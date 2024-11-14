La asistencia humanitaria no debería estar sujeta a posturas ideológicas. Sin embargo, tras una decisión reciente del Parlamento Europeo, la ayuda parece depender más de alianzas políticas que de principios éticos.

Los grupos de derecha bloquearon el debate sobre la decisión de Israel de prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que durante generaciones ha proporcionado ayuda vital a la población palestina.

Ante esta prohibición, la propia ONU lanzó una advertencia contundente: el cierre de la UNRWA pondría en peligro no solo la vida de miles de palestinos, sino también la estabilidad de toda la región y la esencia del sistema multilateral.

Pero, pese a la urgencia, la mayoría del Parlamento Europeo decidió rechazar la moción. No se trataba de condenar, sino simplemente de abrir una discusión. La propuesta, presentada por la alianza de izquierda, fue rechazada por la coalición de derecha por 353 votos en contra y 201 a favor.

Este acto de silencio no solo arriesga la supervivencia de cientos de miles de personas, sino que cuestiona la razón de ser de organismos internacionales como la ONU.

La UNRWA ha sido una piedra angular de la asistencia humanitaria, cubriendo necesidades básicas de educación, salud y alimentación para 5,9 millones de palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. En Gaza, donde el 80% de la población depende de esta ayuda para alimentarse y un 70% para acceder a atención médica, el impacto de este bloqueo será devastador.