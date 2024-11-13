Un cirujano británico que trabajó durante un mes en Gaza relató este martes que vio a varios niños con heridas de bala en la cabeza y aseguró que francotiradores israelíes les habían disparado “deliberadamente”.
"No importa quién seas en Gaza. Si eres palestino, eres un objetivo", afirmó Nizam Mamode durante una sesión del Comité de Desarrollo Internacional en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde abordó la situación humanitaria en Gaza.
Mamode, quien trabajó en el Hospital Nasser de Gaza desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, testificó que entre el 60% y el 70% de los pacientes que atendía en Gaza eran mujeres y niños.
Consultado sobre su experiencia con mujeres y niños heridos, el cirujano mencionó las heridas en la cabeza causadas por francotiradores.
"Vimos a varios niños con heridas de bala en la cabeza. Con solo un disparo en la cabeza. Ninguna otra herida. Claramente, fueron atacados deliberadamente por francotiradores israelíes, y sí, eso sucedía día tras día", relató.
Luego, señaló: "He trabajado en varias zonas de conflicto en diferentes partes del mundo. Estuve allí durante el genocidio en Ruanda. Pero nunca he visto algo de esta magnitud".
"Nunca he estado en una zona de conflicto donde la ayuda humanitaria sea restringida de esta forma... No permiten la entrada de suministros, bombardean instalaciones de salud, atacan ambulancias, matan a trabajadores de la salud", indicó.
"Si todo eso no hubiera pasado, entonces decenas de miles de vidas se habrían salvado", agregó.
Mamode destacó que cualquier ejército involucrado en una guerra tiene la responsabilidad de proteger a la población civil de ambos lados. No obstante, en Gaza está ocurriendo lo contrario.
"Difícil encontrar una palabra" que no sea genocidio
Cuando se le preguntó si considera que lo que vio constituye un genocidio, Mamode respondió que es "difícil encontrar otra palabra para ello, dada la magnitud de lo que hemos visto. El pueblo palestino siente que eso es lo que les está ocurriendo. Hay un sentimiento de resignación, como si todos estuvieran esperando morir sin ninguna oportunidad de escapar. Así que, en una palabra, sí".
Luego, el médico se refirió a las afirmaciones del ejército israelí de que, antes de atacar una zona, lanzan folletos advirtiendo a los palestinos que deben desplazarse.
Mamode respondió que la mayoría de las víctimas que atendieron provenían de zonas designadas como seguras, y muchas de ellas no recibieron ningún tipo de evacuación ni advertencia. Lo mismo ocurrió con casas que funcionaban como refugios.
"Un vehículo voló a cinco metros del departamento de emergencias, en la calle principal. Definitivamente no recibimos ninguna advertencia. Y si yo hubiera cruzado la calle para comprar algo, ese hubiese sido mi fin", comentó.
"El objetivo de esto es disuadir a los trabajadores humanitarios de acudir a la zona, y creo que lo mismo pasa con los ataques contra convoyes de la ONU, hospitales, ambulancias y otros servicios esenciales”, añadió.
En esa línea, subrayó que lo que está ocurriendo en Gaza "no puede ser otra cosa que un castigo colectivo", un intento constante de borrar a gran parte de la población.
“Testimonios profundos y escalofriantes”
Tras la sesión, Sarah Champion, presidenta del Comité de Desarrollo Internacional, calificó los testimonios de Mamode como "profundos y escalofriantes".
"Con estas pruebas, el Reino Unido debe tomar en serio la posibilidad de que se haya violado de manera flagrante el derecho internacional humanitario en Gaza", agregó.
Champion mencionó el testimonio de Mamode sobre los niños alcanzados por disparos de drones y recordó también los cinco convoyes blindados de la ONU que solían entrar y salir de Gaza, los cuales fueron atacados por las fuerzas israelíes.
"Pero el impacto directo devastador del conflicto sobre la población es solo la punta del iceberg", advirtió.
"El comité hará todo lo que pueda para actuar en base al importante testimonio del profesor Mamode y asegurarse de que sus experiencias sean escuchadas en todo el mundo. Si los líderes aún no están escuchando, deberían hacerlo ya", concluyó.
Continúan las masacres
Israel ha continuado con su devastadora ofensiva sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato. Además, Tel Aviv enfrenta un caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su mortal ofensiva contra Gaza.
Desde entonces, los ataques israelíes han matado a casi 43.700 palestinos en el enclave, en su mayoría mujeres y niños, y más de 103.000 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias palestinas.