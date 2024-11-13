Türkiye se ha posicionado como un actor clave en los esfuerzos globales para luchar contra el cambio climático. A través de estrategias innovadoras que se basan en energías renovables, gestión de residuos y mayores esfuerzos de cooperación internacional, el país busca inspirar a otras naciones en materia de sostenibilidad ambiental.

En esta línea, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, detalló los ambiciosos objetivos medioambientales del país en el marco de la cumbre sobre cambio climático COP29, que se celebra en Bakú, Azerbaiyán. Entre las metas se encuentra alcanzar emisiones netas cero para 2053.

Asimismo, Erdogan mencionó los planes de Türkiye para transformar sectores clave de la economía que permitan un crecimiento sostenible y en sintonía con el medio ambiente.

En esa línea anunció el proyecto de aumentar la capacidad de generación de energías renovables, pasando de los 31.000 megavatios actuales a 120.000 megavatios para 2035, con un enfoque especial en la expansión de la energía eólica y solar.

La COP29, que comenzó este lunes en Bakú, reúne a líderes, responsables políticos y activistas para abordar la creciente crisis climática. Este encuentro pone énfasis en compromisos concretos y explora mecanismos innovadores de financiamiento para impulsar la acción climática global.

Candidatura para la COP31

Con el fin de consolidar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, Türkiye también anunció oficialmente su candidatura para ser sede de la COP31 en 2026.

Erdogan expresó su agradecimiento a los países que han respaldado la propuesta, subrayando que la organización de la conferencia sería un hito en el compromiso de Türkiye con los objetivos climáticos internacionales.

El mandatario también destacó los avances internos del país en la reducción de su huella ambiental, mencionando el éxito del Proyecto Residuo Cero, que desde que se lanzó en 2017 ha evitado la emisión de 5,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

¿Qué es Proyecto Residuo Cero?

El Proyecto Residuo Cero, liderado por la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, busca, como su nombre lo indica, disminuir los desechos desde su origen, optimizar el uso de recursos y promover el reciclaje a nivel nacional.

Su meta es transformar la gestión de residuos en Türkiye, sensibilizando a la población sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.