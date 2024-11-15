El nombre del senador Marco Rubio resonó con fuerza luego de que Donald Trump, presidente electo de EE.UU., lo escogiera como secretario de Estado para dirigir la política exterior del país. Y la noticia no tardó en generar eco en América Latina, donde la mayoría de los líderes reaccionaron con cautela ante la posibilidad de que, si es confirmado, Rubio se convierta en la primera persona de ascendencia latina que ocupa ese cargo en la historia de Estados Unidos. Frente a la región, el senador ha sido un crítico abierto de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, lleva años defendiendo la política de máxima presión sobre La Habana. En esa línea ha criticado cualquier acercamiento de EE.UU. con Cuba, incluido el período conocido como el "deshielo", cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Barack Obama.

En su primer mandato, Trump endureció considerablemente las sanciones contra la isla y la incluyó en la lista de patrocinadores del terrorismo. El hecho de que el ahora presidente electo haya incorporado a Rubio a su nuevo gobierno indicaría una continuación de esta política.

En este marco, Cuba ha afrontado el cambio de administración en Washington con quietud, ya que no se ha posicionado sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca y tampoco sobre la selección de Rubio.

El senador también ha sido un crítico constante del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exigiendo sanciones y que se le nieguen préstamos internacionales al país centroamericano. Incluso ha lanzado severas críticas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, hasta el momento los mandatarios de estos países no se han pronunciado sobre su designación, aunque sí lo hicieron los principales opositores de ambos países. También lo hizo el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien comentó en un programa de televisión que Rubio podría convertirse en un "problema" para el presidente electo de EE.UU. y lo retó a la prueba del polígrafo.

Los líderes que felicitaron a Rubio

En contraste con la postura hermética de esos mandatarios, algunos líderes latinoamericanos han celebrado la designación de Rubio. Uno de los primeros fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien le deseó éxitos al senador republicano y expresó la disposición de su país a trabajar junto a EE.UU.

Peña destacó la visita de Rubio a su país en febrero pasado y dijo que considera su designación "una gran oportunidad" para Paraguay. "Él vino acá, se interesó por Paraguay. Ciertamente en materia política tiene una visión muy alineada a la que tenemos nosotros y para nosotros esta es una excelente novedad", señaló.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este jueves a Rubio. “Felicitaciones al próximo secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio”, publicó en X en un mensaje en inglés en el que agregó: “Esperamos con entusiasmo trabajar juntos para promover nuestros valores compartidos”.

Horas antes, el mandatario salvadoreño celebró también la selección de su "amigo" Matt Gaetz como próximo secretario de Justicia de EE.UU. "Sabía que estabas destinado a hacer grandes cosas, amigo mío", escribió, y añadió un video en el que se los ve de espaldas bajando unas escaleras. El nombramiento de Gaetz causó polémica incluso dentro de las filas republicanas, dado que sobre él pesan acusaciones de tráfico sexual de una menor.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, felicitó a Rubio por su elección y dijo que espera "fortalecer" las relaciones diplomáticas entre los dos países.