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Biden aprueba misiles de largo alcance para Ucrania en guerra contra Rusia
Por primera vez, el presidente Biden autorizó que se envíen misiles de largo alcance de EE.UU. a Ucrania para su conflicto contra Rusia. Esta medida representa un cambio en la política de Washington.
Biden aprueba misiles de largo alcance para Ucrania en guerra contra Rusia
Ucrania planea llevar a cabo sus primeros ataques de largo alcance en los próximos días, según las fuentes. / Foto: Archivo AP / AP
Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó por primera vez que Ucrania utilice misiles de largo alcance proporcionados por Washington en sus hostilidades con Rusia, según fuentes familiarizadas con el asunto. Esta medida representa un cambio significativo en la política de EE.UU. respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Ucrania planea lanzar sus primeros ataques con estos misiles de largo alcance en los próximos días, de acuerdo a tres fuentes cercanas al asunto, quienes no revelaron detalles específicos debido a preocupaciones de seguridad.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto.

Esta decisión de Estados Unidos se produce dos meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero. También, luego de la reiterada insistencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien durante meses ha pedido que su país pueda utilizar armas estadounidenses contra objetivos militares rusos alejados de su frontera.

Ataques de largo alcance

Según las fuentes, los primeros ataques de los misiles aprobados probablemente se llevarán a cabo utilizando cohetes ATACMS, que tienen un alcance de hasta 306 km.

Aunque algunos funcionarios estadounidenses han expresado escepticismo sobre si permitir estos ataques cambiaría el rumbo general de las hostilidades, la decisión podría beneficiar a Ucrania en un momento en que las fuerzas rusas están logrando avances. Además, podría ubicar a Kiev en una mejor posición negociadora en caso de que haya conversaciones de alto el fuego.

Además, podría ubicar a Kiev en una mejor posición negociadora en caso de que haya conversaciones de alto el fuego.

No está claro si Trump revertirá esta decisión una vez que asuma el cargo.

El presidente electo ha criticado repetidamente el nivel de asistencia financiera y militar de EE.UU. a Ucrania y ha prometido acabar con la guerra rápidamente, aunque no ha explicado cómo.

Sin embargo, algunos republicanos en el Congreso han instado a Biden a flexibilizar las reglas sobre el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania.

Rusia, por su parte, ha advertido que cualquier medida para disminuir los límites en el uso de armas estadounidenses por parte de Kiev sería vista como una escalada importante del conflicto.

Rusia lanza ataque letal contra Ucrania: “120 misiles y casi 100 drones”

Mientras el Gobierno de Biden tomaba la decisión de autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance, Moscú lanzó este domingo un masivo ataque que dejó 11 muertos en varias regiones de Ucrania.

La acción dañó aún más la frágil red energética del país, justo cuando el mundo se prepara para conmemorar los 1.000 días desde el inicio de la operación rusa militar a gran escala.

El operador estatal de la red eléctrica anunció que el lunes se implementarían restricciones de emergencia al suministro de energía en todo el país, anticipándose a un invierno que genera temor.

Zelensky sostuvo que Moscú lanzó 120 misiles y casi 100 drones, apuntando contra Kiev y a las regiones del sur, centro y extremo oeste de Ucrania.

Se reportaron víctimas mortales en las regiones de Mykolaiv, Lviv, Jersón, Dnipropetrovsk y Odesa.

Equipos de rescate trabajaron intensamente, con bomberos combatiendo incendios en edificios gravemente dañados en la región de Odesa.

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Capacidad energética de Ucrania gravemente afectada

El ataque ocurre mientras Moscú avanza en el este de Ucrania. Con la infraestructura energética gravemente dañada por los intensos bombardeos rusos, muchos temen que este tercer invierno de guerra sea el más difícil.

"Mañana, 18 de noviembre, todas las regiones tendrán que aplicar medidas de restricción de consumo", informó Ukrenergo, explicando que esto se debe al daño sufrido durante el ataque masivo con misiles y drones.

Zelensky ha advertido que Rusia ya ha destruido la mitad de la capacidad energética de Ucrania.

El ataque ocurrió dos días después de una llamada entre el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y Putin, donde el primero instó a detener la ofensiva.

Moscú, por su parte, afirmó haber alcanzado sus objetivos, al señalar que los ataques se dirigieron contra "infraestructura energética esencial que respalda el complejo militar-industrial ucraniano".

Kim Jong Un critica a EE.UU. y Occidente por Ucrania

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió que el continuo apoyo militar de Occidente a Ucrania podría escalar hacia un conflicto global, informó la agencia estatal KCNA.

Kim Jong Un acusó a Estados Unidos y a sus aliados de usar a las fuerzas ucranianas como "tropas de choque" contra Rusia y de aprovechar el conflicto para expandir sus intervenciones militares globales.

Según Kim, esta estrategia plantea el riesgo de una tercera guerra mundial.

Pese a las denuncias de Seúl y Washington de que Corea del Norte ha enviado más de 10.000 soldados para ayudar a Rusia en Ucrania, Pyongyang lo niega, y Kim no hizo referencia a estas afirmaciones.

Posibilidad de tropas norcoreanas en Ucrania

La semana pasada, Seúl informó que tropas norcoreanas ya participan en combates junto a las fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania, según su inteligencia.

Estas declaraciones ocurren en un clima de elevadas tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte.

En este contexto, Corea del Norte ratificó un importante pacto de defensa con Rusia, cimentando los crecientes lazos militares de dos naciones que fueron aliadas comunistas durante toda la Guerra Fría.

A cambio del apoyo, se especula que Rusia esté ofreciendo tecnología avanzada para mejorar el programa nuclear de Pyongyang.

Corea del Norte, que recientemente probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido, ha intensificado su actividad militar, mientras Seúl debate la posibilidad de enviar armamento letal a Ucrania.

FUENTE:TRTWorld and agencies
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