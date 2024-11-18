Una nueva masacre acrecentó el derramamiento de sangre a manos de Israel en Gaza. Si bien ninguna parte del enclave escapa de los crecientes bombardeos, Tel Aviv se ha ensañado especialmente contra el norte desde hace al menos cinco semanas, donde impuso un devastador bloqueo de ayuda humanitaria. Justo allí, un ataque aéreo contra un edificio residencial, mató al menos a 34 civiles en la zona de Beit Lahia este domingo, según informó la agencia de defensa civil local.

Palestinos que huyeron del lugar le relataron a la agencia de noticias AP que múltiples casas fueron impactadas. "Esta noche no dormimos en absoluto", señaló Dalal al Bakri, un palestino que huyó de Beit Lahiya. "Destruyeron todas las casas que nos rodeaban... Hay muchos mártires", insistió. Luego, una mujer, Umm Hamza, dijo que los bombardeos se intensificaron durante la noche. "Hace frío y no sabemos a dónde ir", dijo.

"Las posibilidades de rescatar a más personas heridas están disminuyendo debido a los continuos disparos y bombardeos de artillería", dijo a AFP el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Bassal. Y detalló que el ataque dejó a decenas atrapados bajo los escombros.

Hosam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan en Beit Lahia, indicó que decenas de personas resultaron heridas en el ataque israelí.

Por su parte, un comunicado militar israelí informó que había realizado varios ataques en Beit Lahia, y que los esfuerzos para evacuar a los civiles continuaron. Omar Abdel Aal, un palestino desplazado de la ciudad, sostuvo que los bombardeos israelíes “destruyeron completamente Beit Lahia".

Previamente, la agencia de noticias palestina WAFA reportó que la ofensiva de Israel había matado al menos 111 personas, incluidas mujeres y niños, durante la madrugada del domingo. Fuentes médicas informaron de que los ataques se dirigieron a varias zonas, siendo las partes del norte del enclave las más afectadas.

En el campo de refugiados de Al-Shati y Beit Lahia, 72 personas murieron en 10 bombardeos devastadores. Los ataques desplegaron toneladas de explosivos, arrasando edificios residenciales, escuelas y refugios donde las familias desplazadas buscaban albergue.

En Rafah, situada en el sur de Gaza, las fuerzas israelíes destruyeron varios edificios residenciales en los barrios occidentales de la ciudad, lo que exacerbó aún más la crisis humanitaria

Un invierno que se avecina en medio de la escasez