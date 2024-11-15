China y Estados Unidos, los “pesos pesados” de la economía mundial, no despegan la mira de Latinoamérica. Y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realiza en Perú, parece ser el escenario en el que medirán su pulso por la región. No en vano, los presidentes Joe Biden, de EE.UU., y Xi Jinping, de China, ya llegaron al evento y planean una reunión bilateral este sábado. Pero más allá de la foto que se tomarán, sus gobiernos están trabajando en paralelo, y al parecer sin pausa, para lograr acuerdos clave con Lima que pueden redefinir los intereses de América Latina. Y Xi fue el primero en anotar.

El mandatario inauguró de forma virtual este jueves el primer megapuerto chino de Sudámerica, ubicado en Chancay, al norte de Lima. Desde la sede de Gobierno de Perú, en la capital, la presidenta de este país, Dina Boluarte, y Xi siguieron a través de una pantalla gigante la entrada en operaciones de la primera fase de la terminal marítima. Se trata del primer puerto de este tipo que financia Beijing en Sudamérica y promete potenciar el intercambio comercial entre los dos países.

“De Chancay a Shanghái”

"Debemos trabajar juntos para construir, gestionar y operar bien el puerto de Chancay (...) haciendo contribuciones importantes para promover la conectividad entre la región de Sudamérica y China", destacó Xi. “De Chancay a Shanghái”, reza el lema del flamante puerto ubicado a unos 80 km de Lima. Su construcción comenzó en 2021 y contará en principio con cuatro atracaderos. El proyecto final prevé 15 muelles y una inversión total de 3.500 millones de dólares.

China espera abastecerse así de materias primas como cobre, soja y litio, el preciado mineral clave en la transición energética. También le permitirá aumentar el desembarco de su mercadería en Sudamérica, donde Beijing hace sentir cada vez más su influencia en una región dominada antes por Estados Unidos. "Además de ser una terminal de aguas profundas, también es el primer puerto inteligente y verde de Suramérica", destacó Xi.

En el primer año de operaciones, Chancay moverá un millón de contenedores, estima Cosco Shipping Ports, que será el concesionario del puerto por 30 años. Esta empresa es una filial del gigante mundial del transporte marítimo China Ocean Shipping Company.

"Una vez finalizada esta obra se reducirá en más de diez días el transporte marítimo entre China y el Perú. Se ahorrará más del 20% del costo logístico", destacó Xi. La misma ruta tarda actualmente entre 35 o 40 días. El puerto será parte de la iniciativa "Belt and Road", lanzada en 2013 por Xi Jinping para obras de infraestructura y unir continentes como una "nueva ruta de la seda".

Al tiempo que se inauguraba la megaobra, Washington llamó a los países latinoamericanos a estar alertas ante la inversión china.

"Creemos que es esencial que los países de todo el hemisferio garanticen que las actividades económicas de la República Popular China respeten las leyes locales y protejan los derechos humanos y el medio ambiente", dijo a la prensa en Lima Brian Nichols, enviado de la Casa Blanca para América Latina.

EE.UU.: “Tenemos más de 6.000 millones de dólares en inversiones en Latinoamérica”

La APEC pone en relevancia la "intensa competencia" global entre China y Estados Unidos, sostuvo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, desde el avión presidencial con respecto a la cumbre. Y en esa línea negó que la inauguración del puerto de Chacay represente un retroceso en la influencia o interés económico de Washington en Latinoamérica. "Tenemos más de 6.000 millones de dólares de inversión en Perú. Es una dinámica que vemos cuando volamos a Suramérica o África y la prensa escribe que China está haciendo más y Estados Unidos muy poco, pero luego ves y comparas los números totales", sostuvo.

"Estados Unidos no ha relegado su influencia en la región frente a China, sino que China ha perseguido una nueva relación comercial y de inversión con más vigor y consistencia durante 20 años", indicó a la agencia EFE Christopher Hernández-Roy, subdirector del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Hernández-Roy recordó que China ejecuta esta estrategia con empresas estatales y EE.UU. tiene que competir con capital privado.

"Estados Unidos solo se ha dado cuenta de la extensa penetración china en los últimos años (...) Ha sido un error estratégico. Estados Unidos tiene que mantener amigos sólidos y socios comerciales y redes de suministro compartidas con sus vecinos para competir geopolíticamente con China", añadió el experto.

Sullivan aseguró hoy que ha habido progresos en estabilizar la relación de rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing en estos cuatro años de gobierno de Biden, pero Estados Unidos continuará "compitiendo vigorosamente con China".

Perú y China intensifican lazos

Lima y Beijing también acordaron este jueves profundizar su asociación estratégica integral, al suscribir un protocolo de optimización de su Tratado de Libre Comercio (TLC) y más de una decena de instrumentos bilaterales.

Los acuerdos se firmaron en el Palacio de Gobierno de Lima en presencia de Boluarte y Xi. Al término de la reunión bilateral se anunció la adopción de una declaración conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica integral y de un plan de cooperación en el marco de la iniciativa de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda.

En ese contexto, ambos países suscribieron el protocolo de optimización del TLC bilateral, que se negoció en los últimos años a lo largo de siete rondas y, según la información ofrecida, comprenderá mejoras en capítulos como competencia y comercio exterior.