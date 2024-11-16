Pocos se sorprendieron esta semana cuando el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, anunció que no cumpliría con la amenaza de retener ayuda militar a Israel por continuar sometiendo a los palestinos de Gaza a un bloqueo devastador.

La administración del presidente estadounidense Joe Biden había enviado una carta a Israel en octubre, dándole 30 días para implementar 16 medidas concretas en Gaza, que incluían permitir el ingreso de al menos 350 camiones de ayuda por día a todo el enclave.

Según las propias investigaciones de EE. UU. y las organizaciones humanitarias, Israel no ha cumplido con ninguna de esas medidas (en promedio, se han permitido solo 42 camiones por día en el último mes). Y, sin embargo, no enfrentará consecuencias.

Muchos asumen que el lobby israelí y el sionismo cristiano son los principales motores de la política de Estados Unidos hacia Palestina e Israel. Aunque ambos grupos ejercen una considerable influencia, esta visión por sí sola no explica por qué los líderes estadounidenses están dispuestos a violar tanto las leyes nacionales como las internacionales mientras respaldan y permiten las acciones de Israel.

Esto incluye la Ley Leahy, que prohíbe al gobierno de EE. UU. proporcionar asistencia a gobiernos cuyos ejércitos estén cometiendo graves violaciones de derechos humanos. El apoyo militar a Israel también podría contravenir tratados internacionales como las Convenciones de Ginebra, la Convención sobre el Genocidio y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Entonces, ¿por qué EE. UU. elegiría apoyar y facilitar un genocidio en Gaza que infringe numerosos estándares legales?

La respuesta radica en la creencia de los responsables de la política estadounidense de que tales acciones sirven a los intereses geoestratégicos de EE. UU. Desde esta perspectiva, no solo es Israel quien presiona a EE. UU. para que respalde sus acciones en Palestina y en Oriente Medio.

Más bien, Estados Unidos utiliza a Israel como un agente para promover sus propios objetivos. En este sentido, la violencia en Gaza es impulsada por los intereses estadounidenses, con Israel actuando como un ejecutor dispuesto.

Miles de millones en apoyo

Un estudio sobre el gasto de EE. UU. en la ofensiva sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023 estimó que el total de la inversión asciende a unos 22.76 mil millones de dólares, de los cuales 17.9 mil millones corresponden a ayuda militar y asistencia en seguridad.

El Proyecto Costos de la Guerra, encargado por el Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos, parte de la Universidad de Brown, también afirmó que 4.860 millones de dólares se destinaron a operaciones militares estadounidenses directas en la región, centradas principalmente en Yemen.

Dada la magnitud de este compromiso financiero, resulta evidente que este devastador genocidio en Gaza es apoyado activamente por Estados Unidos. Esto es así incluso si se tienen en cuenta las influencias establecidas en la política estadounidense y el apoyo declarado del presidente Joe Biden al sionismo.

El compromiso militar con frecuencia impulsa la economía de EE. UU., beneficiando particularmente a las industrias nacionales.

Por ejemplo, una parte importante de la ayuda militar estadounidense a Israel se reinvierte hacia empresas estadounidenses, ya que esos fondos deben gastarse en equipos fabricados en Estados Unidos. El mismo esquema se aplica a la ayuda estadounidense a Ucrania: la mayor parte del dinero se queda en el país. Esta estructura funciona en la práctica como un subsidio para los contratistas de defensa estadounidenses.

En un año electoral, los titulares de cargos públicos pueden aprovechar tales políticas para fortalecer la economía, lo que podría mejorar sus perspectivas de reelección.