Javier Milei, presidente de Argentina, habló sobre el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que este quiere “copiar el modelo” económico de su gobierno. Milei hizo estas declaraciones poco después de una conversación telefónica en la que Trump lo habría elogiado como su “presidente favorito”. Además, el mandatario argentino tiene planeado viajar a un foro en Florida, donde buscará reunirse con el ganador de la elección presidencial en Estados Unidos.
"Entiendo que es a través de la disminución de impuestos y no de devaluaciones espurias que empobrecen a la población que se logra competitividad”, sostuvo Milei. “En Estados Unidos ya se dieron cuenta y nos están copiando el modelo", agregó.
Luego, afirmó que el multimillonario Elon Musk –a quien Trump escogió para dirigir un nuevo departamento que buscará reducir los costos del gobierno federal– mantiene conversaciones con uno de sus ministros sobre este tema.
"Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense", declaró, refiriéndose a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Desde que asumió el cargo hace casi un año, Milei emprendió un fuerte ajuste en los gastos del gobierno, que incluyó la reducción de ministerios al 50%, la paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales, según el propio Sturzenegger. De acuerdo a sus recientes declaraciones, el gobierno entrante de Trump querría seguir este modelo de desregulación de la economía.
Milei buscará reunirse con Trump en Florida
El mandatario argentino hizo estos comentarios dos días antes de viajar a Florida para asistir a una cumbre conservadora en Mar-A-Lago, la residencia de Trump en Florida, que se celebrará del jueves al domingo. Allí espera reunirse con el presidente electo y con Musk, propietario de la red social X, confirmó el martes una fuente de presidencia a la agencia de noticias AFP.
Milei ya mantuvo un encuentro con Trump durante la anterior edición del evento, el pasado 24 de febrero en National Harbor, Maryland. En esa reunión, se transmitieron su mutua simpatía y buenos deseos, aunque no fue una reunión formal.
Debido al viaje que realizará a Florida, Milei canceló su participación a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará esta semana en Ecuador, la cual contará con la presencia de jefes de Estado de la región y el rey de España, entre otros.
"Usted es mi presidente favorito"
"Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente", había escrito Milei en sus redes sociales dirigiéndose a Trump tras conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos.
Desde entonces, Milei, que es un gran admirador de Trump, según él mismo ha asegurado en varias ocasiones, esperaba felicitarlo mediante una llamada telefónica. Medios locales indicaron que el mandatario argentino estuvo toda la semana pasada a la espera de una confirmación para poder hablar con él, y que todas las reuniones que tuvo estuvieron sujetas a cancelación ante un eventual llamado desde EE.UU.
Finalmente, la llamada se concretó, poniendo fin a las intrigas y especulaciones sobre la demora.
"El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump", informó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, este martes.
Aunque Adorni no brindó información sobre la comunicación entre ambos, destacó que Trump transmitió a Milei que lo considera su presidente "favorito".