Con su hijo de apenas un año, Maribel Hidalgo abandonó su natal Venezuela en 2023: atravesaron el difícil camino del tapón de Darién en Panamá durante varios días, y luego viajaron en tren a través de México hasta llegar a Estados Unidos.
Ya estaban viviendo en ese país cuando el Gobierno de Joe Biden anunció que los venezolanos podrían aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que les permite a personas de 17 naciones –incluidas Haití, Afganistán, Sudán y, recientemente, Líbano– que ya vivan en EE.UU. quedarse allí y trabajar legalmente si sus lugares de origen son considerados inseguros.
Sin embargo, el recién presidente electo Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, prometieron deportaciones masivas durante la campaña. También han sugerido que reducirán la extensión del TPS, que protege a más de 1 millón de inmigrantes.
Trump y Vance han resaltado, sin evidencia, afirmaciones sobre haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, como beneficiarios del TPS, acusándolos de comerse las mascotas de sus vecinos.
El ahora presidente electo también amplificó las afirmaciones cuestionadas del alcalde de Aurora, Colorado, acerca de bandas venezolanas que supuestamente tomaron el control de un complejo de apartamentos.
“Lo que ha propuesto Donald Trump es dejar de conceder libertades condicionales masivamente”, dijo Vance en un mitin en Arizona en octubre pasado. Se refería a un estatus migratorio distinto denominado "parole humanitario" que también está en riesgo. “Vamos a dejar de otorgar TPS de manera masiva”, añadió.
Hidalgo no pudo evitar llorar cuando relataba su situación, mientras su hijo, ahora de dos años, dormía en un cochecito fuera del hotel para migrantes, en Nueva York, donde viven. Al menos 7,7 millones de personas han emigrado debido a la crisis económica en Venezuela, lo que representa uno de los desplazamientos más grandes a nivel mundial.
“Mi única esperanza era el TPS”, dijo Hidalgo. “Mi preocupación, por ejemplo, es que ahora, después de todo lo que sufrí con mi hijo para llegar a este país, me manden de vuelta”.
"Mandar de regreso a miles no es una opción"
Los venezolanos, junto a los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiarios del TPS. Para ellos lo que está en juego es bastante.
Esta semana, el aeropuerto internacional de Haití suspendió sus operaciones después de que pandillas abrieran fuego contra un vuelo comercial que intentaba aterrizar en Puerto Príncipe, mientras un nuevo primer ministro interino asumía el cargo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas del país aterrizar allí durante 30 días.
“Esto está creando mucha ansiedad”, dijo Vania André, directora de The Haitian Times, un periódico en línea que cubre noticias de la diáspora haitiana. “Mandar de regreso a miles de personas a Haití no es una opción. El país no está equipado para manejar la violencia generalizada de las pandillas y no puede recibir a todas esas personas”, explicó.
Las designaciones para los países beneficiarios del TPS, que se emiten desde el Departamento de Seguridad Nacional, son inicialmente por 18 meses, pero en muchos casos se extienden. La designación de El Salvador finaliza en marzo. Las de Sudán, Ucrania y Venezuela terminan en abril, y otras expiran después.
Las regulaciones federales dicen que una designación puede terminarse antes de su fecha de vencimiento, pero eso nunca ha sucedido y requiere un preaviso de 60 días.
El abogado Ahilan T. Arulanantham, quien demandó con éxito los esfuerzos previos de Trump para permitir que expiraran las designaciones de varios países del TPS, no duda de que el presidente electo lo intentará nuevamente.
Las cortes bloquearon el vencimiento de las designaciones para Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador hasta bien entrado el mandato del presidente Joe Biden, quien luego las renovó.
¿Qué es exactamente el TPS?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa humanitario de Estados Unidos que, como su nombre lo indica, ofrece protección por cierto período a los nacionales de algunos países cuyas condiciones “impiden a los ciudadanos de ese país regresar temporalmente de manera segura”, según explica el Gobierno de EE.UU.
La decisión de incluir a un país en el TPS, que formalmente se denomina “designar”, depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Y para tomarla se consideran tres condiciones: un conflicto armado en curso (como una guerra civil), un desastre natural (como un terremoto o huracán) o una epidemia, u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.
Los ciudadanos de los países incluidos en el TPS, que sean elegibles para recibir el beneficio, podrán permanecer en EE.UU. por un período determinado sin temor a la deportación. También se les otorga la posibilidad de trabajar legalmente durante ese tiempo. Entre las naciones que hacen parte de este programa están El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, Afganistán y Etiopía.