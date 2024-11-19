La Corte Internacional de Justicia (CIJ) probablemente dictaminará que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza, Palestina, según John Quigley, experto en derecho internacional.
"Creo que la corte decidirá que se ha cometido genocidio en Gaza, dado lo que está sucediendo ahora, especialmente en el norte, en el campamento de Yabalia, donde Israel está tratando de expulsar a toda la población de esa zona... y la ONU ha advertido que la hambruna es inminente", señaló Quigley, profesor emérito de derecho internacional en la Universidad Estatal de Ohio.
Quigley conversó con la agencia de noticias Anadolu en una entrevista acerca del posible papel que desempeñará la CIJ al tratar los crímenes de guerra en Gaza, en especial tras la brutal ofensiva que Israel lanzó en respuesta a la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Si bien Tel Aviv podría impugnar la jurisdicción de la corte, Quigley anticipa que el tribunal hará valer su autoridad, lo que obligaría a Israel a presentar un memorial sobre el fondo del caso.
Con respecto a la orden que la CIJ emitió en enero, Quigley subrayó la postura firme del tribunal. "La corte dijo... que Israel debe abstenerse de matar", destacó.
Aunque la CIJ no puede ordenar un alto el fuego total, "pues carece de jurisdicción sobre Hamás", Quigley señaló que sí "le dijo firmemente a Israel que se detuviera".
Sin embargo, explicó que hacer cumplir las órdenes de la corte tiene desafíos. Si la CIJ emite fallos que sabe que no se respetarán, corre el riesgo de ser percibida como ineficaz.
"Esto haría que la corte parezca un tigre de papel", dijo en referencia al reto de hacer que los países implementen sus órdenes. Lo cual, agregó Quigley, podría impedirle al tribunal tomar acciones más decisivas en ocasiones.
Factores únicos en el caso por genocidio en Gaza
Quigley explicó que la situación en Gaza es distinta a los casos previos de genocidio que involucraron a Bosnia y Herzegovina y Croacia. Subrayó que, además de las masacres, Gaza se enfrenta a "condiciones impuestas y calculadas que buscan la destrucción física de la población". Lo que coincide con un artículo específico de la Convención sobre el Genocidio claramente violado por Israel.
Al recordar que los casos en la CIJ tardan años en resolverse, Quigley mencionó que las decisiones sobre el fondo de los asuntos suelen hacer poco para abordar la situación inmediata. "La solución para eso es la idea de medidas provisionales", y sugirió que estas acciones podrían ayudar a manejar la crisis en curso.
También destacó la importancia de que otros estados se sumen al proceso legal. "La intervención hace que otros estados entren en escena", dijo Quigley. Añadió que algunas naciones prefieren intervenir sólo en la etapa de fondo.
Ahora bien, el experto señaló que tiene esperanza de que más estados intervengan en los casos contra Israel. Actualmente, la CIJ evalúa dos procesos importantes relacionados con la brutal ofensiva de Israel en Gaza: uno que lidera Sudáfrica y acusa a Israel de genocidio mediante asesinatos directos y retención de recursos esenciales; y otro, de Nicaragua, que cuestiona a Alemania por sus suministros de armas a Israel.
A pesar de estos procedimientos legales, la comunidad internacional ha luchado para detener las violaciones del derecho internacional en la asediada Gaza.
La ONU sigue alertando sobre el recrudecimiento de las condiciones humanitarias. Esto ha suscitado dudas sobre la eficacia de los tribunales internacionales para abordar las crisis en curso.
Desde una incursión transfronteriza del grupo de resistencia palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, la brutal ofensiva de Israel en Gaza se ha cobrado la vida de más de 43.900 personas y ha dejado la región casi inhabitable.
El bombardeo ha desplazado a la mayor parte de la población, mientras que un bloqueo en curso ha provocado una grave escasez de alimentos, agua y medicinas.
Ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazan cortar lazos con Israel
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea rechazaron este lunes una propuesta de Josep Borrell, principal responsable de la política exterior del bloque, de suspender el diálogo diplomático con Israel.
Tras la reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y en lo que fue su última rueda de prensa como responsable de la política exterior del bloque, Borrell llamó la atención sobre la situación “apocalíptica” en Gaza y el rápido empeoramiento de la situación humanitaria en Líbano.
Dijo que “el 70% de las víctimas (en Gaza) son niños o mujeres. En Líbano, 100.000 casas han sido destruidas. En Gaza, dos millones de personas (se han trasladado) de un lado a otro del enclave. La edad más frecuente de las víctimas en Gaza es de 5 a 9 años. Esta es una ofensiva contra los niños”.
Y añadió: “Por eso propuse la suspensión del acuerdo de asociación con Israel”.
Sin embargo, “la mayoría de los estados miembros consideraron que era mucho mejor seguir teniendo una relación diplomática y política con Israel. Por eso, la decisión no se ha evaluado como se esperaba, pero al menos he puesto sobre la mesa toda la información que utilizan las organizaciones de la ONU y todas las organizaciones internacionales que trabajan en Gaza, Cisjordania ocupada y Líbano para juzgar la forma en que se está librando la ofensiva (por parte de Israel)”.
Al destacar la necesidad de actuar contra los colonos israelíes ilegales, así como contra la violencia y la destrucción que cometen, Borrell subrayó la importancia de sancionarlos y de no comerciar con los asentamientos ilegales.
Borrell sostuvo que se necesita algo más que retórica para poner fin a los conflictos en la región y desarrollar una solución duradera basada en la solución de dos Estados. “La palabra clave es implementación, no solo reconocimiento, no solo expresión de un deseo, sino implementación, hacer algo para que esto suceda. De lo contrario, serán palabras que no nos llevarán a ninguna parte, y tenemos que ir a alguna parte. Necesitamos ir por un acuerdo, por una solución a esta crisis interminable con tanto sufrimiento, tanta gente perdiendo sus vidas”, aseveró.
La semana pasada, Borrell planteó suspender formalmente el diálogo político con Israel por su desprecio del derecho internacional en Gaza. La propuesta necesitaba la aprobación de los 27 países de la UE.
Israel ha continuado una devastadora ofensiva en Gaza, a pesar de una resolución del
Líderes del G20 respaldan alto el fuego en Gaza y Líbano
En una declaración conjunta, los líderes del G20 respaldaron un alto el fuego "integral" en Gaza y Líbano. Tras reunirse en Río de Janeiro, Brasil, sede de la cumbre, los líderes manifestaron su “profunda preocupación” por la catastrófica situación humanitaria en el asediado enclave palestino. En esa línea, expresaron su apoyo “unido” a una tregua en Gaza y en el Líbano que permita a los ciudadanos regresar sanos y salvos a sus hogares.
“Hacemos hincapié en la necesidad urgente de ampliar el flujo de asistencia humanitaria y reforzar la protección de los civiles, y exigimos que se levanten todas las barreras a la prestación de asistencia humanitaria a gran escala”, afirma la declaración.
Destacando el sufrimiento humano y los impactos negativos de la ofensiva, los líderes del G20 afirmaron el derecho palestino a la autodeterminación. “Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la visión de la solución de dos Estados donde Israel y un Estado palestino vivan uno al lado del otro en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”, se leía en la declaración.