Elon Musk, multimillonario tecnológico y aliado cercano del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el embajador de Irán ante la ONU en un intento por aliviar las tensiones entre Washington y Teherán, según informó The New York Times.

El periódico citó este jueves a fuentes iraníes anónimas que describieron la reunión entre la persona más rica del mundo y el embajador Amir Saeid Iravani como "positiva". El encuentro duró al menos una hora y se llevó a cabo en un lugar secreto el pasado lunes, añadió.

Relacionado Musk llega al gobierno de Trump: de donante millonario a “hombre de estado”

Hasta ahora, el equipo de transición de Trump no confirmó la reunión. Tampoco lo hizo la misión iraní ante la ONU, que dijo que no tenía comentarios.

Si se confirma, esta reunión podría ser una señal temprana de que Trump se toma en serio la diplomacia con Irán, en lugar de optar por un enfoque más belicista respaldado por muchos conservadores del Partido Republicano y también por Israel.

Además, reflejaría una vez más la extraordinaria influencia de Musk, propietario de Tesla y X, quien ha estado casi constantemente al lado de Trump. Reportes indican que incluso ha participado en llamadas telefónicas con líderes mundiales junto al presidente electo.

Relaciones tensas