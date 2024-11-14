Cuando la familia de Zarifa Nawfal llegó a Beirut, capital de Líbano, para que su hija herida pudiera ser operada, una de las primeras cosas que quiso hacer fue ir al mar. El Mediterráneo había sido un compañero constante en su hogar en Gaza antes de la brutal ofensiva israelí.

“En el momento en que olí el mar, sentí paz interior... como si estuviera en Gaza”, dijo.

Pero, muy pronto, este lugar de refugio empezaría a recordarle su hogar por razones mucho más angustiosas.

La hija de 7 años de Nawfal, Halima Abou Yassine, está entre los más de 10 de niños palestinos gravemente heridos que fueron llevados a Líbano este año para que recibieran tratamiento médico, a través de un programa que lanzó el cirujano británico-palestino, el Dr. Ghassan Abu Sitta.

Pero meses después de su llegada, el Líbano se encuentra envuelto en una ofensiva israelí que algunos temen termine en una destrucción similar a la de Gaza. Y no les faltan razones: autoridades libanesas dicen que solo este martes los ataques de Tel Aviv mataron a 78 personas, mientras el número de muertos se eleva a 3.365 desde octubre del año pasado y hay más de 14.300 heridos.

"Me sentí aliviada de que su cuerpo estuviera en una sola pieza"

En febrero, Nawfal se alojaba con sus cinco hijos y su madre en un apartamento en el centro de Gaza. Habían sido desplazados de su hogar en el norte y el esposo de Nawfal desapareció, probablemente muerto.

Los niños llenaban contenedores de agua afuera de la casa cuando dos misiles impactaron, relató Nawfal. Ella salió corriendo y encontró a Halima, la más pequeña, tirada en la calle, con el cráneo abierto y su cerebro al descubierto.

A pesar de lo impactante de la escena, Nawfal dijo: "Me sentí aliviada de que su cuerpo estuviera en una sola pieza". En Gaza, las explosiones a menudo destrozan a las víctimas, dejando a sus seres queridos sin siquiera un cuerpo para enterrar.

El hermano de Halima estaba inconsciente junto a ella. Lo reanimaron rápidamente en el hospital. Pero el personal del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa confirmó los temores de Nawfal: Halima estaba muerta. Su pequeño cuerpo fue puesto en la morgue.

Sin embargo, cuando la familia se preparaba para enterrarla, el tío de la niña notó débiles signos de vida, dijo la familia.

No se pudo contactar a los funcionarios del hospital de Al-Aqsa para confirmar el relato. Pero Abu Sitta, que ha trabajado en varios hospitales de Gaza durante la brutal ofensiva israelí, dijo que en la caótica situación no era inusual que los pacientes fueran identificados erróneamente como muertos porque a menudo se abandonaban los protocolos normales para los exámenes de las salas de emergencia.

“Debido a la gran cantidad de casos que llegaban con cada bombardeo... el personal de la ambulancia llevaba a la morgue inmediatamente a aquellos que creían que estaban muertos”, explicó.

En los días posteriores a que se determinara que su hija estaba viva, Nawfal se quedó con ella, bombeando oxígeno manualmente a sus pulmones. Después de una semana, la niña comenzó a respirar por sí sola. Finalmente, se despertó.

“Algunos de los médicos lloraron y dijeron que esto era un milagro”, relató Nawfal.

Pero no pudieron hacer más que mantener a la niña con vida. Su cráneo seguía abierto, le faltaba un fragmento de hueso. Su cerebro además sufría el acoso de una infección.

La familia fue evacuada a Egipto en mayo. En julio, abordaron un avión hacia el Líbano.

Un refugio improbable

En mayo llegó a Líbano el pirmero de los niños palestinos heridos. Adam Afana, de 5 años, estuvo cerca de perder su brazo izquierdo en una explosión que mató a su padre y a su hermana. Tenía el brazo paralizado y necesitaba una cirugía compleja para corregir el daño del nervio.

En ese momento, el Líbano ya sufría la tensión latente entre Israel y el grupo Hezbollah.

El grupo libanés comenzó a disparar cohetes hacia Israel a través de su frontera desde octubre de 2023, en rechazo a la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza. Israel respondió con bombardeos y ataques aéreos.

Durante meses, los enfrentamientos en el Líbano se limitaron principalmente a la zona fronteriza, lejos de Beirut.