Un cirujano británico que trabajó durante un mes en Gaza relató este martes que vio a varios niños con heridas de bala en la cabeza y aseguró que francotiradores israelíes les habían disparado “deliberadamente”.

"No importa quién seas en Gaza. Si eres palestino, eres un objetivo", afirmó Nizam Mamode durante una sesión del Comité de Desarrollo Internacional en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde abordó la situación humanitaria en Gaza.

Mamode, quien trabajó en el Hospital Nasser de Gaza desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, testificó que entre el 60% y el 70% de los pacientes que atendía en Gaza eran mujeres y niños.

Consultado sobre su experiencia con mujeres y niños heridos, el cirujano mencionó las heridas en la cabeza causadas por francotiradores.

"Vimos a varios niños con heridas de bala en la cabeza. Con solo un disparo en la cabeza. Ninguna otra herida. Claramente, fueron atacados deliberadamente por francotiradores israelíes, y sí, eso sucedía día tras día", relató.

Luego, señaló: "He trabajado en varias zonas de conflicto en diferentes partes del mundo. Estuve allí durante el genocidio en Ruanda. Pero nunca he visto algo de esta magnitud".

"Nunca he estado en una zona de conflicto donde la ayuda humanitaria sea restringida de esta forma... No permiten la entrada de suministros, bombardean instalaciones de salud, atacan ambulancias, matan a trabajadores de la salud", indicó.

"Si todo eso no hubiera pasado, entonces decenas de miles de vidas se habrían salvado", agregó.

Mamode destacó que cualquier ejército involucrado en una guerra tiene la responsabilidad de proteger a la población civil de ambos lados. No obstante, en Gaza está ocurriendo lo contrario.

"Difícil encontrar una palabra" que no sea genocidio

Cuando se le preguntó si considera que lo que vio constituye un genocidio, Mamode respondió que es "difícil encontrar otra palabra para ello, dada la magnitud de lo que hemos visto. El pueblo palestino siente que eso es lo que les está ocurriendo. Hay un sentimiento de resignación, como si todos estuvieran esperando morir sin ninguna oportunidad de escapar. Así que, en una palabra, sí".

Luego, el médico se refirió a las afirmaciones del ejército israelí de que, antes de atacar una zona, lanzan folletos advirtiendo a los palestinos que deben desplazarse.

Mamode respondió que la mayoría de las víctimas que atendieron provenían de zonas designadas como seguras, y muchas de ellas no recibieron ningún tipo de evacuación ni advertencia. Lo mismo ocurrió con casas que funcionaban como refugios.