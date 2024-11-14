Las devastadoras e históricas inundaciones que han arrasado España en las últimas semanas, debido al fenómeno de la DANA, han cobrado la vida de al menos 223 personas y causado estragos en decenas de municipios. Sin embargo, esta catástrofe también ha sido el escenario de una ola de solidaridad sin precedentes. Y hay un grupo que ha destacado por su compromiso: la llamada “generación de cristal”, nacida tras el año 2000, que con la ayuda que está prestando desafía los estereotipos.

Descritos a menudo como apáticos y excesivamente enfocados en el mundo digital, los jóvenes sorprendieron a muchos con su disposición a tomar acción ante la tragedia. “Se han portado estupendamente”, afirma a la agencia de noticias AFP Noelia Sáez, vecina de 48 años del pueblo de Catarroja, en Valencia, quien ha sido testigo del trabajo incansable de los voluntarios.

Desde que las lluvias torrenciales azotaron España el 29 de octubre, jóvenes de diversas partes de la región se han desplazado a las zonas más afectadas, algunos recorriendo kilómetros a pie, con botas, palas y mochilas cargadas de comida y agua.

Organizados a través de las redes sociales y con una profunda indignación por la lentitud de las labores de rescate, han demostrado su compromiso al repartir suministros esenciales, y limpiar las calles y viviendas de los afectados. Pusieron manos a la obra para poder suplir las carencias que las autoridades eran incapaces de atender con la urgencia necesaria.

"Los mayores siempre dirán que la gente de nuestra generación es peor, pero ahora que hemos tenido la oportunidad de ayudar… hemos respondido muy bien", explica Ángela Noblejas, de 19 años y estudiante de ingeniería industrial, a AFP.

A sus 19 años, Ángela suele acudir con sus amigas para ayudar en Algemesí, a unos 40 minutos de la ciudad de Valencia, en tiempos normales. Pero puede que haya triplicado esas visitas desde las inundaciones, debido al mal estado de las carreteras.

En medio de la emergencia, la “generación de cristal”, un término acuñado con frecuencia para describir a jóvenes apáticos y excesivamente sensibles, está desafiando estos estereotipos.

Y muchos han demostrado que se preocupan por su comunidad y la sociedad en general. Gisela Huguet, estudiante de informática y matemáticas de 19 años, refuta las acusaciones sobre su generación: "Nos preocupa la sociedad", asegura. Y luego recuerda que los afectados por las inundaciones son "gente de nuestro pueblo, compañeros de universidad".