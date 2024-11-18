Una nueva masacre acrecentó el derramamiento de sangre a manos de Israel en Gaza. Si bien ninguna parte del enclave escapa de los crecientes bombardeos, Tel Aviv se ha ensañado especialmente contra el norte desde hace al menos cinco semanas, donde impuso un devastador bloqueo de ayuda humanitaria. Justo allí, un ataque aéreo contra un edificio residencial, mató al menos a 34 civiles en la zona de Beit Lahia este domingo, según informó la agencia de defensa civil local.
Palestinos que huyeron del lugar le relataron a la agencia de noticias AP que múltiples casas fueron impactadas. "Esta noche no dormimos en absoluto", señaló Dalal al Bakri, un palestino que huyó de Beit Lahiya. "Destruyeron todas las casas que nos rodeaban... Hay muchos mártires", insistió. Luego, una mujer, Umm Hamza, dijo que los bombardeos se intensificaron durante la noche. "Hace frío y no sabemos a dónde ir", dijo.
"Las posibilidades de rescatar a más personas heridas están disminuyendo debido a los continuos disparos y bombardeos de artillería", dijo a AFP el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Bassal. Y detalló que el ataque dejó a decenas atrapados bajo los escombros.
Hosam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan en Beit Lahia, indicó que decenas de personas resultaron heridas en el ataque israelí.
Por su parte, un comunicado militar israelí informó que había realizado varios ataques en Beit Lahia, y que los esfuerzos para evacuar a los civiles continuaron. Omar Abdel Aal, un palestino desplazado de la ciudad, sostuvo que los bombardeos israelíes “destruyeron completamente Beit Lahia".
Previamente, la agencia de noticias palestina WAFA reportó que la ofensiva de Israel había matado al menos 111 personas, incluidas mujeres y niños, durante la madrugada del domingo. Fuentes médicas informaron de que los ataques se dirigieron a varias zonas, siendo las partes del norte del enclave las más afectadas.
En el campo de refugiados de Al-Shati y Beit Lahia, 72 personas murieron en 10 bombardeos devastadores. Los ataques desplegaron toneladas de explosivos, arrasando edificios residenciales, escuelas y refugios donde las familias desplazadas buscaban albergue.
En Rafah, situada en el sur de Gaza, las fuerzas israelíes destruyeron varios edificios residenciales en los barrios occidentales de la ciudad, lo que exacerbó aún más la crisis humanitaria
Un invierno que se avecina en medio de la escasez
A medida que se acerca el invierno, los habitantes en Gaza sobreviven a noches gélidas sin un abrigo mínimo. Muchos dependen de ropa de segunda mano, pero las fronteras cerradas y los altos precios hacen que incluso las necesidades básicas estén fuera de su alcance.
“No podemos encontrar la ropa que necesitamos. No hay nada para cubrir nuestros cuerpos, y si encontramos algo es muy costoso. Todo esto es por el bloqueo en Gaza. Nadie puede traer productos del exterior”, dice Hany al-Lahham, 63 años, desplazado de Beit Lahiya a Ciudad de Gaza, a TRT World.
Los precios de los productos básicos de supervivencia, así como de la ropa de segunda mano, se han disparado por el bloqueo israelí en el enclave. Mientras más del 90% de la población ha sido desplazada, la búsqueda de abrigo es desesperada y muchos están a la intemperie.
Palestina denuncia que apoyo de EE.UU. a Israel alimenta el genocidio en Gaza
La creciente violencia de los colonos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada y la brutal ofensiva contra Gaza están directamente relacionadas con el apoyo de Estados Unidos a Israel, dijo la presidencia palestina.
En una declaración, Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la presidencia palestina, pidió una "intervención internacional urgente para evitar una mayor devastación causada por las acciones israelíes".
Nabil Abu Rudeineh destacó que "las continuas políticas de condena y denuncia han demostrado ser ineficaces para abordar la violencia".
"Esta escalada israelí del terrorismo y el desafío al derecho internacional es un resultado directo del apoyo inquebrantable de Estados Unidos", dijo. Subrayó además que tanto “el terrorismo israelí como el apoyo estadounidense no traerán seguridad ni estabilidad a la región”.
La despiadada ofensiva de Israel en Gaza, que ya cumple más de 13 meses, ha matado al menos a 43.846 palestinos y ha herido a más de 103.740. Además, se teme que más de 10.000 estén sepultados bajo los escombros.