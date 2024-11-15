ORIENTE MEDIO
EE.UU. presenta propuesta de tregua a Líbano, mientras Israel escala ataque
Israel incrementó la intensidad de sus bombardeos en los suburbios del sur de Líbano, en una escalada que coincide con señales de esfuerzos diplomáticos de EE.UU. para acordar un alto el fuego.
Un diplomático de alto rango, que habló bajo condición de anonimato, evaluó que se necesita más tiempo para lograr un alto el fuego. Foto AA / AA
Por Redacción
15 de noviembre de 2024

Bombardeos, edificios en ruinas, derramamiento de sangre y una cifra de muertos que no para de crecer: la ofensiva de Israel en Líbano se intensificó esta semana, mientras también se reporta que Estados Unidos impulsa un acuerdo de tregua.

Este jueves, la embajadora de Estados Unidos en Líbano, Lisa Johnson, presentó el borrador de una propuesta de alto el fuego al líder del parlamento de Líbano, Nabih Berri, según dijeron a la agencia de noticias Reuters dos altas fuentes políticas libanesas sin proporcionar detalles.

Este borrador es la primera propuesta escrita que Washington presenta en varias semanas para detener el enfrentamiento de su gran aliado Israel contra el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de acuerdo a las fuentes.

"Es un borrador para obtener observaciones del lado libanés", dijo una de las fuentes a Reuters. Cuando se le preguntó sobre la propuesta, un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Beirut dijo: "Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático están en curso".

Un diplomático de alto nivel, hablando de forma anónima, evaluó que se necesita más tiempo para lograr un alto el fuego, pero dijo que tenía la esperanza de que se pudiera lograr.

Simultáneamente, el alto funcionario iraní Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, se reunió con Berri y el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, en Beirut este viernes, informaron medios libaneses e iraníes.

Este esfuerzo diplomático marca un último intento desesperado por parte del gobierno saliente de Estados Unidos para lograr un alto el fuego en Líbano, mientras los esfuerzos por poner fin a la brutal ofensiva en Gaza parecen fracasar.

Hasta ahora, las iniciativas de tregua en Líbano se habían centrado en mejorar la implementación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin al último conflicto entre Hezbollah e Israel en 2006.

Los ataques se intensifican

Un bombardeo israelí destruyó un edificio cerca de uno de los cruces de tráfico más transitados de Beirut, sacudiendo la capital libanesa mientras la escalada de Tel Aviv parece haber alcanzado nuevos niveles.

El ataque, uno de los varios que ocurrieron en la mañana de este viernes, se produjo cerca del cruce de Tayouneh, en los suburbios del sur de la ciudad, un objetivo más central que la mayoría de los que Israel ha bombardeado.

Antes de los recientes ataques aéreos, el ejército israelí emitió una advertencia en redes sociales en la que identificaba edificios en los suburbios del sur y obligaba a los residentes a evacuar.

En las imágenes que mostraban el ataque aéreo cerca de Tayouneh se podía escuchar el sonido de un misil que se acercaba. El edificio atacado se convirtió en una nube de escombros y desechos que se expandió hacia el cercano Horsh Beirut, el principal parque de la ciudad.

Horas antes, este jueves, un ataque aéreo israelí en la localidad de Douris, en el distrito este de Baalbek, dejó al menos 12 muertos, entre ellos varios rescatistas del Centro de Defensa Civil.

Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, el bombardeo destruyó el edificio principal del centro de defensa civil, lo que provocó el colapso de estructuras adyacentes. El gobernador de Baalbek-Hermel, Bachir Khodr, dijo en X que “el Centro de Defensa Civil de Baalbek fue atacado mientras más de 20 miembros del personal de defensa civil estaban dentro”.

De acuerdo al Ministerio de Salud del Líbano, los ataques israelíes han matado al menos a 3.386 personas desde el 7 de octubre de 2023, la gran mayoría de ellas desde finales de septiembre.

FUENTE:TRT Español y agencias
