israel, había advertido que, de no cumplirse las demandas, se activarían leyes que reducirían su apoyo militar. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, envió un mensaje de respaldo a Tel Aviv y dijo el martes que no se ha hecho “ninguna valoración de que estén violando la ley estadounidense”.
En esta línea, la administración de Biden aseguró el martes que no limitará las transferencias de armas a Israel porque, según sus datos, este ha logrado avances pero limitados en el aumento del flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza, confirmó la agencia de noticias AP. Durante meses, EE.UU. ha destinado miles de millones de dólares en ayuda militar para la brutal ofensiva de Israel contra Gaza.
Israel no ha cumplido, sostienen varias ONG
Pese a la afirmación de Estados Unidos, ocho ONG, incluidas Oxfam, Refugees International y Save the Children, destacaron en un informe conjunto este lunes que, de las 19 medidas exigidas por Washington, Israel ha incumplido 15. De hecho, para ser exactos según el reporte, solo ha respondido parcialmente a cuatro.
Desde octubre hasta este miércoles, apenas 1.500 camiones en total han entrado a Gaza, según cifras de la ONU. Eso está muy lejos de los 350 diarios que exigía EE.UU y de los 500 que accedían cada día antes de la ofensiva que lanzó Israel hace un año.
"Israel no sólo no cumplió con los criterios estadounidenses que indicarían su apoyo a la respuesta humanitaria, sino que al mismo tiempo tomó medidas que empeoraron drásticamente la situación sobre el terreno, en particular en el norte de Gaza", dice el informe. "Esa situación es aún más grave hoy que hace un mes", añade.
Según datos de Israel, en octubre ingresaron en promedio 57 camiones diarios a Gaza, cifra que aumentó a 81 por día durante la primera semana de noviembre.
No obstante, la ONU estima que el promedio es mucho menor, con solo 37 camiones diarios desde principios de octubre.
Louise Wateridge, una funcionaria de emergencias de UNRWA, destacó que no solo la ayuda no aumentó, como afirma el Gobierno israelí, "la ayuda que entra en Gaza está en su nivel más bajo en meses".
Asimismo, la situación es aún más grave en el norte de Gaza, donde una evaluación respaldada por la ONU durante el fin de semana dijo que la hambruna era inminente. Wateridge dijo que durante todo un mes no se permitió el ingreso de alimentos al área, y agregó que las solicitudes de la ONU para acceder a la zona fueron negadas repetidamente.
Testigos de los “crímenes internacionales más graves"
La jefa en funciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Joyce Msuya, denunció este martes la "crueldad cotidiana" que sufren los palestinos en Gaza, la cual recuerda a "los crímenes internacionales más graves".
"Hemos condenado la muerte, la destrucción y la deshumanización de los civiles de Gaza, quienes fueron expulsados de sus hogares, despojados de su sentido de pertenencia y dignidad, obligados a ver cómo matan, queman y entierran vivos a sus familiares", declaró Msuya.
"Las palabras 'niño herido, sin familia superviviente' estaban escritas en los brazos de los menores heridos. La mayor parte de Gaza es ahora un campo de ruinas", añadió, destacando también la extensión del hambre en ese territorio asolado.
"Somos testigos de actos que recuerdan a los crímenes internacionales más graves", sentenció.
La hambruna como arma de guerra
Sudáfrica afirmó este martes que la evidencia presentada en el caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) muestra cómo se está utilizando la hambruna como arma de guerra, con el objetivo de despoblar Gaza mediante asesinatos masivos y desplazamientos forzados.
“La evidencia demuestra inequívocamente que los actos genocidas de Israel tienen una intención especial de cometer genocidio en Gaza. Su fracaso en prevenir el genocidio y la incitación al genocidio y su falta de castigo a quienes incitan y cometen actos de genocidio”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores sudafricano, Ronald Lamola.
Un reporte presentado por ese país el 28 de octubre ante la CIJ contiene evidencia que muestra cómo Israel continúa violando la Convención sobre el Genocidio de 1948 al perpetuar la destrucción de los palestinos que viven en Gaza, causándoles la muerte y privándolos del acceso a asistencia humanitaria.
Devastación, muerte y asedio
Mientras tanto, Israel sigue lanzando bombas sobre Gaza. En el norte del enclave, actualmente bajo asedio, Tel Aviv ha matado a más de 2.000 palestinos en 38 días, según la oficina de medios del enclave.
Sin embargo, la cifra de muertos podría ser mayor, ya que muchas personas aún siguen bajo los escombros, y muchos otros se encuentran al borde de la hambruna o ya la padecen debido al bloqueo a la ayuda humanitaria.
La ofensiva israelí en Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023, ya ha cobrado la vida de al menos 43.665 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del enclave. La ONU estima que el 70% de los fallecidos eran mujeres y niños. Además, 103.076 personas resultaron heridas desde el comienzo de los ataques.