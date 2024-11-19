La Corte Internacional de Justicia (CIJ) probablemente dictaminará que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza, Palestina, según John Quigley, experto en derecho internacional.

"Creo que la corte decidirá que se ha cometido genocidio en Gaza, dado lo que está sucediendo ahora, especialmente en el norte, en el campamento de Yabalia, donde Israel está tratando de expulsar a toda la población de esa zona... y la ONU ha advertido que la hambruna es inminente", señaló Quigley, profesor emérito de derecho internacional en la Universidad Estatal de Ohio.

Quigley conversó con la agencia de noticias Anadolu en una entrevista acerca del posible papel que desempeñará la CIJ al tratar los crímenes de guerra en Gaza, en especial tras la brutal ofensiva que Israel lanzó en respuesta a la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Si bien Tel Aviv podría impugnar la jurisdicción de la corte, Quigley anticipa que el tribunal hará valer su autoridad, lo que obligaría a Israel a presentar un memorial sobre el fondo del caso.

Con respecto a la orden que la CIJ emitió en enero, Quigley subrayó la postura firme del tribunal. "La corte dijo... que Israel debe abstenerse de matar", destacó.

Aunque la CIJ no puede ordenar un alto el fuego total, "pues carece de jurisdicción sobre Hamás", Quigley señaló que sí "le dijo firmemente a Israel que se detuviera".

Sin embargo, explicó que hacer cumplir las órdenes de la corte tiene desafíos. Si la CIJ emite fallos que sabe que no se respetarán, corre el riesgo de ser percibida como ineficaz.

"Esto haría que la corte parezca un tigre de papel", dijo en referencia al reto de hacer que los países implementen sus órdenes. Lo cual, agregó Quigley, podría impedirle al tribunal tomar acciones más decisivas en ocasiones.

Factores únicos en el caso por genocidio en Gaza

Quigley explicó que la situación en Gaza es distinta a los casos previos de genocidio que involucraron a Bosnia y Herzegovina y Croacia. Subrayó que, además de las masacres, Gaza se enfrenta a "condiciones impuestas y calculadas que buscan la destrucción física de la población". Lo que coincide con un artículo específico de la Convención sobre el Genocidio claramente violado por Israel.

Al recordar que los casos en la CIJ tardan años en resolverse, Quigley mencionó que las decisiones sobre el fondo de los asuntos suelen hacer poco para abordar la situación inmediata. "La solución para eso es la idea de medidas provisionales", y sugirió que estas acciones podrían ayudar a manejar la crisis en curso.

También destacó la importancia de que otros estados se sumen al proceso legal. "La intervención hace que otros estados entren en escena", dijo Quigley. Añadió que algunas naciones prefieren intervenir sólo en la etapa de fondo.

Ahora bien, el experto señaló que tiene esperanza de que más estados intervengan en los casos contra Israel. Actualmente, la CIJ evalúa dos procesos importantes relacionados con la brutal ofensiva de Israel en Gaza: uno que lidera Sudáfrica y acusa a Israel de genocidio mediante asesinatos directos y retención de recursos esenciales; y otro, de Nicaragua, que cuestiona a Alemania por sus suministros de armas a Israel.

A pesar de estos procedimientos legales, la comunidad internacional ha luchado para detener las violaciones del derecho internacional en la asediada Gaza.

La ONU sigue alertando sobre el recrudecimiento de las condiciones humanitarias. Esto ha suscitado dudas sobre la eficacia de los tribunales internacionales para abordar las crisis en curso.

Desde una incursión transfronteriza del grupo de resistencia palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, la brutal ofensiva de Israel en Gaza se ha cobrado la vida de más de 43.900 personas y ha dejado la región casi inhabitable.