El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, instó a tomar medidas colectivas para enfrentar la desinformación, las injusticias sistemáticas y la "crisis global de la verdad", mientras analizaba la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.
En una declaración este martes, Altun señaló que la "crisis de la verdad" se ha convertido en la "nueva normalidad" del panorama global. Por lo tanto, indicó, resulta imposible construir un sistema económico global racional y transparente sin enfrentar estos desafíos.
Además, enfatizó la creciente importancia de la colaboración internacional para combatir la desinformación. "La lucha por la verdad, al igual que la lucha por la justicia, es una responsabilidad compartida de toda la humanidad y requiere cooperación internacional", sostuvo.
El papel de Türkiye en la paz y la estabilidad
Altun también reiteró el papel constructivo de Türkiye en la promoción de la paz regional y global.
Refiriéndose a la mediación de Ankara en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a sus esfuerzos por establecer la Iniciativa de Cereales del Mar Negro –que busca asegurar la exportación de alimentos– Altun declaró: "Türkiye, como ha hecho en el pasado, continuará contribuyendo a la paz regional y global, la estabilidad y la prevención de conflictos".
Altun subrayó además la defensa constante de Türkiye por la justicia, citando el mensaje del presidente Recep Tayyip Erdogan: "El mundo es más grande que cinco" –en referencia a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– y "Un mundo más justo es posible".
Críticas a las injusticias globales
Altun criticó las violaciones al derecho internacional y la hipocresía dentro del sistema global, señalando especialmente: "Los ataques de Israel a Palestina y a Líbano como ejemplos claros de la violación del derecho internacional".
También destacó los problemas más amplios que surgen de sistemas globales desiguales: "Un estado de desorden que solo beneficia a ciertos países y grupos de interés se está convirtiendo en la nueva normalidad del sistema".
El papel del G20
Aunque reconoció que el G20 se centra en asuntos económicos, Altun subrayó que no puede permanecer indiferente ante las injusticias en la política internacional.
Por eso destacó la importancia de la solidaridad y las políticas económicas equitativas, al señalar que "el G20 tiene el potencial de equilibrar la economía global frente a actores que buscan monopolios, creando una distribución económica más pluralista y justa".
Altun también resaltó desafíos globales urgentes como el cambio climático y la inteligencia artificial, afirmando que el G20 debe desempeñar un papel fundamental a la hora de formular políticas para un sistema global más justo.
Crisis de la verdad
Altun advirtió que la desinformación se utiliza como herramienta para ocultar atrocidades, incluidos crímenes de guerra y genocidios.
Afirmó que "la desinformación se ha convertido en el medio más utilizado para encubrir crímenes de guerra, masacres y genocidios".
Destacó los peligros que supone el mal uso de la tecnología: "La humanidad está ahora bajo la tutela de las tecnologías que ha desarrollado. Problemas como las violaciones de la privacidad, la seguridad de los datos, las amenazas cibernéticas, las guerras híbridas y el fascismo digital están profundamente entrelazados con los desafíos políticos y económicos globales".
El ministro hizo un llamamiento a la toma de medidas urgentes para abordar estos problemas y prevenir la manipulación de las tecnologías digitales con fines malintencionados.