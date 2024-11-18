TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Erdogan y Lula se reúnen en cumbre del G20 y abordan relaciones bilaterales
Los dos presidentes conversaron sobre los lazos estratégicos de Türkiye y Brasil, la reforma de la gobernanza global y los esfuerzos de Ankara por la paz en Palestina.
Erdogan y Lula se reúnen en cumbre del G20 y abordan relaciones bilaterales
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, el 17 de noviembre de 2024. / Foto: AA / AA
Por Redacción
18 de noviembre de 2024

Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, se reunieron en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro este domingo.

El encuentro, en la Fortaleza de Copacabana, se centró en robustecer las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en cuestiones regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El presidente Erdogan enfatizó en la importancia de un diálogo de alto nivel para avanzar en los lazos entre las dos naciones.

En esa línea, reafirmó el compromiso de Türkiye de mejorar su asociación estratégica.

La ofensiva de Israel en Gaza

RECOMENDADOS

Erdogan también elogió la postura de Brasil contra la brutal ofensiva israelí y destacó la iniciativa de Ankara en las Naciones Unidas para detener la venta de armas a Israel.

El mandatario reiteró el compromiso de Türkiye por asegurar un alto el fuego permanente en Palestina, facilitar la ayuda humanitaria ininterrumpida y lograr una solución justa de dos Estados.

En ese sentido, Erdogan criticó a la ONU por su fracaso a la hora de prevenir conflictos, en especial en Gaza, y por su ineficiencia a la hora de abordar las crisis mundiales.

También expresó su firme apoyo al llamado de Brasil por una reforma de la gobernanza mundial durante su presidencia del G20, calificándolo de iniciativa oportuna y significativa.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato