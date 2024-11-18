En un intento desesperado por aferrarse al poder y evitar su propia caída política, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emprendió un camino del cual no hay retorno y hace que la posibilidad de paz en Oriente Medio sea más lejana que nunca.

Para muchos, el líder es poco menos que un paria, debido a las órdenes de arresto que ha solicitado en su contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, así como el rechazo mundial por su masacre incesante en Gaza, donde ha supervisado activamente crímenes contra la humanidad.

Netanyahu también ha mostrado una inclinación a la imprudencia en sus decisiones políticas internas y una aceptación descarada de su responsabilidad en crímenes de guerra, lo que lo convierte en un líder solitario, un demagogo y una figura autoritaria tanto en la política israelí como en los asuntos internacionales.

Entonces, ¿qué ha hecho el Gobierno de Netanyahu en términos de políticas internas y regionales?

Intento de genocidio

Incluso en medio de una ofensiva o un conflicto, los líderes deben asumir la responsabilidad de actuar de manera racional y moral. Sin embargo, las pruebas sugieren que Netanyahu ha ignorado por completo este principio.

Con su inflexible determinación de continuar con las masacres en Gaza y Líbano ha fracturado aún más Oriente Medio durante los últimos meses.

La pobreza ha aumentado, se ha producido un desplazamiento masivo de palestinos, libaneses y sirios, y las posibilidades de un alto el fuego se han desvanecido, a pesar de que la Cumbre Árabe-Islámica de 2024 condenó de manera rotunda la agresión israelí.

La crisis de seguridad en Oriente Medio se ha agravado debido al desprecio de Netanyahu por la vida humana y la negativa de los países de Occidente a frenar sus acciones. Esto ha fortalecido a los grupos terroristas, que ahora consideran que pueden atacar a civiles en otros países con impunidad.

Las intenciones genocidas de Netanyahu son comparables con las de Adolf Hitler en la Alemania nazi. El bombardeo implacable de Gaza bajo su liderazgo, los recientes ataques a Siria y Líbano que han provocado la muerte de civiles inocentes y su rechazo a cualquier acuerdo de alto el fuego en el enclave son pruebas claras de su impulso hacia la eliminación de palestinos y árabes.

La insensibilidad de Netanyahu ante la pérdida de vidas humanas es aún más alarmante dada su postura de defender "la civilización occidental contra la barbarie".

Tomemos como ejemplo su reacción a los ataques con localizadores electrónicos en Líbano durante septiembre pasado. A pesar del consenso entre expertos de derechos humanos y de las Naciones Unidas sobre que la explosión de miles de dispositivos electrónicos portátiles en el Líbano fue una "aterradora violación del derecho internacional", la oficina de Netanyahu confirmó descaradamente que él personalmente aprobó los ataques.

De hecho, según los medios de comunicación israelíes, Netanyahu autorizó con los ataques a pesar de la oposición de los altos funcionarios de defensa. Esta despreocupación y apatía ante la muerte de civiles en Líbano y el amordazamiento de las críticas sugieren tendencias sádicas e inhumanas.

El desprecio del primer ministro por la opinión colectiva dentro de Israel, así como su insistencia de que matar a ciudadanos inocentes es un imperativo moral, también hacen de Netanyahu un fascista que no cree en la construcción de consensos ni en la aceptación de diferentes escuelas de pensamiento a la hora de formular políticas.

Esas opiniones y políticas no sólo lo convierten en un caso aparte en las relaciones internacionales, sino que demuestran su desprecio por el bienestar de su propio pueblo.

Crisis interna en Israel

Con Netanyahu, la economía israelí enfrenta a una mayor incertidumbre. Economistas como el exjefe del Banco Central de Israel, Karnit Flug, lo atribuyen a las ofensivas en curso contra Gaza y Líbano. En esa línea advierten que los daños internos a largo plazo son inminentes.

Idealmente, los líderes soberanos comprometidos con el bienestar público y la prosperidad localizada aprobarían presupuestos con provisiones para los ciudadanos, además de medidas como la ampliación de las redes de seguridad social y el aumento de la financiación del desarrollo educativo, para evitar el descontento juvenil.