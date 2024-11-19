Con su hijo de apenas un año, Maribel Hidalgo abandonó su natal Venezuela en 2023: atravesaron el difícil camino del tapón de Darién en Panamá durante varios días, y luego viajaron en tren a través de México hasta llegar a Estados Unidos.

Ya estaban viviendo en ese país cuando el Gobierno de Joe Biden anunció que los venezolanos podrían aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que les permite a personas de 17 naciones –incluidas Haití, Afganistán, Sudán y, recientemente, Líbano– que ya vivan en EE.UU. quedarse allí y trabajar legalmente si sus lugares de origen son considerados inseguros.

Sin embargo, el recién presidente electo Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, prometieron deportaciones masivas durante la campaña. También han sugerido que reducirán la extensión del TPS, que protege a más de 1 millón de inmigrantes.

Trump y Vance han resaltado, sin evidencia, afirmaciones sobre haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, como beneficiarios del TPS, acusándolos de comerse las mascotas de sus vecinos.

El ahora presidente electo también amplificó las afirmaciones cuestionadas del alcalde de Aurora, Colorado, acerca de bandas venezolanas que supuestamente tomaron el control de un complejo de apartamentos.

“Lo que ha propuesto Donald Trump es dejar de conceder libertades condicionales masivamente”, dijo Vance en un mitin en Arizona en octubre pasado. Se refería a un estatus migratorio distinto denominado "parole humanitario" que también está en riesgo. “Vamos a dejar de otorgar TPS de manera masiva”, añadió.

Hidalgo no pudo evitar llorar cuando relataba su situación, mientras su hijo, ahora de dos años, dormía en un cochecito fuera del hotel para migrantes, en Nueva York, donde viven. Al menos 7,7 millones de personas han emigrado debido a la crisis económica en Venezuela, lo que representa uno de los desplazamientos más grandes a nivel mundial.

“Mi única esperanza era el TPS”, dijo Hidalgo. “Mi preocupación, por ejemplo, es que ahora, después de todo lo que sufrí con mi hijo para llegar a este país, me manden de vuelta”.

"Mandar de regreso a miles no es una opción"

Los venezolanos, junto a los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiarios del TPS. Para ellos lo que está en juego es bastante.