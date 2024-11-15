Incluso antes de empezar, la Cumbre Iberoamericana de este año rompió un récord poco halagador en su historia de décadas: solo 6 de los 24 líderes convocados hicieron presencia. Se trata de la mayor cantidad de ausencias que ha tenido el evento desde que empezó a celebrarse en 1991. No llegaron los presidentes de países claves en la región, como Brasil, México y Argentina. Es más, por parte de España únicamente asistió el rey Felipe VI, que tiene un rol exclusivamente diplomático.

Entre los nombres que no llegaron al evento que se realiza en Cuenca, Ecuador, destacan la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum; su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Tampoco estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, que canceló su asistencia pocos días antes, ni su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, que suspendió su viaje a última hora.

Los líderes justificaron su ausencia por diversos motivos y, en su lugar, enviaron a representantes de menor rango, como vicepresidentes, cancilleres o funcionarios. Ahora bien, esta baja participación en la Cumbre Iberoamericana se inscribe en un momento clave para Latinoamérica, justo cuando se acerca el G20 en Brasil, la próxima semana, y Donald Trump acaba de ganar las elecciones de Estados Unidos, lo que genera expectativa sobre la posición que asumirá el nuevo gobierno ante la región.

Entre los asistentes figuran el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. También los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

Relacionado ¿Qué es APEC y por qué importa para Latinoamérica? Claves del foro en Perú

Si bien España suele participar en estas cumbres con el rey y el presidente del Gobierno, esta vez el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no viajó debido a las trágicas inundaciones ocurridas en Valencia, que han dejado hasta el momento 224 muertos y 23 personas desaparecidas. Una situación similar ocurre con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien por las recientes inundaciones en el departamento del Chocó canceló su viaje a Bakú para la COP29 y no llegó a confirmar que iría a Ecuador.

"No creo que vaya a haber más de ocho presidentes o jefes de Estado, lo cual demuestra que hay un desinterés total y una confrontación que hace que no vean utilidad en encontrarse en Cuenca", señaló el excanciller ecuatoriano Francisco Carrión conversación con la agencia de noticias AFP.