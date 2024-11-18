Los líderes de las principales economías globales, que concentran el 85% del PIB mundial, se dan cita en Río de Janeiro para la cumbre del G20. Un escenario en el que abordarán temas críticos como la pobreza, el hambre y el cambio climático, en un intento por responder a los desafíos mundiales más urgentes.
El encuentro coincide con la conferencia climática COP29, que se celebra en Azerbaiyán, y ocurre apenas dos semanas después de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Este contexto, sumado a las ofensivas y hostilidades en Oriente Medio, hace que el G20 sea más relevante que nunca como escenario de tensiones y debates.
¿Qué países integran el G20?
El Grupo de los Veinte (G20) está integrado por 19 países –Türkiye, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia y Sudáfrica– y la Unión Europea, como organismo regional. A partir de 2023, la Unión Africana se sumó al bloque.
En conjunto, sus miembros representan casi el 90% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial, el 80% del comercio internacional y más del 80% de las inversiones globales en investigación y desarrollo.
Asimismo, cada año asisten países invitados. De América Latina, en esta edición participarán Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. También estarán presentes España, Portugal, Angola, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Mozambique, Nigeria, Noruega, El Vaticano, Singapur, Tanzania, y Vietnam.
¿Qué es el G20 y cómo funciona?
El Grupo de los 20 (G20) es el principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional. Surgió como un Foro de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, formalmente creado en la Reunión de Ministros de Finanzas del G7, el 25 de septiembre de 1999.
Cabe destacar que no es un organismo internacional y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para sus miembros.
La Cumbre del G20 se celebra anualmente bajo el liderazgo de una presidencia rotativa. En 2024, Brasil ocupa esta figura, y la cumbre de líderes se lleva a cabo el lunes 18 de noviembre y el martes 19 de noviembre.
Sin embargo, las reuniones comienzan mucho antes del encuentro de los líderes: la Presidencia pro tempore dirige la agenda durante todo el año y luego acoge la cumbre.
Asimismo, el foro consta de dos vías paralelas: la Pista Sherpa y la Pista de Finanzas.
Los sherpas, emisarios personales de los líderes, se han reunido en reiteradas ocasiones antes de la cumbre de esta semana para negociar y acordar un borrador de declaración final que será sometido a los jefes de Estado y de gobierno. Esta vez pesa una incógnita sobre este borrador debido a la posición de Argentina. El Gobierno del ultraliberal Javier Milei planteó algunas objeciones, que no se han especificado, y el jefe de su delegación, Federico Pinedo, indicó que no tiene por qué "necesariamente" firmar el texto.
Por su parte, la Pista de Finanzas del G20 aborda temas macroeconómicos globales a través de sus reuniones de ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales, sus adjuntos y varias reuniones de grupos de trabajo.
El G20 también cuenta con otros eventos relacionados, como el U20, una red global de alcaldes de 26 grandes ciudades del mundo. Este año fue organizado por las alcaldías de São Paulo y Río de Janeiro y resaltó la importancia de las ciudades para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la inclusión social.
¿Por qué es importante para América Latina?
El G20 es clave para América Latina, en parte por la posibilidad de un acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este domingo a su homólogo argentino, Milei, que no respaldará el acuerdo en sus términos actuales. Por el contrario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que es de "gran importancia económica y estratégica".
Las discusiones sobre este acuerdo pendiente prometen ser un eje clave de las negociaciones entre los principales bloques comerciales.
Sin embargo, la importancia de la cumbre para los países de la región también radica en la relación comercial con China, uno de los principales socios de Brasil, Perú y Argentina, entre otros.
Esta cumbre ocurre días después del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este evento reunió en Perú a líderes globales, incluyendo a Joe Biden y Xi Jinping, con el objetivo de alcanzar una mayor apertura comercial y fomentar la inversión económica para impulsar la liberalización del comercio entre América Latina y Asia-Pacífico.
Además, se celebra un mes después del encuentro de BRICS, una alianza internacional que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ha logrado posicionarse como una fuerza destacada en el escenario económico mundial y representa posibilidades para América Latina.
Entre las reuniones de líderes, se destacó este domingo el encuentro entre los presidentes de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el de Brasil, Lula da Silva. El encuentro, en la Fortaleza de Copacabana, se centró en robustecer las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en cuestiones regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Crisis climática y COP19: una de las claves del G20
El G20 comenzó bajo presión para lograr un acuerdo en la COP29, que se celebra al mismo tiempo en Bakú, Azerbaiyán. Allí las negociaciones llevan una semana estancadas, pero podrían llegar a desbloquearse gracias a los dirigentes de las 20 mayores economías del mundo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, les pidió este domingo a los líderes de las economías, que muestren "liderazgo" y hagan "concesiones" para permitir "un resultado positivo en la COP29".
"Todavía es posible alcanzar un resultado positivo en la COP29, pero se necesitará liderazgo y compromiso, en particular de los países del G20", dijo Guterres.
En este marco, todas las miradas se han vuelto hacia Río de Janeiro con la esperanza de un avance. "La atención se centra naturalmente en el G20. Representan el 80% de las emisiones globales", dijo Guterres, instando al grupo a "predicar con el ejemplo".
"Esta reunión llega a un momento crítico: estamos a mitad de la COP29 y empiezan las verdaderas dificultades", advirtió el presidente de la COP29, el azerbaiyano Mujtar Babayev.
"Sin una reducción rápida de las emisiones (de gases de efecto invernadero), ninguna economía del G20 quedará a salvo de la masacre económica vinculada al clima", declaró por su parte el jefe del organismo de la ONU para el clima, Simon Stiell. "Dejemos de hacer teatro y vayamos al grano", añadió.
Los ministros de Medioambiente llegaron este lunes a Bakú para intentar acelerar las conversaciones y evitar un fiasco al término de la conferencia este viernes.
Gaza y Ucrania, temas ineludibles
La guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio serán temas ineludibles pese a no figurar en la agenda oficial.
La cumbre anual se celebra nuevamente con la ausencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su lugar, asistió su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.
Asimismo, la reunión ocurre justo después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, autorizara a Kiev a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares en Rusia.
La creciente tensión mundial y la incertidumbre que genera la llegada del presidente electo Trump a la Casa Blanca han disminuido las expectativas de una declaración firme sobre estos conflictos. Los expertos anticipan, en cambio, un documento final centrado en cuestiones sociales como la erradicación del hambre, una de las prioridades planteadas por Brasil. Sin embargo, se espera que el texto incluya al menos una mención a los conflictos en curso.
Estados Unidos y China: pesos pesados en el G20
Este G20 será el último del presidente Biden antes de entregarle el poder a Trump en enero. El mandatario de EE.UU. se reunió este sábado en Lima con el presidente de China, Xi Jinping, otro de los protagonistas de la cumbre y actor clave en la reconfiguración del tablero político mundial con la llegada de Trump.
El presidente estadounidense visitó este domingo la Amazonía, donde hizo un llamado para proteger la mayor selva tropical del mundo. En contraste, Trump, escéptico de la crisis ambiental, prometió durante su campaña "perforar, perforar, perforar" y aumentar la extracción de combustibles fósiles.
Funcionarios de la Casa Blanca insisten en que las visitas de Biden a la APEC y al G20 serán sustanciales, con conversaciones clave sobre cuestiones climáticas, infraestructura global y reuniones individuales con líderes mundiales. Sin embargo, cualquier compromiso que asuma Biden podría ser revocado por Trump en poco más de un mes.
Por su parte, Xi Jinping, presidente de China, reforzará sus lazos con los países de América Latina durante la cumbre. Se reunirá con Lula, en un encuentro que pretende fortalecer los vínculos entre estas dos gigantes economías. China es el mayor socio comercial de Brasil, con más de 180.000 millones de dólares en comercio bilateral en 2023. También expresó su apoyo a la propuesta del presidente brasileño para crear una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.
Días antes, Xi participó en el foro de APEC en Lima, donde también se reunió con la presidenta peruana, Dina Boluarte.
En cuanto a la gobernanza mundial, Xi instó a reformar instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para reflejar mejor las voces del sur global: países en desarrollo o emergentes, principalmente ubicados en América Latina, África y Asia, que comparten desafíos económicos, sociales y políticos similares, y buscan una mayor representación en el sistema internacional.
El G20 en Río de Janeiro no solo busca respuestas a los desafíos globales, sino que también refleja las tensiones y oportunidades en medio de la reconfiguración del tablero político mundial. El éxito de esta cumbre dependerá de su capacidad para lograr consensos y afrontar los retos más urgentes.