El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó por primera vez que Ucrania utilice misiles de largo alcance proporcionados por Washington en sus hostilidades con Rusia, según fuentes familiarizadas con el asunto. Esta medida representa un cambio significativo en la política de EE.UU. respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Ucrania planea lanzar sus primeros ataques con estos misiles de largo alcance en los próximos días, de acuerdo a tres fuentes cercanas al asunto, quienes no revelaron detalles específicos debido a preocupaciones de seguridad.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto.

Esta decisión de Estados Unidos se produce dos meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero. También, luego de la reiterada insistencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien durante meses ha pedido que su país pueda utilizar armas estadounidenses contra objetivos militares rusos alejados de su frontera.

Ataques de largo alcance

Según las fuentes, los primeros ataques de los misiles aprobados probablemente se llevarán a cabo utilizando cohetes ATACMS, que tienen un alcance de hasta 306 km.

Aunque algunos funcionarios estadounidenses han expresado escepticismo sobre si permitir estos ataques cambiaría el rumbo general de las hostilidades, la decisión podría beneficiar a Ucrania en un momento en que las fuerzas rusas están logrando avances. Además, podría ubicar a Kiev en una mejor posición negociadora en caso de que haya conversaciones de alto el fuego.

Además, podría ubicar a Kiev en una mejor posición negociadora en caso de que haya conversaciones de alto el fuego.

No está claro si Trump revertirá esta decisión una vez que asuma el cargo.

El presidente electo ha criticado repetidamente el nivel de asistencia financiera y militar de EE.UU. a Ucrania y ha prometido acabar con la guerra rápidamente, aunque no ha explicado cómo.

Sin embargo, algunos republicanos en el Congreso han instado a Biden a flexibilizar las reglas sobre el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania.

Rusia, por su parte, ha advertido que cualquier medida para disminuir los límites en el uso de armas estadounidenses por parte de Kiev sería vista como una escalada importante del conflicto.

Rusia lanza ataque letal contra Ucrania: “120 misiles y casi 100 drones”

Mientras el Gobierno de Biden tomaba la decisión de autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance, Moscú lanzó este domingo un masivo ataque que dejó 11 muertos en varias regiones de Ucrania.

La acción dañó aún más la frágil red energética del país, justo cuando el mundo se prepara para conmemorar los 1.000 días desde el inicio de la operación rusa militar a gran escala.

El operador estatal de la red eléctrica anunció que el lunes se implementarían restricciones de emergencia al suministro de energía en todo el país, anticipándose a un invierno que genera temor.

Zelensky sostuvo que Moscú lanzó 120 misiles y casi 100 drones, apuntando contra Kiev y a las regiones del sur, centro y extremo oeste de Ucrania.

Se reportaron víctimas mortales en las regiones de Mykolaiv, Lviv, Jersón, Dnipropetrovsk y Odesa.

Equipos de rescate trabajaron intensamente, con bomberos combatiendo incendios en edificios gravemente dañados en la región de Odesa.