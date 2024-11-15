El brutal asedio de Israel en el norte de Gaza ha matado a más de 2.000 palestinos en unas pocas semanas. Mientras su ejército bombardea áreas marcadas como "seguras", los cuerpos se amontonan en las calles de barrios reducidos a escombros. La ONU también acaba de advertir que las acciones de Tel Aviv cumplen con las características de un genocidio y que está usando la "hambruna como arma de guerra".
La posibilidad de detener la devastadora ofensiva mediante un alto el fuego continúa siendo remota, debido a la negativa del Gobierno de Benjamín Netanyahu a negociar. En contraste, Hamás reafirmó este jueves su disposición a implementar una tregua inmediata y a liberar a los rehenes israelíes como parte de un intercambio de prisioneros "serio".
Mientras tanto, Tel Aviv intensifica su incursión en el norte del enclave, donde residentes advierten que busca despejar el área para convertirla en una "zona de amortiguación" y, potencialmente, para el retorno de colonos judíos. Estas son las características de la campaña emprendida por Tel Aviv en el norte de Gaza que más preocupan a la comunidad internacional.
Las "zonas seguras" no son seguras
Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Medios de Gaza, acusó a Israel de engañar a la comunidad internacional con "mapas falsos" que muestran zonas "seguras" para civiles en Gaza. Según él, estas áreas marcadas como “seguras” son bombardeadas con frecuencia.
“El Ejército de Israel distribuye mapas con áreas marcadas en color amarillo, etiquetadas como humanitarias y seguras, pero luego ataca allí con bombas y misiles, causando víctimas civiles, entre ellas mujeres, niños y ancianos”, declaró. Citó ejemplos como la zona de Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, y Deir Al-Balah, donde ocurrieron masacres de civiles a pesar de que Israel las señalaba como seguras.
Bloqueo de ayuda humanitaria
Israel mantiene un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en todo Gaza, pero principalmente en la zona del norte, donde prácticamente no han ingresado alimentos ni medicinas en las últimas semanas.
Asimismo, el cruce de Rafah, un paso vital para la entrada de ayuda desde Egipto, lleva cerrado 190 días, lo que ha generado una grave escasez de suministros básicos, explicó Al-Thawabta. Estimó que aproximadamente 600.000 toneladas de ayuda y alimentos están retenidas en el lado egipcio del cruce porque Israel no permite su entrada.
Riesgo de hambruna
Agencias internacionales y de la ONU advirtieron que, debido al bloqueo de ayuda, el norte de Gaza está al borde de una hambruna. Alertan que la falta de alimentos, agua potable y suministros médicos está haciendo la supervivencia cada vez más difícil para los residentes.
Cuerpos abandonados en las calles
Las ambulancias tienen dificultades para llegar a los heridos en el norte de Gaza, lo que obliga a muchos a intentar caminar hasta los hospitales, pero son atacados en las calles, según testigos.
Asimismo, muchos palestinos desplazados han recurrido a bicicletas y carretas tiradas por burros tras recibir órdenes de evacuación del ejército israelí. Sin embargo, estos desplazamientos no garantizan seguridad, y muchos han sido asesinados durante el proceso. Según testigos, muchas veces sus cuerpos quedan abandonados en las calles.
La ONU califica prácticas israelíes como genocidio
Un informe reciente de un comité especial de la ONU que investiga las prácticas israelíes en Gaza concluyó que las acciones militares de Israel cumplen con las características de un genocidio. Los resultados serán presentados el próximo lunes en la Asamblea General.
El comité acusó a Israel de imponer deliberadamente condiciones de vida potencialmente mortales para los palestinos, incluyendo el uso de la hambruna como método de guerra.
“Desde el inicio de la ofensiva, funcionarios israelíes han apoyado públicamente políticas que privan a los palestinos de los elementos básicos para sobrevivr: alimentos, agua y combustible”, indicó el informe. También señaló que Israel interfiere sistemáticamente con la ayuda humanitaria para usar los suministros esenciales con fines políticos y militares.
El informe, que abarca desde octubre de 2023 hasta julio de 2024, detalla el devastador impacto del asedio y los bombardeos sobre la infraestructura de Gaza. La destrucción de sistemas de agua, saneamiento y alimentos ha generado un desastre humanitario, alertó el comité.
“Al destruir sistemas vitales de agua, saneamiento y alimentos, y contaminar el medio ambiente, Israel ha creado una combinación letal que afectará gravemente a futuras generaciones”, advirtió.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) informó que las repetidas órdenes de evacuación de Israel en Gaza equivalen al "crimen de guerra de transferencia forzada" y a una "limpieza étnica" en algunas áreas del territorio palestino.
"HRW ha acumulado evidencia de que las autoridades israelíes están (...) cometiendo el crimen de guerra de transferencia forzada", señaló la organización en un informe publicado este jueves. Además, indicó que "las acciones israelíes parecen ajustarse a la definición de limpieza étnica" en las áreas donde los palestinos no podrán regresar.
Lejos de una tregua para detener el genocidio
Los ataques israelíes siguen matando diariamente a decenas de palestinos en Gaza, mientras las posibilidades de alto el fuego parecen lejanas. El grupo de resistencia palestino Hamás ha asegurado que está dipuesto a alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberar a los rehenes israelíes como parte de un intercambio de prisioneros "serio". No obstante, Israel no muestra voluntad de regresar a la mesa de negociación.
Un alto miembro de Hamás, Basem Naim, Naim señaló que la última negociación clara fue el 2 de julio y que “estuvimos cerca de un acuerdo que podría haber terminado esta ofensiva, ofreciendo un alto el fuego permanente, la retirada total y un intercambio de prisioneros”.
Sin embargo, acusó a Netanyahu de optar por otra vía. Recordó que Israel cometió "al menos dos o tres grandes masacres" en Jan Yunis y otras partes de Gaza después de esas negociaciones.
Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, más de 43.700 personas han muerto en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y más de 103.000 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias palestinas.