Bombardeos, edificios en ruinas, derramamiento de sangre y una cifra de muertos que no para de crecer: la ofensiva de Israel en Líbano se intensificó esta semana, mientras también se reporta que Estados Unidos impulsa un acuerdo de tregua.

Este jueves, la embajadora de Estados Unidos en Líbano, Lisa Johnson, presentó el borrador de una propuesta de alto el fuego al líder del parlamento de Líbano, Nabih Berri, según dijeron a la agencia de noticias Reuters dos altas fuentes políticas libanesas sin proporcionar detalles.

Este borrador es la primera propuesta escrita que Washington presenta en varias semanas para detener el enfrentamiento de su gran aliado Israel contra el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de acuerdo a las fuentes.

"Es un borrador para obtener observaciones del lado libanés", dijo una de las fuentes a Reuters. Cuando se le preguntó sobre la propuesta, un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Beirut dijo: "Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático están en curso".

Un diplomático de alto nivel, hablando de forma anónima, evaluó que se necesita más tiempo para lograr un alto el fuego, pero dijo que tenía la esperanza de que se pudiera lograr.

Simultáneamente, el alto funcionario iraní Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, se reunió con Berri y el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, en Beirut este viernes, informaron medios libaneses e iraníes.

Este esfuerzo diplomático marca un último intento desesperado por parte del gobierno saliente de Estados Unidos para lograr un alto el fuego en Líbano, mientras los esfuerzos por poner fin a la brutal ofensiva en Gaza parecen fracasar.

Hasta ahora, las iniciativas de tregua en Líbano se habían centrado en mejorar la implementación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin al último conflicto entre Hezbollah e Israel en 2006.