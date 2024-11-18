MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Irán desmiente reunión de su embajador con Musk: “Fue una invención”
El diario The New York Times informó que Elon Musk, uno de los elegidos por Trump para su gobierno, se había reunido con el embajador de Irán ante la ONU. Teherán ahora lo desmiente.
Irán desmiente reunión de su embajador con Musk: “Fue una invención”
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirma que no hubo autorización de los líderes de Teherán para una reunión con Elon Musk. / Foto: Reuters / Others
Por Redacción
18 de noviembre de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó rotundamente la supuesta reunión entre el embajador de Irán ante las Naciones Unidas y el multimillonario estadounidense Elon Musk. Así lo afirmó Araqchi en una entrevista con la televisión estatal.

"Esta (supuesta reunión) fue una historia fabricada por los medios de Estados Unidos, y los motivos que hay detrás de esto también pueden ser objeto de especulación", declaró Araqchi el sábado. Sus palabras reiteraron una negación previa que ya había emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

El diario The New York Times reportó el jueves que Musk, una de las figuras escogidas por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para su nuevo gobierno, se reunió el lunes con el embajador iraní ante las Naciones Unidas.

"En mi opinión, la invención de los medios estadounidenses sobre una reunión entre Elon Musk y el representante de Irán es una forma de medir el terreno para ver si existe posibilidad de llevarla a cabo", destacó Araqchi.

"Aún estamos esperando que la nueva administración de EE.UU. aclare sus políticas y, en función de eso, ajustaremos nuestras propias políticas. Por ahora, no es el momento adecuado para tales reuniones ni tampoco sería apropiado llevarlas a cabo", destacó.

"No hubo autorización de los líderes para tal reunión", añadió Araqchi, refiriéndose a Ali Jamenei, líder supremo de Irán, quien tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado.

RECOMENDADOS

“Confrontación o cooperación”

Araqchi también advirtió que Irán estaba "preparado para la confrontación o la cooperación" con respecto a su programa nuclear, en su disputa con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los países occidentales dentro del organismo.

Las relaciones entre Teherán y el OIEA se han deteriorado debido a varios problemas persistentes, incluyendo tanto la prohibición de Irán a la entrada de expertos en enriquecimiento de uranio del organismo, como a su incapacidad para explicar las trazas de uranio encontradas en lugares no declarados.

"Nuestro plan nuclear en el próximo año será sensible y complejo, y estamos preparados para la confrontación o la cooperación", declaró Araqchi.

Añadió que el acuerdo nuclear de 2015, del cual Trump se retiró en 2018 durante su primer mandato, ya no tiene el mismo valor para Irán.

"Si comienzan las negociaciones, el pacto nuclear puede servir como referencia, pero ya no tiene la misma importancia que antes. Debemos llegar a un acuerdo viable", concluyó Araqchi.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato