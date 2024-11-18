TÜRKİYE
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Erdogan y Lula se reúnen en cumbre del G20 y abordan relaciones bilaterales
Los dos presidentes conversaron sobre los lazos estratégicos de Türkiye y Brasil, la reforma de la gobernanza global y los esfuerzos de Ankara por la paz en Palestina.
Erdogan y Lula se reúnen en cumbre del G20 y abordan relaciones bilaterales
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, el 17 de noviembre de 2024. / Foto: AA / AA
Por Redacción

Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, se reunieron en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro este domingo.

El encuentro, en la Fortaleza de Copacabana, se centró en robustecer las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en cuestiones regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

El presidente Erdogan enfatizó en la importancia de un diálogo de alto nivel para avanzar en los lazos entre las dos naciones.

En esa línea, reafirmó el compromiso de Türkiye de mejorar su asociación estratégica.

La ofensiva de Israel en Gaza

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Erdogan también elogió la postura de Brasil contra la brutal ofensiva israelí y destacó la iniciativa de Ankara en las Naciones Unidas para detener la venta de armas a Israel.

El mandatario reiteró el compromiso de Türkiye por asegurar un alto el fuego permanente en Palestina, facilitar la ayuda humanitaria ininterrumpida y lograr una solución justa de dos Estados.

En ese sentido, Erdogan criticó a la ONU por su fracaso a la hora de prevenir conflictos, en especial en Gaza, y por su ineficiencia a la hora de abordar las crisis mundiales.

También expresó su firme apoyo al llamado de Brasil por una reforma de la gobernanza mundial durante su presidencia del G20, calificándolo de iniciativa oportuna y significativa.

FUENTE:TRT Español y agencias
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