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Irán desmiente reunión de su embajador con Musk: “Fue una invención”
El diario The New York Times informó que Elon Musk, uno de los elegidos por Trump para su gobierno, se había reunido con el embajador de Irán ante la ONU. Teherán ahora lo desmiente.
Irán desmiente reunión de su embajador con Musk: “Fue una invención”
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirma que no hubo autorización de los líderes de Teherán para una reunión con Elon Musk. / Foto: Reuters / Others
Por Redacción

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó rotundamente la supuesta reunión entre el embajador de Irán ante las Naciones Unidas y el multimillonario estadounidense Elon Musk. Así lo afirmó Araqchi en una entrevista con la televisión estatal.

"Esta (supuesta reunión) fue una historia fabricada por los medios de Estados Unidos, y los motivos que hay detrás de esto también pueden ser objeto de especulación", declaró Araqchi el sábado. Sus palabras reiteraron una negación previa que ya había emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

El diario The New York Times reportó el jueves que Musk, una de las figuras escogidas por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para su nuevo gobierno, se reunió el lunes con el embajador iraní ante las Naciones Unidas.

"En mi opinión, la invención de los medios estadounidenses sobre una reunión entre Elon Musk y el representante de Irán es una forma de medir el terreno para ver si existe posibilidad de llevarla a cabo", destacó Araqchi.

"Aún estamos esperando que la nueva administración de EE.UU. aclare sus políticas y, en función de eso, ajustaremos nuestras propias políticas. Por ahora, no es el momento adecuado para tales reuniones ni tampoco sería apropiado llevarlas a cabo", destacó.

"No hubo autorización de los líderes para tal reunión", añadió Araqchi, refiriéndose a Ali Jamenei, líder supremo de Irán, quien tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado.

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“Confrontación o cooperación”

Araqchi también advirtió que Irán estaba "preparado para la confrontación o la cooperación" con respecto a su programa nuclear, en su disputa con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los países occidentales dentro del organismo.

Las relaciones entre Teherán y el OIEA se han deteriorado debido a varios problemas persistentes, incluyendo tanto la prohibición de Irán a la entrada de expertos en enriquecimiento de uranio del organismo, como a su incapacidad para explicar las trazas de uranio encontradas en lugares no declarados.

"Nuestro plan nuclear en el próximo año será sensible y complejo, y estamos preparados para la confrontación o la cooperación", declaró Araqchi.

Añadió que el acuerdo nuclear de 2015, del cual Trump se retiró en 2018 durante su primer mandato, ya no tiene el mismo valor para Irán.

"Si comienzan las negociaciones, el pacto nuclear puede servir como referencia, pero ya no tiene la misma importancia que antes. Debemos llegar a un acuerdo viable", concluyó Araqchi.

FUENTE:TRT Español y agencias
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