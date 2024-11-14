El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves en Ankara al emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en una ceremonia oficial, marcando un avance significativo en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.
Tras la ceremonia, los líderes mantuvieron una reunión bilateral y copresidieron el Alto Comité Estratégico Türkiye-Qatar, donde supervisaron la firma de ocho acuerdos de cooperación entre ambos países.
"Seguiremos fortaleciendo nuestra estrecha cooperación con nuestra nación amiga y hermana, Qatar, cada día", destacó el presidente Erdogan en la red social X.
Los acuerdos abarcan diversos sectores, reflejando la profundidad y amplitud de las relaciones bilaterales. Uno de ellos se refiere a la cooperación en asistencia humanitaria, destinado a mejorar los esfuerzos conjuntos en respuesta a crisis y apoyo a comunidades vulnerables.
Fortalecer la alianza estratégica
Türkiye y Qatar firmaron una declaración de intención para facilitar y fortalecer el comercio, con el objetivo de estrechar los lazos económicos y aumentar el intercambio comercial bilateral.
Además, ambos países profundizaron su alianza estratégica a través de dos acuerdos en el ámbito de defensa: el primero se refiere a la cooperación técnica entre sus ministerios en esta área, y el segundo, a la cooperación militar, subrayando su compromiso compartido de fortalecer las capacidades y conocimientos en defensa.
También se firmó un memorando en el sector de los medios y la comunicación, con el fin de mejorar el intercambio de información y promover el intercambio cultural.
Asimismo, acordaron un programa conjunto para la juventud y el deporte para 2025-2026, que busca promover la participación de los jóvenes y el desarrollo deportivo.
Por otro lado, se firmó un acuerdo sobre transporte terrestre y logística internacional, que facilitará el transporte de mercancías y pasajeros entre ambas naciones. Otro acuerdo se centra en la colaboración en documentación y archivo, facilitando el intercambio de recursos históricos y administrativos.
Los acuerdos firmados subrayan el compromiso de Türkiye y Qatar de profundizar su alianza estratégica en diversos campos, desde la ayuda humanitaria hasta la defensa.