La reelección de Donald Trump ha avivado el debate sobre la reactivación de los Acuerdos de Abraham: un intento por extender la paz y la cooperación en todo Oriente Medio.

En una entrevista reciente, Trump reafirmó su compromiso de ampliar los acuerdos si es reelegido, calificándolo de "prioridad absoluta" de su administración. Sugirió que una amplia coalición de naciones de Oriente Medio podría sumarse a los acuerdos en el plazo de un año, lo que impulsaría su objetivo de fomentar la paz y normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.

Si bien esta iniciativa podría promover la seguridad y la estabilidad, cualquier acuerdo renovado no puede ignorar la necesidad de justicia y rendición de cuentas para el pueblo palestino, en particular para los responsables del reciente genocidio en Gaza.

La verdadera paz requiere no sólo la normalización económica y diplomática entre Israel y los estados árabes, sino también el reconocimiento de los derechos políticos palestinos y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, cuestiones que Trump dejó de lado durante su último mandato.

Durante décadas, la ayuda internacional ha servido como un parche para las penurias de los palestinos. Sin embargo, lo que los palestinos necesitan no es más ayuda, sino derechos políticos fundamentales.

Más allá de la UNRWA

La posible abolición de la principal agencia de ayuda de la ONU en Gaza y Cisjordania ocupada, aunque resulta preocupante, podría ofrecer un camino para que los palestinos superen la dependencia de la ayuda humantaria y avancen hacia una verdadera autodeterminación.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ha brindado durante décadas servicios esenciales a los refugiados palestinos, pero esta ayuda, en ocasiones, ha perpetuado una dependencia que permite que el apoyo humanitario sustituya una solución política duradera.

Sin la UNRWA, el foco podría trasladarse hacia la construcción de un Estado palestino capaz de asumir plena responsabilidad por sus ciudadanos. Esto podría desmantelar un sistema en el que la ayuda es a menudo "armada" como herramienta de presión sobre los palestinos, redirigiendo los esfuerzos hacia el establecimiento de una estructura de gobernanza autosuficiente y responsable ante su pueblo.

También, la abolición de la UNRWA solo tendría éxito si va acompañada de un serio apoyo internacional al proceso de búsqueda de un Estado palestino, garantizando que los derechos, la soberanía y las necesidades de los palestinos sean defendidos por un gobierno representativo.

Por lo tanto, el camino a seguir debe comenzar con un nuevo liderazgo palestino, elegido democráticamente y que represente genuinamente a su pueblo.

Divisiones internas

Desde las últimas elecciones legislativas palestinas en 2006 y el ascenso político de Hamás, la política interna en los Territorios Ocupados se ha fracturado por la desunión. Esta división ha creado oportunidades para la manipulación extranjera, dejando a menudo a los palestinos atrapados en una lucha política.

Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina (AP), fue elegido en enero de 2005, con su mandato inicial de cuatro años que debía concluir en 2009. Sin embargo, ha continuado en el poder, lo que ha generado la percepción de que está desconectado de la realidad.

Por otro lado, el brutal asalto sobre Gaza ha agravado aún más la situación de Hamás debido a las fertes bajas y los daños en la infraestructura.

En esa línea, para que los Acuerdos de Abraham logren una paz real y duradera, deben basarse en el diálogo con representantes legítimos del pueblo palestino.