TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Türkiye celebra el aniversario 41 de la República Turca de Chipre del Norte
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó a la República Turca de Chipre del Norte, a la que llamó amiga y hermana. Y destacó su papel en la promoción de la paz en la región.
Türkiye celebra el aniversario 41 de la República Turca de Chipre del Norte
Presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. / Foto: TRT World. / TRT World
Por Redacción
15 de noviembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, celebró el aniversario número 41 de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) con un mensaje de felicitación, en el que destacó los lazos inquebrantables entre Türkiye y la RTCN.

En una declaración que conmemoró esta importante fecha, Erdogan se refirió a la RTCN como "nuestra amiga y hermana". También subrayó el papel crucial que tiene en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en la región del Mediterráneo.

"Comparto mis felicitaciones por el aniversario número 41 de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte, garante de la paz, la justicia y la tranquilidad en el Mediterráneo", expresó.

El mandatario también rindió homenaje a quienes se esforzaron por la independencia y estabilidad de la RTCN. En su mensaje honró la memoria de los héroes caídos y expresó gratitud a quienes han servido la causa de los turcochipriotas.

"Recordamos con misericordia a nuestros mártires heroicos y con respeto a nuestros veteranos", añadió, enviando un cálido saludo al pueblo turcochipriota.

En su felicitación, Erdogan reafirmó el apoyo inquebrantable de Türkiye a la RTCN en su búsqueda de reconocimiento internacional y su lucha por la igualdad y la justicia en la isla de Chipre.

RelacionadoCómo la operación militar de Türkiye liberó a turcochipriotas hace 50 años
RECOMENDADOS

La conmemoración del aniversario ocurre en medio de un contexto de crecientes tensiones en el Mediterráneo Oriental, donde la RTCN continúa defendiendo su soberanía y pidiendo un reparto equitativo de los recursos en la región.

Erdogan reiteró el compromiso de Türkiye de apoyar a la RTCN en estos esfuerzos, fortaleciendo los lazos de solidaridad y el destino compartido entre ambas naciones.

Décadas de división

La isla de Chipre ha enfrentado un conflicto prolongado entre sus comunidades grecochipriota y turcochipriota, a pesar de numerosos intentos diplomáticos para resolver la disputa.

Las tensiones se remontan a la década de 1960, cuando la violencia étnica obligó a los turcochipriotas a refugiarse en enclaves para protegerse.

En 1974, un golpe de estado grecochipriota, con la intención de unir la isla a Grecia, provocó la intervención militar de Türkiye como potencia garante. Esta acción buscaba proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia.

Esta intervención condujo, finalmente, a la fundación de la República Turca de Chipre del Norte en 1983, aunque gran parte de la comunidad internacional no la reconoce. En 2004, la administración grecochipriota se unió a la Unión Europea, a pesar de haber rechazado ese mismo año un plan de las Naciones Unidas destinado a resolver la división de la isla.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan