A través de un camino estrecho de adoquines, rodeado de vegetación, toma 45 minutos llegar a pie a la playa de Tortuga Bay, un balneario de arenas blancas, en la isla de Puerto Ayora, la más poblada del archipiélago de Galápagos.

Alberto Andrade, como de costumbre, va con prisa. La lista de pendientes que tiene es interminable. Son las 7 de la mañana, y Alberto va y viene mientras realiza un monitoreo en la playa. Busca microplásticos, basura, especies. Si encuentra a un turista, le advierte: “Si usas plástico en las islas, no lo tires a la primera oportunidad. Reutilízalo”. Ahora, por ejemplo, se detiene ante unos niños que cargan agua en botellas reutilizables. Los mira detenidamente y luego les sonríe: “Muy bien, chicos, así debe ser”. Y sigue su camino.

En el corazón de Galápagos, palpita un delicado equilibrio entre la protección ambiental, las necesidades económicas de los pescadores y el acceso turístico. Andrade, bronceado como todo galapagueño, viste gorra, camiseta blanca de mangas largas. En letras grandes en su pecho se lee: “Frente Insular”.

Alberto, de 51 años y expescador, se ha convertido en activista ambiental y uno de los guardianes de las Galápagos. Lidera el Frente Insular, un grupo que desde el 2017 defiende estas islas de la sobreexplotación turística y pesquera, así como de la lenta pero inexorable invasión del plástico que, en algunos océanos, forma incluso islas enteras.

¿Por qué es tan importante proteger Galápagos?

Las Galápagos, conocidas como la cuna de la teoría de la evolución de Charles Darwin, enfrentan serios desafíos. Sufren la presión de una población que no para de crecer y las consecuencias del cambio climático. En agosto, la Fundación Charles Darwin advirtió sobre el riesgo que se cierne sobre las especies costeras: “Especialmente aquellas que dependen de áreas de cría cercanas a la costa”.

Estas islas son un laboratorio viviente que por siglos ha fascinado a científicos y naturalistas. Desde que fueron documentadas por primera vez en 1535, su historia ha estado marcada por la llegada de piratas que las usaron como punto de tránsito, e introduciendo especies que alteraron su ecosistema. Ecuador las anexó en 1830, y cinco años más tarde las visitó Darwin, quien tomó nota de su desbordante diversidad, la cual inspiró su célebre teoría sobre la evolución.

De pescador a defensor ambiental

Durante el último siglo, los ecuatorianos se establecieron en el archipiélago, y su mayoría se ha dedicado a la pesca. Entre estos pioneros estuvo el propio Andrade.

A los 14 años partió desde su natal Guayaquil hacia la provincia costera de Esmeraldas, al norte de Ecuador, para vivir junto a sus tías.

En la década de 1990 descubrió las Galápagos y allí se quedó: se dedicó a la pesca en un momento donde no había controles ni conciencia de la sobreexplotación y el daño que eso traía al ecosistema. La ambición de hoy sería el hambre de mañana.