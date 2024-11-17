La estudiante palestina Farah Taha, quien obtuvo la máxima calificación en sus exámenes de secundaria en toda Palestina, se había propuesto estudiar en el extranjero.
La joven de 19 años, originaria del campo de Nuseirat en Gaza, había trabajado arduamente para conseguirlo y logró obtener una beca para estudiar relaciones internacionales en la Universidad de Karabük, en Türkiye.
Era el campo desde el que sentía que podía servir mejor a su gente, pero no sabía que sus sueños eran tan frágiles como las paredes del apartamento destrozado de su familia.
El momento en que recibió la beca no podría haber sido menos afortunada: dos días después de recibir la noticia, Taha vio cómo Israel lanzaba una ofensiva implacable contra su ciudad natal, Gaza, donde actualmente se encuentra atrapada. Desde entonces, perdió el año escolar y le preocupa también haber perdido también la oportunidad de su vida.
"Nos están castigando dos veces: primero con bombardeos y muerte, y luego con la negación de la educación. Esto es la aniquilación de nuestro futuro, al igual que nuestras vidas y nuestra realidad están siendo destruidas", dijo Farah a TRT World .
Farah no está sola. Más de 1.500 estudiantes de Gaza que están en distintas etapas de la obtención de diversos títulos universitarios de todo el mundo han estado pidiendo a la comunidad internacional que garantice su salida del enclave en conflicto para que puedan continuar con su educación.
Escolasticido
Farah cuenta que pasa sus días desplazándose por sitios de noticias en su teléfono móvil, esperando ver actualizaciones que le den alguna esperanza de poder salir del enclave, que permanece sellado al mundo.
Además del incesante bombardeo israelí sobre Gaza, que ha dejado más de 43.000 muertos y miles más bajo los escombros, las fuerzas de ocupación también han emprendido lo que los expertos de la ONU describen como el escolasticidio.
La ONU define este fenómeno como un "patrón de ataques a escuelas, universidades, profesores y estudiantes en Gaza, lo que genera una grave alarma sobre la destrucción sistemática del sistema educativo palestino".
Según un comunicado de la ONU de abril, más del 80% de las escuelas en Gaza fueron dañadas o destruidas. "Puede ser razonable preguntar si existe un esfuerzo intencional por destruir de manera integral el sistema educativo palestino, una acción conocida como 'escolasticidio'", añadía el comunicado.
Para Taha, estas preocupaciones tienen fundamento. Hojea sus libros y cuadernos en el apartamento de su familia, que llevan el sello de la devastación infligida a miles de edificios dañados por los bombardeos israelíes .
Aunque los dos pisos superiores de su edificio volaron por los aires y seis de las diez torres de la zona de las Torres Ain Jalut del campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, su apartamento sigue en pie, aunque en condiciones lamentables. Sin embargo, la joven no puede sentirse afortunada: los escombros que la rodean son un recordatorio constante de la dura realidad de la que no puede escapar, y de la oportunidad que teme perder.
"Perderé mi beca y mis sueños se harán pedazos si no puedo viajar. No tengo nada que ver con la política o la guerra. Soy estudiante, y tengo derecho a estudiar. El mundo que dice apoyar los derechos humanos también debe abogar por nuestro derecho a aprender y viajar, y no permanecer en silencio", dijo con frustración y desesperación.
El cierre de Rafah
En un intento por salvar su beca, Farah se registró con un grupo local que facilita la salida de estudiantes matriculados en universidades extranjeras. Mientras que el primer grupo de estudiantes logró salir, el segundo grupo, que incluía a Farah, estaba programado para irse en junio.
Sin embargo, desde el 6 de mayo , además de ocupar la ciudad más meridional de Gaza, Rafah, las fuerzas israelíes han cerrado el paso fronterizo que tiene el mismo nombre(la única salida de los residentes de Gaza para viajar al extranjero a través de Egipto), impidiendo así que nadie pueda salir del enclave. A veces, casos muy raros de enfermedades pueden salir por otros pasos fronterizos.
A medida que los días se convierten en semanas y meses sin que se levanten las restricciones de viaje, Farah asegura que está perdiendo la esperanza.
"¿Por qué la ocupación nos impide viajar por cualquier medio o cruzar? La educación ha sido una prioridad para los palestinos durante décadas. El mundo debe darse cuenta de que la educación es vida para nosotros", dijo a TRT World.
Actualmente, Farah se ofrece como voluntaria para enseñar a estudiantes de secundaria en escuelas improvisadas que se han establecido en los últimos meses.
A pesar de la ocupación israelí, que priva a la población palestina de muchos derechos y corta su sentido de seguridad y estabilidad, los palestinos tienen una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, que alcanza el 97,7% en 2023, siendo Gaza la región con la tasa más alta, del 98,2%.
Más de 1.500 estudiantes en Gaza, incluidos Farah, se han unido para formar la Iniciativa de Apelación de Estudiantes de Gaza para Viajar, según su coordinadora, Israa Karajah, quien habló con TRT World. La apelación reúne a estudiantes registrados para oportunidades de viajar a universidades fuera de Gaza, principalmente en Egipto, Argelia y Türkiye, buscando grados de licenciatura o estudios de posgrado.
En un comunicado emitido a principios de noviembre, el llamamiento instaba a la comunidad internacional a presionar a Israel para que abriera los pasos fronterizos a los estudiantes que no tenían oportunidades educativas en el extranjero. Algunos también realizaron una protesta el 5 de noviembre en Jan Yunis para dar visibilidad a su difícil situación.
Farah fue una de ellas. "Lucharé hasta obtener mi derecho a viajar y cumplir mi sueño. No moriremos aquí, y no nos rendiremos", dijo.
Perdiendo sueños
Karajah ha tenido la misma suerte que Farah. La estudiante de maestría regresó a Gaza a principios de 2023 desde Türkiye para atender asuntos familiares, con planes de retomar sus estudios de administración de empresas internacionales.
Sin embargo, el genocidio en curso la ha dejado varada en el enclave, forzándola a desplazarse 16 veces. Ha perdido muchos de sus proyectos y tuvo que reinscribirse en la universidad.
"Cincuenta estudiantes han perdido sus becas debido a las dificultades para viajar, y muchos más enfrentan desafíos similares, ya que el 80% de ellos tienen becas", explicó a TRT World.
Dijo que aproximadamente el 10% de los estudiantes enlistados en la apelación han sido heridos, casi una quinta parte vive en casas destruidas, y algunos incluso han perdido la vida.
Ella y su equipo están implementando un programa para verificar los documentos de los solicitantes y trabajando con el Ministerio de Educación y Educación Superior de Ramala para ayudar a encontrar una salida para los estudiantes varados. Sin embargo, a pesar de haber tocado todas las puertas, su solicitud ha caído en gran medida en oídos sordos.
Para Karim Musa, la incertidumbre es tan estresante como la propia ofensiva de Israel en curso. El joven de 19 años había logrado conseguir un lugar en la Facultad de Farmacia de la Universidad de El Cairo, en Egipto, en agosto de 2023, y había comenzado sus estudios cuando los aviones de guerra israelíes comenzaron a bombardear el edificio residencial donde vivía su familia en el oeste de la ciudad de Gaza.
Tras días sin poder contactar con su familia, Musa logró comunicarse finalmente con sus ocho familiares, quienes se habían visto forzados a desplazarse. "No podía continuar con mis estudios sabiendo que mi familia estaba en peligro inminente", explicó.
Suspendió sus estudios durante un año y, finalmente, entró en Gaza en noviembre de 2023 para reunirse con su familia. Desde entonces, ha perdido su hogar y su negocio, y se han refugiado en un campo de refugiados en Deir el-Balah, en el centro de Gaza.
Días después de su regreso, sus padres insistieron en que regresara a Egipto para continuar con sus estudios, ya que querían que ayudara a la familia. Sin embargo, los intentos de Musa de viajar de nuevo a Egipto fracasaron. Ahora enfrenta el riesgo de perder su lugar en la universidad, especialmente porque su permiso para posponer sus estudios solo era por un año.
Esto significa perder un total de aproximadamente 4.000 dólares en gastos, así como un descuento del 50% en las tarifas universitarias que el gobierno egipcio ofrece a los estudiantes palestinos.
"Todo esto es una gran pérdida, especialmente porque no tenemos ni lo más básico después de la destrucción del negocio de mi padre. Pero mi mayor pérdida es la devastación de mi futuro, de mi vida y de mi sueño de estudiar farmacia, sobre todo porque las universidades aquí están casi inoperativas y la oportunidad de inscribirse en otra parte ahora es imposible", lamentó.