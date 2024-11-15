Elon Musk, multimillonario tecnológico y aliado cercano del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el embajador de Irán ante la ONU en un intento por aliviar las tensiones entre Washington y Teherán, según informó The New York Times.
El periódico citó este jueves a fuentes iraníes anónimas que describieron la reunión entre la persona más rica del mundo y el embajador Amir Saeid Iravani como "positiva". El encuentro duró al menos una hora y se llevó a cabo en un lugar secreto el pasado lunes, añadió.
Hasta ahora, el equipo de transición de Trump no confirmó la reunión. Tampoco lo hizo la misión iraní ante la ONU, que dijo que no tenía comentarios.
Si se confirma, esta reunión podría ser una señal temprana de que Trump se toma en serio la diplomacia con Irán, en lugar de optar por un enfoque más belicista respaldado por muchos conservadores del Partido Republicano y también por Israel.
Además, reflejaría una vez más la extraordinaria influencia de Musk, propietario de Tesla y X, quien ha estado casi constantemente al lado de Trump. Reportes indican que incluso ha participado en llamadas telefónicas con líderes mundiales junto al presidente electo.
Relaciones tensas
Durante su último gobierno, Trump rompió el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán que negoció su predecesor, Barack Obama. Por el contrario, adoptó una política de "máxima presión", que incluía esfuerzos para forzar a otras naciones a dejar de comprar petróleo iraní.
Además, durante su administración Estados Unidos lanzó el ataque que mató al alto general iraní, Qasem Soleimani.
Tras la retirada de Trump del acuerdo, Irán, según informes, intensificó su enriquecimiento de uranio durante el mandato del presidente Joe Biden.
Sin embargo, Trump se ha presentado como un negociador hábil y, durante su campaña, expresó su apertura a la diplomacia, a pesar de apoyar públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha ordenado ataques militares contra Irán en el marco de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.
Por otro lado, este jueves, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, le dijo al jefe de la Organismo Internacional de Energía Atómica, que estaba de visita en Teherán, que Irán quiere aclarar las dudas sobre su programa nuclear.
Además, el embajador de iraní instó a Musk durante la reunión de este lunes, a reducir las sanciones de EE.UU. que pesan sobre Teherán e impulsar negocios en el país, según aseguró el The New York Times, citando a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.