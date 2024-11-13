Un plazo exacto de 30 días: ese fue el tiempo que Estados Unidos le dio a Israel para que permitiera la entrada de más ayuda a Gaza. De lo contrario, le reduciría su apoyo militar. En medio de la profunda crisis humanitaria que asola al enclave, el tiempo se agotó este miércoles sin que Tel Aviv cumpliera esa condición. Y todo parece indicar que, también, sin consecuencias, porque Washington ya indicó que continuará sumunistrándole armas a Israel, bajo el argumento de que no ha violado ninguna ley estadounidense.

En la carta que el Gobierno del presidente Joe Biden envió a Tel Aviv se fijaban varias obligaciones que debían cumplirse en un plazo máximo de 30 días, hasta el 13 de noviembre. Entre ellas, estaba el ingreso diario a Gaza de al menos 350 camiones con alimentos y asistencia humanitaria. EE.UU., principal aliado de Israel, había advertido que, de no cumplirse las demandas, se activarían leyes que reducirían su apoyo militar. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, envió un mensaje de respaldo a Tel Aviv y dijo el martes que no se ha hecho “ninguna valoración de que estén violando la ley estadounidense”.

En esta línea, la administración de Biden aseguró el martes que no limitará las transferencias de armas a Israel porque, según sus datos, este ha logrado avances pero limitados en el aumento del flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza, confirmó la agencia de noticias AP. Durante meses, EE.UU. ha destinado miles de millones de dólares en ayuda militar para la brutal ofensiva de Israel contra Gaza.

Relacionado Venta de armas a Israel: las masacres de Gaza se fabrican en Estados Unidos

Israel no ha cumplido, sostienen varias ONG

Pese a la afirmación de Estados Unidos, ocho ONG, incluidas Oxfam, Refugees International y Save the Children, destacaron en un informe conjunto este lunes que, de las 19 medidas exigidas por Washington, Israel ha incumplido 15. De hecho, para ser exactos según el reporte, solo ha respondido parcialmente a cuatro.

Desde octubre hasta este miércoles, apenas 1.500 camiones en total han entrado a Gaza, según cifras de la ONU. Eso está muy lejos de los 350 diarios que exigía EE.UU y de los 500 que accedían cada día antes de la ofensiva que lanzó Israel hace un año.

"Israel no sólo no cumplió con los criterios estadounidenses que indicarían su apoyo a la respuesta humanitaria, sino que al mismo tiempo tomó medidas que empeoraron drásticamente la situación sobre el terreno, en particular en el norte de Gaza", dice el informe. "Esa situación es aún más grave hoy que hace un mes", añade.

Según datos de Israel, en octubre ingresaron en promedio 57 camiones diarios a Gaza, cifra que aumentó a 81 por día durante la primera semana de noviembre.

No obstante, la ONU estima que el promedio es mucho menor, con solo 37 camiones diarios desde principios de octubre.

Louise Wateridge, una funcionaria de emergencias de UNRWA, destacó que no solo la ayuda no aumentó, como afirma el Gobierno israelí, "la ayuda que entra en Gaza está en su nivel más bajo en meses".

Asimismo, la situación es aún más grave en el norte de Gaza, donde una evaluación respaldada por la ONU durante el fin de semana dijo que la hambruna era inminente. Wateridge dijo que durante todo un mes no se permitió el ingreso de alimentos al área, y agregó que las solicitudes de la ONU para acceder a la zona fueron negadas repetidamente.

Testigos de los “crímenes internacionales más graves"